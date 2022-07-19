https://arabic.sputniknews.com/20220719/الجيش-الإسرائيلي-يهاجم-موقعا-عسكريا-لحماس-شمالي-غزة-1065288296.html

الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعا عسكريا لحماس شمالي غزة

الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعا عسكريا لحماس شمالي غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مهاجمته موقعا عسكريا لحركة "حماس" شمالي قطاع غزة. 19.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-19T14:05+0000

2022-07-19T14:05+0000

2022-07-19T14:30+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

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نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أن قوات الجيش الإسرائيلي أغارت على موقع عسكري للحركة شمالي القطاع.جاء إعلان أدرعي تعليقا على العثور على مقذوف في مستوطنة "نتيف هعسراه" في منطقة غلاف غزة، والذي أصاب مبنى صناعيا في المستوطنة.وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه بعد الفحص اتضح أن مصدر المقذوف يعود إلى إطلاق نار نفذ اليوم من قطاع غزة.يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قد أعلن، مساء السبت الماضي، أنه قصف مواقع لحركة "حماس"، يوم السبت، بـ 16 طنا من القنابل.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه ردا على إطلاق حركة "حماس" قذائف وصواريخ، صباح السبت، فقد قامت قوات الجيش الإسرائيلي بضرب مواقع للحركة بحوالي 16 طنا من القنابل.وأضافت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن إطلاق النار يأتي تزامنا مع زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن لمنطقة الشرق الأوسط.وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن طائرات إسرائيلية قصفت موقعين في مدينة غزة ووسط القطاع. ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد قصفت طائرات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، موقعين أحدهما في منطقة الشيخ عجلين، جنوب مدينة غزة، والآخر في مخيم النصيرات، وسط القطاع.وأوضحت الوكالة أن 10 صواريخ قصفت بها الطائرات موقع منطقة عجلين، مؤكدة أن الموقع الذي يعتبر منتجعا سياحيا قد تم تدميره بالكامل، بعد أن اشتعلت فيه النيران وألحقت الضرر بممتلكات المواطنين المجاورة للمكان.أما موقع مخيم النصيرات، فلفتت الوكالة إلى أن الطائرات الإسرائيلية قصفته بصاروخين دمراه بالكامل، وألحقا أضرارا كذلك ببيوت المواطنين المجاورين له، حسب الوكالة.

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العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي