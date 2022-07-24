عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220724/متى-يبدأ-الدوري-الإسباني-وما-هي-أولى-مبارياته-1065504689.html
متى يبدأ الدوري الإسباني وما هي أولى مبارياته؟
متى يبدأ الدوري الإسباني وما هي أولى مبارياته؟
خاض فريق برشلونة مواجهة ودية أمام نظيره ريال مدريد، انتهت بتقدمه بهدف نظيف، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد (2022/ 2023). 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T16:48+0000
2022-07-24T16:48+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1058789318_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6aca585a1af2ee980bdb5fbf230f3774.jpg
أقيمت المباراة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأحرز هدف برشلونة اللاعب البرازيلي رافينيا، الذي انضم حديثا للفريق، حسبما ذكرت "بوابة العين" الإماراتية، اليوم الأحد.وخلال المباراة الودية التي جمعت الريال وبرشلونة، ظهر اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي لأول مرة مرتديا قميص الفريق الكتالوني.ومن المقرر أن ينطلق الدوري الإسباني في الـ 12 من أغسطس/ آب المقبل، على أن يتم افتتاح الجولة الأولى بمباراة أوساسونا وإشبيلية، في حين تكون أولى مباريات برشلونة في الـ 13 من الشهر نفسه، يليها مباراة الريال في اليوم التالي.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/ليفاندوفسكي-ينتقل-رسميا-إلى-برشلونة-1065150022.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1058789318_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3a8be0d76553764f83832c6b7be125c7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة

متى يبدأ الدوري الإسباني وما هي أولى مبارياته؟

16:48 GMT 24.07.2022
© AP Photo / Joan Mateu Parraيتكاتف المشاركون لبناء قاعدة برج بشري في ديادا كاستيليرا، خلال احتفالات سانت يوليا في برشلونة، إسبانيا، 11 فبراير 2022. بعد عامين من الاحتفالات الملغاة أو "الصامتة" بسبب الوباء، بذلت مدينة البحر الأبيض المتوسط ​​قصارى جهدها للاحتفال بالعيد.
يتكاتف المشاركون لبناء قاعدة برج بشري في ديادا كاستيليرا، خلال احتفالات سانت يوليا في برشلونة، إسبانيا، 11 فبراير 2022. بعد عامين من الاحتفالات الملغاة أو الصامتة بسبب الوباء، بذلت مدينة البحر الأبيض المتوسط ​​قصارى جهدها للاحتفال بالعيد. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
© AP Photo / Joan Mateu Parra
تابعنا عبرTelegram
خاض فريق برشلونة مواجهة ودية أمام نظيره ريال مدريد، انتهت بتقدمه بهدف نظيف، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد (2022/ 2023).
أقيمت المباراة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأحرز هدف برشلونة اللاعب البرازيلي رافينيا، الذي انضم حديثا للفريق، حسبما ذكرت "بوابة العين" الإماراتية، اليوم الأحد.
روبرت ليفاندوفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
ليفاندوفسكي ينتقل رسميا إلى برشلونة
16 يوليو, 15:44 GMT
وخلال المباراة الودية التي جمعت الريال وبرشلونة، ظهر اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي لأول مرة مرتديا قميص الفريق الكتالوني.
ومن المقرر أن ينطلق الدوري الإسباني في الـ 12 من أغسطس/ آب المقبل، على أن يتم افتتاح الجولة الأولى بمباراة أوساسونا وإشبيلية، في حين تكون أولى مباريات برشلونة في الـ 13 من الشهر نفسه، يليها مباراة الريال في اليوم التالي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала