عربي
بيان خليجي أمريكي: التأكيد على خلو منطقة الخليج من أسلحة الدمار الشامل
https://arabic.sputniknews.com/20220716/ليفاندوفسكي-ينتقل-رسميا-إلى-برشلونة-1065150022.html
ليفاندوفسكي ينتقل رسميا إلى برشلونة
ليفاندوفسكي ينتقل رسميا إلى برشلونة
أعلن نادي بايرن ميونيخ، التوصل إلى اتفاق بشأن انتقال المهاجم روبرت ليفاندوفسكي إلى نادي برشلونة الإسباني، بحسب الموقع الرسمي للنادي الألماني. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T15:44+0000
2022-07-16T15:44+0000
رياضة
نادي برشلونة
نادي بايرن ميونخ
ليفاندوفسكي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1065149844_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_ca5f9d09ede938350e5a96aad8a3b401.jpg
وأفاد النادي الألماني، بأن شروط عقد ليفاندوفسكي البالغ من العمر 33 عاما مع برشلونة لا تزال قيد المناقشة.ومن المنتظر أن يعزز ليفاندوفسكي، بشكل كبير فرص برشلونة في إعادة بناء فريق ينافس على مختلف البطولات بعد عدم فوزه بأي بطولة الموسم الماضي في أعقاب رحيل ليونيل ميسي.وسجل ليفاندوفسكي 312 هدفا في 384 مباراة في الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ وناديه السابق بوروسيا دورتموند، كما أحرز 35 هدفا في 34 مباراة الموسم الماضي ليصبح هداف البوندسليغا للموسم الخامس على التوالي والمرة السابعة بشكل عام.أعلن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، انتهاء علاقته بالنادي البافاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/-برشلونة-يتوصل-إلى-اتفاق-مبدئي-مع-بايرن-ميونخ-لضم-ليفاندوفسكي-1065126379.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1065149844_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_1ede589e0595b5123fcae3a61b009405.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, نادي برشلونة, نادي بايرن ميونخ, ليفاندوفسكي

ليفاندوفسكي ينتقل رسميا إلى برشلونة

15:44 GMT 16.07.2022
© Sputnik . Konstantin Chalabov / الذهاب إلى بنك الصورروبرت ليفاندوفسكي
روبرت ليفاندوفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© Sputnik . Konstantin Chalabov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن نادي بايرن ميونيخ، التوصل إلى اتفاق بشأن انتقال المهاجم روبرت ليفاندوفسكي إلى نادي برشلونة الإسباني، بحسب الموقع الرسمي للنادي الألماني.
وأفاد النادي الألماني، بأن شروط عقد ليفاندوفسكي البالغ من العمر 33 عاما مع برشلونة لا تزال قيد المناقشة.
ومن المنتظر أن يعزز ليفاندوفسكي، بشكل كبير فرص برشلونة في إعادة بناء فريق ينافس على مختلف البطولات بعد عدم فوزه بأي بطولة الموسم الماضي في أعقاب رحيل ليونيل ميسي.
وسجل ليفاندوفسكي 312 هدفا في 384 مباراة في الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ وناديه السابق بوروسيا دورتموند، كما أحرز 35 هدفا في 34 مباراة الموسم الماضي ليصبح هداف البوندسليغا للموسم الخامس على التوالي والمرة السابعة بشكل عام.
لاعب كرة قدم (مهاجم في فريق بافاريا) الألماني روبرت ليفاندوفسكي وزوجته آنّا ليفاندوفسكي في ميونخ، ألمانيا 23 سبتمبر/ أيلول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
برشلونة يتوصل إلى اتفاق مبدئي مع بايرن ميونخ لضم ليفاندوفسكي
08:26 GMT
أعلن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، انتهاء علاقته بالنادي البافاري.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный летчик в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала