https://arabic.sputniknews.com/20220719/بوغدانوف-بوتين-قد-يتواصل-مع-الأسد-وزعماء-آخرين-بعد-زيارته-إلى-إيران-1065268441.html
بوغدانوف: بوتين قد يتواصل مع الأسد وزعماء آخرين بعد زيارته إلى إيران
بوغدانوف: بوتين قد يتواصل مع الأسد وزعماء آخرين بعد زيارته إلى إيران
كشف نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يتواصل مع الرئيس السوري بشار الأسد بعد زيارته إلى إيران. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T08:46+0000
2022-07-19T08:46+0000
2022-07-19T08:56+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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وقال بوغدانوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "التواصل لن يكون فقط مع الأسد، ولكن أيضًا مع القادة الآخرين".وأضاف بوغدانوف: "يسعدنا دائمًا إجراء اتصالات مع القيادة السورية".ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، إلى العاصمة الإيرانية طهران، للمشاركة في القمة الثلاثية مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.وتستضيف إيران، اليوم الثلاثاء، القمة السابعة لرؤساء جمهورية الدول الثلاث الراعية للسلام السوري بصيغة "أستانا" (إيران وروسيا وتركيا).
https://arabic.sputniknews.com/20220719/الرئيس-الإيراني-يستقبل-نظيره-التركي-في-طهران-1065266022.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم
بوغدانوف: بوتين قد يتواصل مع الأسد وزعماء آخرين بعد زيارته إلى إيران
08:46 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 08:56 GMT 19.07.2022) تابعنا عبر
كشف نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يتواصل مع الرئيس السوري بشار الأسد بعد زيارته إلى إيران.
وقال بوغدانوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "التواصل لن يكون فقط مع الأسد، ولكن أيضًا مع القادة الآخرين".
وأضاف بوغدانوف: "يسعدنا دائمًا إجراء اتصالات مع القيادة السورية".
ووصل
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، إلى العاصمة الإيرانية طهران، للمشاركة في القمة الثلاثية مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.
وتستضيف إيران، اليوم الثلاثاء، القمة السابعة لرؤساء جمهورية الدول الثلاث الراعية للسلام السوري بصيغة "أستانا" (إيران وروسيا وتركيا).