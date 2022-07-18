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وزير خارجية سوريا يتوجه إلى طهران ويجتمع بنظيره الإيراني
وزير خارجية سوريا يتوجه إلى طهران ويجتمع بنظيره الإيراني
يصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى العاصمة الإيرانية طهران، غدا الثلاثاء، لعقد اجتماع مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بعد غد الأربعاء. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T12:36+0000
2022-07-18T12:36+0000
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طهران - سبوتنيك. وأكد مصدر لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن "وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سيصل العاصمة الإيرانية طهران مساء غد الثلاثاء ويجتمع مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان صباح بعد غد الأربعاء".وأضاف المصدر أن "المقداد سيبحث مع عبد اللهيان بعد غد الأربعاء العلاقات الثنائية ونتائج قمة أستانا حول سوريا التي سوف تنعقد غدا في طهران بمشاركة زعماء إيران وتركيا وروسيا".وأعلنت وزارة الخارجية السورية أن وزير الخارجية فيصل المقداد، استقبل يوم أمس الأحد، النائب أوسكار فرنانديز رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية الباراغواي، خلال زيارة يقوم بها الأخير إلى سوريا.وفقا لبيان الوزارة، فقد أكد المقداد على أن العلاقات السورية مع جمهورية البارغواي، تتعزز باستمرار وتتقدم بفضل إيمان شعوب هذه الدول بالحرية والسيادة وباستقلال القرار السياسي، مع ضرورة تفعيل التعاون وتعميقه في المجالات السياسية والاقتصادية.
https://arabic.sputniknews.com/20220718/بيسكوف-عملية-التسوية-السورية-ستكون-أساس-زيارة-بوتين-لطهران-في-إطار-المفاوضات-الثلاثية-1065230404.html
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أخبار سوريا اليوم, إيران
وزير خارجية سوريا يتوجه إلى طهران ويجتمع بنظيره الإيراني
12:36 GMT 18.07.2022 (تم التحديث: 12:39 GMT 18.07.2022) تابعنا عبر
يصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى العاصمة الإيرانية طهران، غدا الثلاثاء، لعقد اجتماع مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بعد غد الأربعاء.
طهران - سبوتنيك. وأكد مصدر لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن "وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سيصل العاصمة الإيرانية طهران مساء غد الثلاثاء ويجتمع مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان صباح بعد غد الأربعاء".
وأضاف المصدر أن "المقداد سيبحث مع عبد اللهيان بعد غد الأربعاء العلاقات الثنائية ونتائج قمة أستانا حول سوريا التي سوف تنعقد غدا في طهران بمشاركة زعماء إيران وتركيا وروسيا".
وأعلنت وزارة الخارجية السورية أن وزير الخارجية فيصل المقداد، استقبل يوم أمس الأحد، النائب أوسكار فرنانديز رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية الباراغواي، خلال زيارة يقوم بها الأخير إلى سوريا.
وفقا لبيان الوزارة،
فقد أكد المقداد على أن العلاقات السورية مع جمهورية البارغواي، تتعزز باستمرار وتتقدم بفضل إيمان شعوب هذه الدول بالحرية والسيادة وباستقلال القرار السياسي، مع ضرورة تفعيل التعاون وتعميقه في المجالات السياسية والاقتصادية.