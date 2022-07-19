https://arabic.sputniknews.com/20220719/الخارجية-الإيرانية-الكيان-الصهيوني-لا-يجرؤ-ولا-يقدر-على-مواجهة-عسكرية-معنا-1065305669.html
الخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني لا يجرؤ ولا يقدر على مواجهة عسكرية معنا
الخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني لا يجرؤ ولا يقدر على مواجهة عسكرية معنا
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر کنعاني، اليوم الثلاثاء، إن الكيان الصهيوني لا يجرؤ ولا يقدر على الدخول في مواجهة عسكرية مع بلاده. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T19:31+0000
2022-07-19T19:31+0000
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وأضاف ناصر كنعاني في حوار مع قناة "العالم"، مساء اليوم الثلاثاء، أن "الرد الإيراني على أي حماقة يرتكبها هذا الكيان سيكون ردا مدمرا"، وما تقوم به إسرائيل من تهديدا ما هي إلا مجرد حرب نفسية.وأشار ناصر كنعاني إلى أن "أمريكا تواجه تحديات وأزمات داخلية كبيرة وتواجه مشاكل أساسية في العلاقات الخارجية مع منافسين دوليين، بطبيعة الحال، لا تستطيع حتى دعم حليفها الاستراتيجي في المنطقة أي الكيان الصهيوني، لذلك نشهد عدم استقرار وتأرجح ملموس وخطير حتى في العلاقات بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة".واستطرد كنعاني:وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في حواره: "الكيان الصهيوني يعاني من ظروف داخلية هشة وغير مستقرة وتغيير الحكومات أدى إلى وضع جديد وغير مسبوق وتفاقم الاستياء الداخلي".وبشأن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية والسعودية، أشار ناصر كنعاني إلى أن الرئيس بايدن فشل في تشكيل تحالف عسكري ضد إيران ودول المنطقة لا تثق ببلاده.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/الخارجية-الإيرانية-لا-نريد-إقامة-تحالفات-إقليمية-ضد-جيراننا-الإقليميين-1065302964.html
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إيران, أخبار إسرائيل اليوم, جو بايدن, أخبار العالم الآن
الخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني لا يجرؤ ولا يقدر على مواجهة عسكرية معنا
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر کنعاني، اليوم الثلاثاء، إن الكيان الصهيوني لا يجرؤ ولا يقدر على الدخول في مواجهة عسكرية مع بلاده.
وأضاف ناصر كنعاني في حوار مع قناة "العالم"، مساء اليوم الثلاثاء، أن "الرد الإيراني على أي حماقة يرتكبها هذا الكيان سيكون ردا مدمرا"، وما تقوم به إسرائيل من تهديدا ما هي إلا مجرد حرب نفسية.
وأشار ناصر كنعاني إلى أن "أمريكا تواجه تحديات وأزمات داخلية كبيرة وتواجه مشاكل أساسية في العلاقات الخارجية مع منافسين دوليين، بطبيعة الحال، لا تستطيع حتى دعم حليفها الاستراتيجي في المنطقة أي الكيان الصهيوني، لذلك نشهد عدم استقرار وتأرجح ملموس وخطير حتى في العلاقات بين الكيان الصهيوني
والولايات المتحدة".
"أن أوضاع النظام الدولي آخذة في التغير، ميزان القوى على الصعيد الدولي قد اختل، نحن نشهد بلورة توازن جديد بين القوى الدولية الفاعلة، فالحكومة الأمريكية فقدت سلطتها وصلابتها السابقة لخلق علاقات إقليمية ودولية".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية
في حواره: "الكيان الصهيوني يعاني من ظروف داخلية هشة وغير مستقرة وتغيير الحكومات أدى إلى وضع جديد وغير مسبوق وتفاقم الاستياء الداخلي".
وبشأن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية والسعودية، أشار ناصر كنعاني إلى أن الرئيس بايدن فشل في تشكيل تحالف عسكري ضد إيران ودول المنطقة لا تثق ببلاده.