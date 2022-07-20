https://arabic.sputniknews.com/20220720/مقتل-6-من-عناصر-الشرطة-العراقية-وإصابة-6-آخرين-إثر-هجوم-لـداعش-شمالي-البلاد-1065325005.html
مقتل 6 من عناصر الشرطة العراقية وإصابة 6 آخرين إثر هجوم لـ"داعش" شمالي البلاد
مقتل 6 من عناصر الشرطة العراقية وإصابة 6 آخرين إثر هجوم لـ"داعش" شمالي البلاد
قتل 6 من عناصر الشرطة العراقية وأُصيب 6 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر هجوم لعناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T09:04+0000
2022-07-20T09:04+0000
2022-07-20T09:04+0000
العالم العربي
العراق
تنظيم داعش الإرهابي
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بغداد - سبوتنيك. وقال مصدر أمني عراقي لـ"سبوتنيك": "إن عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي هاجموا في وقت مبكر صباح اليوم بأسلحة قناص وأسلحة متوسطة نقاطا تابعة للفرقة الخامسة لواء 17 الفوج الرابع شرطة اتحادية في منطقة مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين".وأضاف أن "الهجوم أدى إلى مقتل 6 من عناصر الشرطة وإصابة 6 آخرين"، لافتا إلى أن "بعض الجرحى إصاباتهم خطيرة".يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/مقتل-8-قياديين-في-تنظيم-داعش-الإرهابي-بثلاث-ضربات-جوية-شمالي-العراق-1063570676.html
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العالم العربي, العراق, تنظيم داعش الإرهابي
مقتل 6 من عناصر الشرطة العراقية وإصابة 6 آخرين إثر هجوم لـ"داعش" شمالي البلاد
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قتل 6 من عناصر الشرطة العراقية وأُصيب 6 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر هجوم لعناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.
بغداد - سبوتنيك. وقال مصدر أمني عراقي لـ"سبوتنيك": "إن عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي
هاجموا في وقت مبكر صباح اليوم بأسلحة قناص وأسلحة متوسطة نقاطا تابعة للفرقة الخامسة لواء 17 الفوج الرابع شرطة اتحادية في منطقة مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين".
وأضاف أن "الهجوم أدى إلى مقتل 6 من عناصر الشرطة وإصابة 6 آخرين"، لافتا إلى أن "بعض الجرحى إصاباتهم خطيرة".
يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي
(المحظور في روسيا) وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.