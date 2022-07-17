https://arabic.sputniknews.com/20220717/رئيس-كاف-منتخب-الجزائر-سيكون-حاضرا-في-مونديال-2026-1065171395.html

رئيس "كاف": منتخب الجزائر سيكون حاضرا في مونديال 2026‏

رئيس "كاف": منتخب الجزائر سيكون حاضرا في مونديال 2026‏

أكد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، باتريس موتسيبي، أن ‏المنتخب الجزائري سيكون حاضرا في النسخة القادمة من بطولة ‏كأس العام، والمقامة في عام 2026.‏ 17.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-17T07:54+0000

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2022-07-17T07:54+0000

بطولة كأس العالم 2022

الجزائر

رياضة

مجتمع

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وأعرب موتسيبي في تصريحات لقناة "النهار" الجزائرية عن ثقته في قدرة المنتخب الجزائري، والأندية الجزائرية على العودة بقوة.وأردف: "نحن بحاجتهم ليكونوا من بين الأفضل في أفريقيا".وأشار رئيس "كاف"، باتريس موتسيبي، إلى أنه "من واجبه أن يدعم كافة المنتخبات الأفريقية، لأنها تمثل بلدانها، فضلا عن أنها تمثل في نفس الوقت قارة أفريقيا".وكان المنتخب الجزائري خسر التأهل للمنافسة في بطولة كأس العالم المقامة في قطر خلال العام الحالي، وذلك بعد هزيمته أمام المنتخب الكاميروني بهدفين مقابل هدف في شهر مارس/ آذار الماضي على ملعب "مصطفى تشاكر"، ليتفوق منتخب "الأسود" في المواجهات المباشرة، بعد فوز "محاربي الصحراء" في مباراة الذهاب بالكاميرون بنتيجة (1-0).وأكد الاتحاد الجزائري لكرة الفدم في بيان له أنه استعان بوكالة مستقلة لإثبات وقوع ما وصفه بالـ"تحكيم المشبوه" للمباراة، وقال إنه "بعد التقييمات الفنية والعلمية، تبيّن أن تحكيم مباراة 29 مارس بين الجزائر والكاميرون، كان مشبوها".وتنظم منافسات مونديال قطر 2022 المرتقب في الفترة بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين، وسيكون الأول من نوعه الذي يقام في العالم العربي، والثاني في آسيا بعد بطولة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

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بطولة كأس العالم 2022, الجزائر, رياضة, مجتمع