https://arabic.sputniknews.com/20220717/التبادل-التجاري-بين-أوروبا-وإيران-يتجاوز-ملياري-يورو-وألمانيا-الشريك-الأكبر-1065180628.html
التبادل التجاري بين أوروبا وإيران يتجاوز ملياري يورو... وألمانيا الشريك الأكبر
التبادل التجاري بين أوروبا وإيران يتجاوز ملياري يورو... وألمانيا الشريك الأكبر
بلغ التبادل التجاري بين إيران ودول أوروبا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، أكثر من ملياري يورو، حيث نمت واردات المنطقة من طهران في الفترة ذاتها بنسبة... 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T12:01+0000
2022-07-17T12:01+0000
2022-07-17T12:01+0000
اقتصاد
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وكشفت إحصاءات "يوروستات"، عن نمو التبادل التجاري بين البلدان أعضاء الاتحاد الأوروبي مع إيران في غضون 5 أشهر بنسبة 12% قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي.وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي إن حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار 2021، بلغ مليار و845 مليون يورو، لينمو في نفس الفترة من هذا العام إلى مليارين و75 مليون يورو.وفي السياق نفسه، حققت واردات الدول الاوروبية من إيران خلال الفترة ذاتها 465 مليون يورو، لتنمو بنسبة 39% قياسا بالعام الماضي.وأظهرت البيانات أن ألمانيا كانت أكبر شريك تجاري لإيران في المنطقة، حيث استحوذت على 37% من إجمالي التبادل التجاري الإيراني الأوروبي خلال الفترة المشار إليها.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/أمير-قطر-بلادنا-مستعدة-للوساطة-بين-إيران-وأوروبا-وأمريكا-في-حال-طلب-منها-ذلك-1062489415.html
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اقتصاد, أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي
التبادل التجاري بين أوروبا وإيران يتجاوز ملياري يورو... وألمانيا الشريك الأكبر
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بلغ التبادل التجاري بين إيران ودول أوروبا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، أكثر من ملياري يورو، حيث نمت واردات المنطقة من طهران في الفترة ذاتها بنسبة 39%.
وكشفت إحصاءات "يوروستات"، عن نمو التبادل التجاري بين البلدان أعضاء الاتحاد الأوروبي
مع إيران في غضون 5 أشهر بنسبة 12% قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي إن حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار 2021، بلغ مليار و845 مليون يورو، لينمو في نفس الفترة من هذا العام إلى مليارين و75 مليون يورو.
وفي السياق نفسه، حققت واردات الدول الاوروبية من إيران خلال الفترة ذاتها 465 مليون يورو، لتنمو بنسبة 39% قياسا بالعام الماضي.
وأظهرت البيانات أن ألمانيا
كانت أكبر شريك تجاري لإيران في المنطقة، حيث استحوذت على 37% من إجمالي التبادل التجاري الإيراني الأوروبي خلال الفترة المشار إليها.