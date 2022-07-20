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https://arabic.sputniknews.com/20220720/العراق-مقتل-8-أشخاص-وإصابة-23-إثر-قصف-المنتجع-السياحي-في-دهوك-1065342077.html
العراق... مقتل 8 أشخاص وإصابة 23 إثر قصف المنتجع السياحي في دهوك
العراق... مقتل 8 أشخاص وإصابة 23 إثر قصف المنتجع السياحي في دهوك
قتل 8 أشخاص وأصيب 23 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر هجوم لعناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في مدينة دهوك شمالي البلاد. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T14:02+0000
2022-07-20T14:03+0000
أخبار العالم العربي
العراق
تنظيم داعش الإرهابي
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وأفادت وكالة الأنباء العراقية، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين، جراء القصف الذي تعرضت له مدينة دهوك شمالي البلاد اليوم.وكان مصدر أمني عراقي قد قال في وقت سابق لـ"سبوتنيك": "إن عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي هاجموا في وقت مبكر صباح اليوم بأسلحة قناصة وأسلحة متوسطة نقاطا تابعة للفرقة الخامسة لواء 17 الفوج الرابع شرطة اتحادية في منطقة مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين".وأضاف أن "الهجوم أدى إلى مقتل 6 من عناصر الشرطة وإصابة 6 آخرين"، لافتا إلى أن "بعض الجرحى إصاباتهم خطيرة".وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد أصدر أوامره بإيفاد وزير الخارجية ووفد أمني إلى منطقة القصف في دهوك وزيارة الجرحى.وقال رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن، إن "القائد العام للقوات المسلحة [ مصطفى الكاظمي] أوفد وزير الخارجية ونائب قائد العمليات المشتركة وسكرتيره الشخصي وقائد قوات حرس الحدود إلى مكان القصف للتحقيق بالحادث وزيارة الجرحى".يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220720/مقتل-6-من-عناصر-الشرطة-العراقية-وإصابة-6-آخرين-إثر-هجوم-لـداعش-شمالي-البلاد-1065325005.html
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أخبار العالم العربي, العراق, تنظيم داعش الإرهابي

العراق... مقتل 8 أشخاص وإصابة 23 إثر قصف المنتجع السياحي في دهوك

14:02 GMT 20.07.2022 (تم التحديث: 14:03 GMT 20.07.2022)
© worldakhbar.comأفراد الشرطة العراقية
أفراد الشرطة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© worldakhbar.com
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قتل 8 أشخاص وأصيب 23 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر هجوم لعناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في مدينة دهوك شمالي البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين، جراء القصف الذي تعرضت له مدينة دهوك شمالي البلاد اليوم.
الجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
مقتل 6 من عناصر الشرطة العراقية وإصابة 6 آخرين إثر هجوم لـ"داعش" شمالي البلاد
09:04 GMT
وكان مصدر أمني عراقي قد قال في وقت سابق لـ"سبوتنيك": "إن عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي هاجموا في وقت مبكر صباح اليوم بأسلحة قناصة وأسلحة متوسطة نقاطا تابعة للفرقة الخامسة لواء 17 الفوج الرابع شرطة اتحادية في منطقة مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين".
وأضاف أن "الهجوم أدى إلى مقتل 6 من عناصر الشرطة وإصابة 6 آخرين"، لافتا إلى أن "بعض الجرحى إصاباتهم خطيرة".
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد أصدر أوامره بإيفاد وزير الخارجية ووفد أمني إلى منطقة القصف في دهوك وزيارة الجرحى.
وقال رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن، إن "القائد العام للقوات المسلحة [ مصطفى الكاظمي] أوفد وزير الخارجية ونائب قائد العمليات المشتركة وسكرتيره الشخصي وقائد قوات حرس الحدود إلى مكان القصف للتحقيق بالحادث وزيارة الجرحى".
يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
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