https://arabic.sputniknews.com/20220722/الصين-تعلن-استعدادها-لتقديم-الدعم-لرئيس-سريلانكا-الجديد-1065444606.html
الصين تعلن استعدادها لتقديم الدعم لرئيس سريلانكا الجديد
الصين تعلن استعدادها لتقديم الدعم لرئيس سريلانكا الجديد
عرض الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، دعمه لرئيس سريلانكا الجديد، في الوقت الذي تكافح فيه الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ... 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T14:58+0000
2022-07-22T14:58+0000
2022-07-22T14:58+0000
الصين
العالم
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أدى رانيل ويكرمسينغ، المحامي الذي شغل منصب رئيس وزراء سريلانكا ست مرات، اليمين يوم الخميس كرئيس مؤقت للبلاد في مواجهة معارضة شعبية شرسة.أشعلت أزمة سريلانكا شهورا من الاحتجاجات الجماهيرية وأجبرت في النهاية الرئيس آنذاك جوتابايا راجاباكسا على الفرار من البلاد.في رسالته، قال شي إنه يعتقد أن سريلانكا ستكون قادرة على التحرك نحو الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي، وأنه "على استعداد لتقديم الدعم والمساعدة قدر المستطاع للرئيس ويكرمسينغ وشعب سريلانكا في جهودهم"، حسبما أفادت قناة "سي سي تي في" الصينية.تدين سريلانكا بما لا يقل عن 5 مليارات دولار للصين على الرغم من أن بعض التقديرات تشير إلى ضعفي هذا المبلغ تقريبا. كما أقرضتها الهند 3.8 مليار دولار، وتدين لليابان بما لا يقل عن 3.5 مليار دولار، ومليار دولار أخرى مستحقة لدول غنية أخرى.داهمت قوات الأمن معسكرا احتجاجيا يحتل أراضي حكومية في كولومبو يوم الجمعة وأخلته جزئيا، ما أثار مخاوف من أن ويكرمسينغ الذي أعلن حالة الطوارئ، يشن حملة بعد يوم من أداء اليمين الدستورية.
https://arabic.sputniknews.com/20220720/سريلانكا-تغلق-مبنى-البرلمان-في-يوم-الانتخابات-والوضع-هادئ-في-محيطه-1065340195.html
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الصين, العالم
الصين تعلن استعدادها لتقديم الدعم لرئيس سريلانكا الجديد
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عرض الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، دعمه لرئيس سريلانكا الجديد، في الوقت الذي تكافح فيه الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ عقود.
أدى رانيل ويكرمسينغ، المحامي الذي شغل منصب رئيس وزراء سريلانكا ست مرات، اليمين يوم الخميس كرئيس مؤقت للبلاد
في مواجهة معارضة شعبية شرسة.
أشعلت أزمة سريلانكا شهورا من الاحتجاجات الجماهيرية
وأجبرت في النهاية الرئيس آنذاك جوتابايا راجاباكسا على الفرار من البلاد.
في رسالته، قال شي إنه يعتقد أن سريلانكا ستكون قادرة على التحرك نحو الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي، وأنه "على استعداد لتقديم الدعم والمساعدة قدر المستطاع للرئيس ويكرمسينغ وشعب سريلانكا في جهودهم"، حسبما أفادت قناة "سي سي تي في" الصينية.
تدين سريلانكا بما لا يقل عن 5 مليارات دولار للصين على الرغم من أن بعض التقديرات تشير إلى ضعفي هذا المبلغ تقريبا. كما أقرضتها الهند 3.8 مليار دولار، وتدين لليابان بما لا يقل عن 3.5 مليار دولار، ومليار دولار أخرى مستحقة لدول غنية أخرى.
داهمت قوات الأمن معسكرا احتجاجيا يحتل أراضي حكومية في كولومبو يوم الجمعة وأخلته جزئيا، ما أثار مخاوف من أن ويكرمسينغ الذي أعلن حالة الطوارئ
، يشن حملة بعد يوم من أداء اليمين الدستورية.