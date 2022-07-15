https://arabic.sputniknews.com/20220715/وزير-خارجية-الأردن-ننسق-باستمرار-مع-أشقائنا-لتثمر-زيارة-بايدن-عملا-يحقق-مصالحنا-1065076802.html
وزير خارجية الأردن: ننسق باستمرار مع أشقائنا لتثمر زيارة بايدن عملا يحقق مصالحنا
وزير خارجية الأردن: ننسق باستمرار مع أشقائنا لتثمر زيارة بايدن عملا يحقق مصالحنا
أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أن بلاده أجرت تنسيقا مع الدول العربية من أجل تحقيق أفضل استفادة للمنطقة من زيارة الرئيس الأمريكي جو... 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T06:47+0000
2022-07-15T06:47+0000
2022-07-15T06:53+0000
أخبار الأردن
جو بايدن
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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة عمون الأردني، أوضح الصفدي أن زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة فرصة لحوار مفتوح وصريح حول ما يمكن أن يتم القيام به بشكل مشترك من أجل تحقيق المصالح المشتركة.وقال: "الولايات المتحدة شريك أساسي للمملكة ولأشقائنا في الدول العربية، ونحن كنا في تنسيق مستمر مع الأشقاء العرب بهدف أن تثمر الزيارة عملًا يسهم في تحقيق مصالحنا، في تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة وفي التعامل مع الكثير من التحديات التي للأسف تتفاقم في منطقتنا، سواء فيما يتعلق بالأزمات السياسية أو فيما يتعلق أيضاً بأزمات جديدة مثل الأمن الغذائي وغيرها".وعن طبيعة التنسيق الذي أجرته المملكة الأردنية مع الدول العربية، أوضح الصفدي أنه استهدف "كيفية خدمة مصالحنا المشتركة"، آملا "أن تحقق هذه القمة شيء بهذا الاتجاه".وبدأ بايدن زيارة إلى المنطقة أول أمس الأربعاء من إسرائيل، ومن المنتظر أن يزور فلسطين اليوم الجمعة لمدة ساعتين، وخلال زيارته، لن يزور بايدن مدينة رام الله، وقرر أن يلتقي الرئيس محمود عباس في مدينة بيت لحم، حيث سيزور كنيسة المهد هناك، وقبل وصوله بيت لحم، سيزور بايدن مستشفى المطلع، أحد المشافي الفلسطينية الموجودة في القدس الشرقية، حيث سيعلن عن تقديم دعم مادي لمشافي القدس.
https://arabic.sputniknews.com/20220714/لابيد-أنا-متفائل-إزاء-توسيع-دائرة-التطبيع-عقب-زيارة-الرئيس-بايدن-للسعودية-1065057094.html
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أخبار الأردن, جو بايدن
وزير خارجية الأردن: ننسق باستمرار مع أشقائنا لتثمر زيارة بايدن عملا يحقق مصالحنا
06:47 GMT 15.07.2022 (تم التحديث: 06:53 GMT 15.07.2022) تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أن بلاده أجرت تنسيقا مع الدول العربية من أجل تحقيق أفضل استفادة للمنطقة من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة
عمون الأردني، أوضح الصفدي أن زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة فرصة لحوار مفتوح وصريح حول ما يمكن أن يتم القيام به بشكل مشترك من أجل تحقيق المصالح المشتركة.
وقال: "الولايات المتحدة شريك أساسي للمملكة ولأشقائنا في الدول العربية، ونحن كنا في تنسيق مستمر مع الأشقاء العرب بهدف أن تثمر الزيارة عملًا يسهم في تحقيق مصالحنا، في تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة وفي التعامل مع الكثير من التحديات التي للأسف تتفاقم في منطقتنا، سواء فيما يتعلق بالأزمات السياسية أو فيما يتعلق أيضاً بأزمات جديدة مثل الأمن الغذائي وغيرها".
وشدد الوزير الأردني على أن "اللقاء هو لقاء ما بين أصدقاء، ما بين شركاء، والهدف منه هو أن نسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة".
وعن طبيعة التنسيق الذي أجرته المملكة الأردنية مع الدول العربية، أوضح الصفدي أنه استهدف "كيفية خدمة مصالحنا المشتركة"، آملا "أن تحقق هذه القمة شيء بهذا الاتجاه".
وبخصوص ما سيتم طرحه، قال وزير الخارجية الأردني: "كما قلت هي حوار بين أشقاء ومع شريك رئيسي لنا، القضايا كلها مطروحة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ومواجهة التحديات القائمة، والإسهام في حلها، وإيجاد أفق لتعاون ينعكس إيجاباً على الجميع في المستقبل".
وبدأ بايدن زيارة إلى المنطقة أول أمس الأربعاء من إسرائيل، ومن المنتظر أن يزور فلسطين اليوم الجمعة لمدة ساعتين، وخلال زيارته، لن يزور بايدن مدينة رام الله، وقرر أن يلتقي الرئيس محمود عباس في مدينة بيت لحم، حيث سيزور كنيسة المهد هناك، وقبل وصوله بيت لحم، سيزور بايدن مستشفى المطلع، أحد المشافي الفلسطينية الموجودة في القدس الشرقية، حيث سيعلن عن تقديم
دعم مادي لمشافي القدس.