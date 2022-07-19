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الأردن: سوريا رفضت إمدادنا بـ30 مليون متر مكعب من المياه
الأردن: سوريا رفضت إمدادنا بـ30 مليون متر مكعب من المياه
أعلن وزير المياه والري الأردني، محمد النجار، اليوم الثلاثاء، أن سوريا رفضت إمداد بلاده بـ30 مليون متر مكعب من المياه. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T12:32+0000
2022-07-19T12:32+0000
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وأوضح في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية أن "الطلب تم رفضه نتيجة الأوضاع المائية في سوريا".ولفت وزير الري الأردني، محمد النجار، وبشأن الوضع المائي، إلى أنه "تم طرح الأسبوع الماضي عطاء من خلال القطاع الخاص للإسراع في تأهيل آبار المخيبة لزيادة كميات المياه للمزارعين بالتحديد".وفي الشهر الماضي، كشف وزير المياه والري الأردني محمد النجار، أن بلاده بصدد شراء كميات مياه من إسرائيل، في خطوة تهدف لتعويض نقص المياه الذي يعاني منه الأردن.وقال المهندس ناجح محمد قبلان العدوان، مقرر لجنة المياه والزراعة والبادية في مجلس النواب الأردني، إن الأردن يعاني فقرا مائيا.وأكد في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لهذا القطاع، لافتا إلى أن الدولة قادرة على الخروج من أزمتها المائية هذا الصيف بكل هدوء واقتدار.وقال إن ملف المياه تديره الدولة بشكل جيد، وهناك مياه مخزنة ومتوفرة، والأردن لديه عدة مصادر ومشاريع للمياه في البحر المتوسط، لكنه يسعى دائمًا لتوفير المياه بأمان من أي مصدر.وكان وزير المياه والري الأردني محمد النجار، قد كشف أن بلاده بصدد شراء كميات مياه من إسرائيل، في خطوة تهدف لتعويض نقص المياه الذي يعاني منه الأردن.يشار إلى أنه في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، وقّعت إسرائيل والإمارات والأردن، إعلان نوايا بشأن التعاون المشترك في مجال الطاقة والمياه.
https://arabic.sputniknews.com/20220703/72-من-الأردنيين-يشعرون-بالقلق-من-شح-المياه-1064564223.html
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أخبار الأردن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

الأردن: سوريا رفضت إمدادنا بـ30 مليون متر مكعب من المياه

12:32 GMT 19.07.2022
© flickr.com / Isriya Paireepairitعلم الأردن
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
علم الأردن
© flickr.com / Isriya Paireepairit
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أعلن وزير المياه والري الأردني، محمد النجار، اليوم الثلاثاء، أن سوريا رفضت إمداد بلاده بـ30 مليون متر مكعب من المياه.
وأوضح في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية أن "الطلب تم رفضه نتيجة الأوضاع المائية في سوريا".
ولفت وزير الري الأردني، محمد النجار، وبشأن الوضع المائي، إلى أنه "تم طرح الأسبوع الماضي عطاء من خلال القطاع الخاص للإسراع في تأهيل آبار المخيبة لزيادة كميات المياه للمزارعين بالتحديد".
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وفي الشهر الماضي، كشف وزير المياه والري الأردني محمد النجار، أن بلاده بصدد شراء كميات مياه من إسرائيل، في خطوة تهدف لتعويض نقص المياه الذي يعاني منه الأردن.
وقال المهندس ناجح محمد قبلان العدوان، مقرر لجنة المياه والزراعة والبادية في مجلس النواب الأردني، إن الأردن يعاني فقرا مائيا.
وأكد في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لهذا القطاع، لافتا إلى أن الدولة قادرة على الخروج من أزمتها المائية هذا الصيف بكل هدوء واقتدار.
وقال إن ملف المياه تديره الدولة بشكل جيد، وهناك مياه مخزنة ومتوفرة، والأردن لديه عدة مصادر ومشاريع للمياه في البحر المتوسط، لكنه يسعى دائمًا لتوفير المياه بأمان من أي مصدر.
وكان وزير المياه والري الأردني محمد النجار، قد كشف أن بلاده بصدد شراء كميات مياه من إسرائيل، في خطوة تهدف لتعويض نقص المياه الذي يعاني منه الأردن.
يشار إلى أنه في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، وقّعت إسرائيل والإمارات والأردن، إعلان نوايا بشأن التعاون المشترك في مجال الطاقة والمياه.
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