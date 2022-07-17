https://arabic.sputniknews.com/20220717/التبادل-التجاري-بين-أوروبا-وإيران-يتجاوز-ملياري-يورو-وألمانيا-الشريك-الأكبر-1065180628.html

التبادل التجاري بين أوروبا وإيران يتجاوز ملياري يورو... وألمانيا الشريك الأكبر

التبادل التجاري بين أوروبا وإيران يتجاوز ملياري يورو... وألمانيا الشريك الأكبر

بلغ التبادل التجاري بين إيران ودول أوروبا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، أكثر من ملياري يورو، حيث نمت واردات المنطقة من طهران في الفترة ذاتها بنسبة... 17.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-17T12:01+0000

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وكشفت إحصاءات "يوروستات"، عن نمو التبادل التجاري بين البلدان أعضاء الاتحاد الأوروبي مع إيران في غضون 5 أشهر بنسبة 12% قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي.وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي إن حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار 2021، بلغ مليار و845 مليون يورو، لينمو في نفس الفترة من هذا العام إلى مليارين و75 مليون يورو.وفي السياق نفسه، حققت واردات الدول الاوروبية من إيران خلال الفترة ذاتها 465 مليون يورو، لتنمو بنسبة 39% قياسا بالعام الماضي.وأظهرت البيانات أن ألمانيا كانت أكبر شريك تجاري لإيران في المنطقة، حيث استحوذت على 37% من إجمالي التبادل التجاري الإيراني الأوروبي خلال الفترة المشار إليها.

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