الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعا عسكريا لحماس شمالي غزة
14:05 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 14:30 GMT 19.07.2022)
© Sputnik . Ajwad Jradat130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مهاجمته موقعا عسكريا لحركة "حماس" شمالي قطاع غزة.
نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أن قوات الجيش الإسرائيلي أغارت على موقع عسكري للحركة شمالي القطاع.
جاء إعلان أدرعي تعليقا على العثور على مقذوف في مستوطنة "نتيف هعسراه" في منطقة غلاف غزة، والذي أصاب مبنى صناعيا في المستوطنة.
ردًّا على ذلك قامت طائرة لجيش الدفاع بالإغارة على موقع عسكري تابع لحماس في شمال القطاع https://t.co/KaIGL1J8Xi— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 19, 2022
وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه بعد الفحص اتضح أن مصدر المقذوف يعود إلى إطلاق نار نفذ اليوم من قطاع غزة.
يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قد أعلن، مساء السبت الماضي، أنه قصف مواقع لحركة "حماس"، يوم السبت، بـ 16 طنا من القنابل.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه ردا على إطلاق حركة "حماس" قذائف وصواريخ، صباح السبت، فقد قامت قوات الجيش الإسرائيلي بضرب مواقع للحركة بحوالي 16 طنا من القنابل.
בתגובה על הקליע שנורה לנתיב העשרה: צה"ל תוקף כעת ברצועת עזה@Doron_Kadosh https://t.co/RltqV9yDB5— גלצ (@GLZRadio) July 19, 2022
وأضافت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن إطلاق النار يأتي تزامنا مع زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن لمنطقة الشرق الأوسط.
وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن طائرات إسرائيلية قصفت موقعين في مدينة غزة ووسط القطاع. ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد قصفت طائرات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، موقعين أحدهما في منطقة الشيخ عجلين، جنوب مدينة غزة، والآخر في مخيم النصيرات، وسط القطاع.
הירי מעזה - והתגובה | 16 טון של פצצות: צה"ל תקף אתרים של חמאס לייצור רקטות ואתר תת-קרקעי. הערכות: ירי סוררים בתגובה לביקור ביידן. הדיווח של @ItayBlumental#הכול_פוליטי pic.twitter.com/Vlt5mjIn7a— כאן חדשות (@kann_news) July 16, 2022
وأوضحت الوكالة أن 10 صواريخ قصفت بها الطائرات موقع منطقة عجلين، مؤكدة أن الموقع الذي يعتبر منتجعا سياحيا قد تم تدميره بالكامل، بعد أن اشتعلت فيه النيران وألحقت الضرر بممتلكات المواطنين المجاورة للمكان.
أما موقع مخيم النصيرات، فلفتت الوكالة إلى أن الطائرات الإسرائيلية قصفته بصاروخين دمراه بالكامل، وألحقا أضرارا كذلك ببيوت المواطنين المجاورين له، حسب الوكالة.