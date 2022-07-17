https://arabic.sputniknews.com/20220717/إيران-تطالب-باكستان-باتخاذ-تدابير-تكتيكية-للحد-من-الجرائم-المنظمة-1065193101.html
إيران تطالب باكستان باتخاذ تدابير تكتيكية للحد من الجرائم المنظمة
إيران تطالب باكستان باتخاذ تدابير تكتيكية للحد من الجرائم المنظمة
شدد العميد قاسم رضائي، نائب القائد العام لقيادة الأمن الداخلي في إيران، اليوم الأحد، على المسؤولين الباكستانيين باتخاذ تدابير تكتيكية للحد من الجرائم المنظمة... 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T16:52+0000
2022-07-17T16:52+0000
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وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات العميد قاسم رضائي جاءت على هامش زيارته التفقدية للمناطق الحدودية جنوب شرقي إيران.وأشاد العميد رضائي بجهود الأجهزة الأمنية الإيرانية والمواطنين في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي البلاد، مشيرا إلى أن هذه الجهود الأمنية تكلّلت باستتباب الأمن المستديم على صعيد هذه المنطقة من إيران.وأفاد العميد قاسم رضائي، نائب القائد العام لقيادة الأمن الداخلي الإيراني بأنه إلى جانب هذه الإجراءات المشتركة بين بلاده وباكستان، فإن المتوقع من الجيش الباكستاني اتخاذ تدابير وتكتيكات مناسبة خاصة في المناطق الحدودية لهذا البلد.وعزا رضائي اتخاذ مثل "هذه الإجراءات إلى العمل على مكافحة الجريمة المنظمة والدخول غير الشرعي للرعايا الأجانب وعمليات الاتجار بالبشر وتصفير عمليات الاتجار بالمخدرات".وفي سياق متصل، أكد قائد القوات الجوية الإيرانية، العميد طيار حميد واحدي، وجود تعاون عسكري بين بلاده ودولة باكستان، معربا عن أمله في أن يسهم هذا التعاون في تعزيز التضامن بين البلدين.وقال واحدي أثناء زيارته باكستان، في الأول من شهر مارس/آذار الماضي: "إن إيران مستعدة لتبادل الخبرات مع القوات الجوية الباكستانية، بما یسهم تعزیز التضامن بين البلدین في توسیع التعاون الثنائي".
https://arabic.sputniknews.com/20220615/وزير-الخارجية-الباكستاني-نتعلم-مواجهة-العقوبات-من-الشعب-الإيراني-1063674947.html
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إيران, باكستان, أخبار العالم الآن
إيران تطالب باكستان باتخاذ تدابير تكتيكية للحد من الجرائم المنظمة
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شدد العميد قاسم رضائي، نائب القائد العام لقيادة الأمن الداخلي في إيران، اليوم الأحد، على المسؤولين الباكستانيين باتخاذ تدابير تكتيكية للحد من الجرائم المنظمة داخل الحدود المشتركة بين البلدين.
وذكرت وكالة
إرنا، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات العميد قاسم رضائي جاءت على هامش زيارته التفقدية للمناطق الحدودية جنوب شرقي إيران.
وأشاد العميد رضائي بجهود الأجهزة الأمنية الإيرانية
والمواطنين في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي البلاد، مشيرا إلى أن هذه الجهود الأمنية تكلّلت باستتباب الأمن المستديم على صعيد هذه المنطقة من إيران.
وأفاد العميد قاسم رضائي، نائب القائد العام لقيادة الأمن الداخلي الإيراني بأنه إلى جانب هذه الإجراءات المشتركة بين بلاده وباكستان، فإن المتوقع من الجيش الباكستاني اتخاذ تدابير وتكتيكات مناسبة خاصة في المناطق الحدودية لهذا البلد.
وعزا رضائي اتخاذ مثل "هذه الإجراءات إلى العمل على مكافحة الجريمة المنظمة والدخول غير الشرعي للرعايا الأجانب وعمليات الاتجار بالبشر وتصفير عمليات الاتجار بالمخدرات".
وفي سياق متصل، أكد قائد القوات الجوية الإيرانية، العميد طيار حميد واحدي، وجود تعاون عسكري بين بلاده ودولة باكستان، معربا عن أمله في أن يسهم هذا التعاون في تعزيز التضامن بين البلدين
.
وقال واحدي أثناء زيارته باكستان، في الأول من شهر مارس/آذار الماضي: "إن إيران مستعدة لتبادل الخبرات مع القوات الجوية الباكستانية، بما یسهم تعزیز التضامن بين البلدین في توسیع التعاون الثنائي".