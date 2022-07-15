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وزير عراقي: الري الحديث وفر 40% من استهلاك المياه في الزراعة
وزير عراقي: الري الحديث وفر 40% من استهلاك المياه في الزراعة
أكد وزير الزراعة العراقي، محمد كريم الخفاجي، أمس الخميس، أن استخدام الري بالطرق الحديثة وفر 40% من استهلاك المياه. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T08:45+0000
2022-07-15T08:45+0000
العالم العربي
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية، مساء أمس الخميس، عن الخفاجي، أن استخدام التقنيات الحديثة يقلل من أثر النقص الجاري في الموارد المائية، حيث يوفر الري بالطرق الحديثة 40% من استهلاك المياه.وشدد وزير الزراعة العراقي على أن "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي وفر مبالغ جيدة لاستيراد المنظومات الحديثة للسقي"، مضيفا أن بلاده أعلنت عن زيادة أسعار استلام المحاصيل الزراعية من الفلاحين من مستخدمي الري بالرش.وأفاد محمد كريم الخفاجي بأن وزارة الزراعة دعمت المزارعين المستخدمين لمنظومات الري بالرش من خلال زيادة أسعار استلام المحاصيل منهم ما زاد الانتاج"، مؤكدا أن "استخدام التقنيات الحديثة سواء الري بالتنقيط الثابت أو المطري وفر 40% من استهلاك المياه".وأوضح الخفاجي أن بلاده حققت الاكتفاء الذاتي من الحنطة في العام 2020 بحصاد 5 ملايين طن، نتيجة للرطوبة ولغزارة الأمطار خلال هذا العام، مضيفا أن وزارة الزراعة العراقية وصلت الى مراحل متقدمة العام الجاري باستخدام تقنيات الري الحديثة رغم أن نسبة الخطة 25%.وأشار الخفاجي، إلى أن إنتاج الحنطة تجاوز مليونين ونصف المليون طن، مع توقع الوصول إلى 3 ملايين طن عبر استخدام طرق الري الحديثة، التي نجحت في توصيل معدل الغلة من 500 كغ إلى طن وربع الطن في الدونم الواحد.
https://arabic.sputniknews.com/20220711/العراق-يتجه-لاستخدام-الآبار-الجوفية-لزراعة-مليوني-دونم-من-الحنطة-1064948545.html
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العالم العربي, العراق

وزير عراقي: الري الحديث وفر 40% من استهلاك المياه في الزراعة

08:45 GMT 15.07.2022
© AFP 2022 / Rob Engelaar/ANPتظهر هذه الصورة الجوية مزارعًا يروي حقله في فيناارت، جنوب هولندا، 18 مايو 2022.
تظهر هذه الصورة الجوية مزارعًا يروي حقله في فيناارت، جنوب هولندا، 18 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© AFP 2022 / Rob Engelaar/ANP
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أكد وزير الزراعة العراقي، محمد كريم الخفاجي، أمس الخميس، أن استخدام الري بالطرق الحديثة وفر 40% من استهلاك المياه.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية، مساء أمس الخميس، عن الخفاجي، أن استخدام التقنيات الحديثة يقلل من أثر النقص الجاري في الموارد المائية، حيث يوفر الري بالطرق الحديثة 40% من استهلاك المياه.
محطة آبار علوك بريف رأس العين شمالي الحسكة، سوريا 23 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
العراق يتجه لاستخدام الآبار الجوفية لزراعة مليوني دونم من الحنطة
11 يوليو, 08:55 GMT
وشدد وزير الزراعة العراقي على أن "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي وفر مبالغ جيدة لاستيراد المنظومات الحديثة للسقي"، مضيفا أن بلاده أعلنت عن زيادة أسعار استلام المحاصيل الزراعية من الفلاحين من مستخدمي الري بالرش.
وأفاد محمد كريم الخفاجي بأن وزارة الزراعة دعمت المزارعين المستخدمين لمنظومات الري بالرش من خلال زيادة أسعار استلام المحاصيل منهم ما زاد الانتاج"، مؤكدا أن "استخدام التقنيات الحديثة سواء الري بالتنقيط الثابت أو المطري وفر 40% من استهلاك المياه".
وأوضح الخفاجي أن بلاده حققت الاكتفاء الذاتي من الحنطة في العام 2020 بحصاد 5 ملايين طن، نتيجة للرطوبة ولغزارة الأمطار خلال هذا العام، مضيفا أن وزارة الزراعة العراقية وصلت الى مراحل متقدمة العام الجاري باستخدام تقنيات الري الحديثة رغم أن نسبة الخطة 25%.
وأشار الخفاجي، إلى أن إنتاج الحنطة تجاوز مليونين ونصف المليون طن، مع توقع الوصول إلى 3 ملايين طن عبر استخدام طرق الري الحديثة، التي نجحت في توصيل معدل الغلة من 500 كغ إلى طن وربع الطن في الدونم الواحد.
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