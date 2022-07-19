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https://arabic.sputniknews.com/20220719/بوغدانوف-بوتين-قد-يتواصل-مع-الأسد-وزعماء-آخرين-بعد-زيارته-إلى-إيران-1065268441.html
بوغدانوف: بوتين قد يتواصل مع الأسد وزعماء آخرين بعد زيارته إلى إيران
بوغدانوف: بوتين قد يتواصل مع الأسد وزعماء آخرين بعد زيارته إلى إيران
كشف نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يتواصل مع الرئيس السوري بشار الأسد بعد زيارته إلى إيران. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T08:46+0000
2022-07-19T08:56+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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وقال بوغدانوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "التواصل لن يكون فقط مع الأسد، ولكن أيضًا مع القادة الآخرين".وأضاف بوغدانوف: "يسعدنا دائمًا إجراء اتصالات مع القيادة السورية".ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، إلى العاصمة الإيرانية طهران، للمشاركة في القمة الثلاثية مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.وتستضيف إيران، اليوم الثلاثاء، القمة السابعة لرؤساء جمهورية الدول الثلاث الراعية للسلام السوري بصيغة "أستانا" (إيران وروسيا وتركيا).
https://arabic.sputniknews.com/20220719/الرئيس-الإيراني-يستقبل-نظيره-التركي-في-طهران-1065266022.html
https://arabic.sputniknews.com/20220718/وزير-خارجية-إيران-يؤكد-أهمية-الحل-السياسي-لعملية-تركيا-العسكرية-داخل-سوريا-1065246352.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم

بوغدانوف: بوتين قد يتواصل مع الأسد وزعماء آخرين بعد زيارته إلى إيران

08:46 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 08:56 GMT 19.07.2022)
© Sputnik . Grigory Sysoev  / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة بحر قزوين السادسة في عشق أباد، تركمنستان 29 يونيو 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة بحر قزوين السادسة في عشق أباد، تركمنستان 29 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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كشف نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يتواصل مع الرئيس السوري بشار الأسد بعد زيارته إلى إيران.
وقال بوغدانوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "التواصل لن يكون فقط مع الأسد، ولكن أيضًا مع القادة الآخرين".
وأضاف بوغدانوف: "يسعدنا دائمًا إجراء اتصالات مع القيادة السورية".
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في طهران، اليوم الثلاثاء 19 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
الرئيس الإيراني يستقبل نظيره التركي في طهران
07:35 GMT
ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، إلى العاصمة الإيرانية طهران، للمشاركة في القمة الثلاثية مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.
وتستضيف إيران، اليوم الثلاثاء، القمة السابعة لرؤساء جمهورية الدول الثلاث الراعية للسلام السوري بصيغة "أستانا" (إيران وروسيا وتركيا).
مساعد وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
وزير خارجية إيران يؤكد أهمية الحل السياسي "لعملية تركيا العسكرية" داخل سوريا
أمس, 13:39 GMT
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