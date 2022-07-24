https://arabic.sputniknews.com/20220724/متى-يبدأ-الدوري-الإسباني-وما-هي-أولى-مبارياته-1065504689.html
متى يبدأ الدوري الإسباني وما هي أولى مبارياته؟
متى يبدأ الدوري الإسباني وما هي أولى مبارياته؟
خاض فريق برشلونة مواجهة ودية أمام نظيره ريال مدريد، انتهت بتقدمه بهدف نظيف، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد (2022/ 2023). 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T16:48+0000
2022-07-24T16:48+0000
2022-07-24T16:48+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1058789318_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6aca585a1af2ee980bdb5fbf230f3774.jpg
أقيمت المباراة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأحرز هدف برشلونة اللاعب البرازيلي رافينيا، الذي انضم حديثا للفريق، حسبما ذكرت "بوابة العين" الإماراتية، اليوم الأحد.وخلال المباراة الودية التي جمعت الريال وبرشلونة، ظهر اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي لأول مرة مرتديا قميص الفريق الكتالوني.ومن المقرر أن ينطلق الدوري الإسباني في الـ 12 من أغسطس/ آب المقبل، على أن يتم افتتاح الجولة الأولى بمباراة أوساسونا وإشبيلية، في حين تكون أولى مباريات برشلونة في الـ 13 من الشهر نفسه، يليها مباراة الريال في اليوم التالي.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/ليفاندوفسكي-ينتقل-رسميا-إلى-برشلونة-1065150022.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1058789318_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3a8be0d76553764f83832c6b7be125c7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
متى يبدأ الدوري الإسباني وما هي أولى مبارياته؟
تابعنا عبر
خاض فريق برشلونة مواجهة ودية أمام نظيره ريال مدريد، انتهت بتقدمه بهدف نظيف، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد (2022/ 2023).
أقيمت المباراة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأحرز هدف برشلونة اللاعب البرازيلي رافينيا، الذي انضم حديثا للفريق، حسبما ذكرت
"بوابة العين" الإماراتية، اليوم الأحد.
وخلال المباراة الودية التي جمعت الريال وبرشلونة، ظهر اللاعب البولندي
روبرت ليفاندوفسكي لأول مرة مرتديا قميص الفريق الكتالوني.
ومن المقرر أن ينطلق الدوري
الإسباني في الـ 12 من أغسطس/ آب المقبل، على أن يتم افتتاح الجولة الأولى بمباراة أوساسونا وإشبيلية، في حين تكون أولى مباريات برشلونة في الـ 13 من الشهر نفسه، يليها مباراة الريال في اليوم التالي.