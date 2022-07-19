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https://arabic.sputniknews.com/20220719/بوتين-فكرة-تحديد-كميات-وسعر-النفط-الروسي-ستؤدي-إلى-ارتفاع-حاد-بالأسعار-1065309244.html
بوتين: فكرة تحديد كميات وسعر النفط الروسي ستؤدي إلى ارتفاع حاد بالأسعار
بوتين: فكرة تحديد كميات وسعر النفط الروسي ستؤدي إلى ارتفاع حاد بالأسعار
حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، من أن فكرة تقييد شراء النفط الروسي، سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشدة. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T21:50+0000
2022-07-19T21:55+0000
فلاديمير بوتين
أسعار النفط اليوم
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طهران – سبوتنيك. وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب القمة الثلاثية المنعقدة في طهران، "نحن الآن نسمع عن كل أنواع الأفكار الجنونية حول تحديد كميات النفط الروسي وسعره. إنه نفس الشيء الذي يحدث مع الغاز. والنتيجة ستكون ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير".وفي وقت سابق هذا الشهر، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة والدول الرئيسية المستهلكة للنفط تواصل الاتفاق على معايير تحديد سقف لسعر النفط الروسي.في السياق، صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأنه ناقش مع نائب الرئيس الصيني فكرة تحديد سعر معين للنفط الروسي، واتفق الطرفان على "مواصلة العمل".وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن نائب وزير الخزانة الأمريكي وولي أدييمو، خلال محادثاته مع وزير المالية الأوكراني، سيرغي مارتشينكو، تحدث عن إحراز تقدم في المفاوضات حول تحديد سقف السعر الأعلى للنفط الروسي.على جانب آخر، قالت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية شو جويينغ، الخميس الماضي، إن مسألة وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي "أمر صعب"، والحل يعتمد على رغبة جميع الأطراف في تخفيف التوترات في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/بوتين-الغرب-سبب-أزمة-الطاقة-وغازبروم-لا-علاقة-لها-بالأمر--1065308630.html
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فلاديمير بوتين, أسعار النفط اليوم

بوتين: فكرة تحديد كميات وسعر النفط الروسي ستؤدي إلى ارتفاع حاد بالأسعار

21:50 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 21:55 GMT 19.07.2022)
© POOL / الذهاب إلى بنك الصورРабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© POOL
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حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، من أن فكرة تقييد شراء النفط الروسي، سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشدة.
طهران – سبوتنيك. وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب القمة الثلاثية المنعقدة في طهران، "نحن الآن نسمع عن كل أنواع الأفكار الجنونية حول تحديد كميات النفط الروسي وسعره. إنه نفس الشيء الذي يحدث مع الغاز. والنتيجة ستكون ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير".

واعتبر أن سبب زيادة أسعار مصادر الطاقة بهذا الحجم هو سياسة الغرب.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة بحر قزوين السادسة في عشق أباد، تركمنستان 29 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وفي وقت سابق هذا الشهر، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة والدول الرئيسية المستهلكة للنفط تواصل الاتفاق على معايير تحديد سقف لسعر النفط الروسي.
في السياق، صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأنه ناقش مع نائب الرئيس الصيني فكرة تحديد سعر معين للنفط الروسي، واتفق الطرفان على "مواصلة العمل".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
بوتين: الغرب سبب أزمة الطاقة وغازبروم لا علاقة لها بالأمر
21:43 GMT
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن نائب وزير الخزانة الأمريكي وولي أدييمو، خلال محادثاته مع وزير المالية الأوكراني، سيرغي مارتشينكو، تحدث عن إحراز تقدم في المفاوضات حول تحديد سقف السعر الأعلى للنفط الروسي.
على جانب آخر، قالت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية شو جويينغ، الخميس الماضي، إن مسألة وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي "أمر صعب"، والحل يعتمد على رغبة جميع الأطراف في تخفيف التوترات في أوكرانيا.
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