https://arabic.sputniknews.com/20220716/ليفاندوفسكي-ينتقل-رسميا-إلى-برشلونة-1065150022.html
ليفاندوفسكي ينتقل رسميا إلى برشلونة
ليفاندوفسكي ينتقل رسميا إلى برشلونة
أعلن نادي بايرن ميونيخ، التوصل إلى اتفاق بشأن انتقال المهاجم روبرت ليفاندوفسكي إلى نادي برشلونة الإسباني، بحسب الموقع الرسمي للنادي الألماني. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T15:44+0000
2022-07-16T15:44+0000
2022-07-16T15:44+0000
رياضة
نادي برشلونة
نادي بايرن ميونخ
ليفاندوفسكي
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وأفاد النادي الألماني، بأن شروط عقد ليفاندوفسكي البالغ من العمر 33 عاما مع برشلونة لا تزال قيد المناقشة.ومن المنتظر أن يعزز ليفاندوفسكي، بشكل كبير فرص برشلونة في إعادة بناء فريق ينافس على مختلف البطولات بعد عدم فوزه بأي بطولة الموسم الماضي في أعقاب رحيل ليونيل ميسي.وسجل ليفاندوفسكي 312 هدفا في 384 مباراة في الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ وناديه السابق بوروسيا دورتموند، كما أحرز 35 هدفا في 34 مباراة الموسم الماضي ليصبح هداف البوندسليغا للموسم الخامس على التوالي والمرة السابعة بشكل عام.أعلن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، انتهاء علاقته بالنادي البافاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/-برشلونة-يتوصل-إلى-اتفاق-مبدئي-مع-بايرن-ميونخ-لضم-ليفاندوفسكي-1065126379.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, نادي برشلونة, نادي بايرن ميونخ, ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي ينتقل رسميا إلى برشلونة
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أعلن نادي بايرن ميونيخ، التوصل إلى اتفاق بشأن انتقال المهاجم روبرت ليفاندوفسكي إلى نادي برشلونة الإسباني، بحسب الموقع الرسمي للنادي الألماني.
وأفاد النادي الألماني، بأن شروط عقد ليفاندوفسكي البالغ من العمر 33 عاما مع برشلونة لا تزال قيد المناقشة.
ومن المنتظر أن يعزز ليفاندوفسكي، بشكل كبير فرص برشلونة
في إعادة بناء فريق ينافس على مختلف البطولات بعد عدم فوزه بأي بطولة الموسم الماضي في أعقاب رحيل ليونيل ميسي.
وسجل ليفاندوفسكي 312 هدفا في 384 مباراة في الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ
وناديه السابق بوروسيا دورتموند، كما أحرز 35 هدفا في 34 مباراة الموسم الماضي ليصبح هداف البوندسليغا للموسم الخامس على التوالي والمرة السابعة بشكل عام.
أعلن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، انتهاء علاقته بالنادي البافاري.