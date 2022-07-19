عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220719/الخارجية-الإيرانية-الكيان-الصهيوني-لا-يجرؤ-ولا-يقدر-على-مواجهة-عسكرية-معنا-1065305669.html
الخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني لا يجرؤ ولا يقدر على مواجهة عسكرية معنا
الخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني لا يجرؤ ولا يقدر على مواجهة عسكرية معنا
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر کنعاني، اليوم الثلاثاء، إن الكيان الصهيوني لا يجرؤ ولا يقدر على الدخول في مواجهة عسكرية مع بلاده. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T19:31+0000
2022-07-19T19:31+0000
إيران
أخبار إسرائيل اليوم
جو بايدن
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101779/60/1017796022_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_b0ed26145508122c500e3f3e998640cb.jpg
وأضاف ناصر كنعاني في حوار مع قناة "العالم"، مساء اليوم الثلاثاء، أن "الرد الإيراني على أي حماقة يرتكبها هذا الكيان سيكون ردا مدمرا"، وما تقوم به إسرائيل من تهديدا ما هي إلا مجرد حرب نفسية.وأشار ناصر كنعاني إلى أن "أمريكا تواجه تحديات وأزمات داخلية كبيرة وتواجه مشاكل أساسية في العلاقات الخارجية مع منافسين دوليين، بطبيعة الحال، لا تستطيع حتى دعم حليفها الاستراتيجي في المنطقة أي الكيان الصهيوني، لذلك نشهد عدم استقرار وتأرجح ملموس وخطير حتى في العلاقات بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة".واستطرد كنعاني:وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في حواره: "الكيان الصهيوني يعاني من ظروف داخلية هشة وغير مستقرة وتغيير الحكومات أدى إلى وضع جديد وغير مسبوق وتفاقم الاستياء الداخلي".وبشأن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية والسعودية، أشار ناصر كنعاني إلى أن الرئيس بايدن فشل في تشكيل تحالف عسكري ضد إيران ودول المنطقة لا تثق ببلاده.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/الخارجية-الإيرانية-لا-نريد-إقامة-تحالفات-إقليمية-ضد-جيراننا-الإقليميين-1065302964.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101779/60/1017796022_112:0:1888:1332_1920x0_80_0_0_130d94bf988b1ccfd34b876434a2a0bc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إسرائيل اليوم, جو بايدن, أخبار العالم الآن

الخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني لا يجرؤ ولا يقدر على مواجهة عسكرية معنا

19:31 GMT 19.07.2022
© AP Photo / Iranian Defense Ministryإطلاق صاروخ بالستي إيراني
إطلاق صاروخ بالستي إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
تابعنا عبرTelegram
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر کنعاني، اليوم الثلاثاء، إن الكيان الصهيوني لا يجرؤ ولا يقدر على الدخول في مواجهة عسكرية مع بلاده.
وأضاف ناصر كنعاني في حوار مع قناة "العالم"، مساء اليوم الثلاثاء، أن "الرد الإيراني على أي حماقة يرتكبها هذا الكيان سيكون ردا مدمرا"، وما تقوم به إسرائيل من تهديدا ما هي إلا مجرد حرب نفسية.
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
الخارجية الإيرانية: لا نريد إقامة تحالفات إقليمية ضد جيراننا الإقليميين
18:11 GMT
وأشار ناصر كنعاني إلى أن "أمريكا تواجه تحديات وأزمات داخلية كبيرة وتواجه مشاكل أساسية في العلاقات الخارجية مع منافسين دوليين، بطبيعة الحال، لا تستطيع حتى دعم حليفها الاستراتيجي في المنطقة أي الكيان الصهيوني، لذلك نشهد عدم استقرار وتأرجح ملموس وخطير حتى في العلاقات بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة".
واستطرد كنعاني:

"أن أوضاع النظام الدولي آخذة في التغير، ميزان القوى على الصعيد الدولي قد اختل، نحن نشهد بلورة توازن جديد بين القوى الدولية الفاعلة، فالحكومة الأمريكية فقدت سلطتها وصلابتها السابقة لخلق علاقات إقليمية ودولية".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في حواره: "الكيان الصهيوني يعاني من ظروف داخلية هشة وغير مستقرة وتغيير الحكومات أدى إلى وضع جديد وغير مسبوق وتفاقم الاستياء الداخلي".
وبشأن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية والسعودية، أشار ناصر كنعاني إلى أن الرئيس بايدن فشل في تشكيل تحالف عسكري ضد إيران ودول المنطقة لا تثق ببلاده.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ пролетает над полевым аэродромом в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:49 GMTПрезидент РФ Владимир Путин на встрече глав государств - участников шестого Каспийского саммита в широком составе в Ашхабаде - سبوتنيك عربيالرئيس الروسي يصل إلى طهران للمشاركة في "القمة الثلاثية"12:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала