https://arabic.sputniknews.com/20220726/الإمارات-تؤكد-أهمية-رفع-مستوى-التمثيل-الدبلوماسي-مع-إيران-1065614182.html

الإمارات تؤكد أهمية رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إيران

الإمارات تؤكد أهمية رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إيران

أكد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، اليوم الثلاثاء، أهمية رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين بلاده وإيران بما يعزز توسيع العلاقات الثنائية. 26.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-26T18:40+0000

2022-07-26T18:40+0000

2022-07-26T18:41+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

أخبار إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1061932585_0:0:1188:668_1920x0_80_0_0_2f56cde6dd437cf14482ee214fda2a41.jpg

طهران - سبوتنيك. جاء هذا خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان أن بن زايد أكد لعبد اللهيان أن "رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي يأتي في إطار أهمية توسيع العلاقات بين البلدين الجارين".وأضاف: "لا يساورنا شك في أننا نستطيع استعادة دفء العلاقات بين البلدين، وأيضًا فتح آفاق جديدة للعلاقات، خاصة عندما نواجه العديد من التحديات في المنطقة".وتابع بن زايد: "بالنسبة لنا، فإن السلام والاستقرار والعزة والخير لإيران كبلد جار وشقيق مهم جدًا، لأنه له تأثير إيجابي على الإمارات أيضًا، ونأمل أن نتمكن في المستقبل من اتخاذ خطوات أكبر لتطوير العلاقات بين البلدين".من جانبه، قال عبد اللهيان: "حاول الكيان الصهيوني تحويل الاجتماع الأخير في جدة إلى أزمة في المنطقة ولكن ببراعة دول المنطقة المشاركة في الاجتماع، تم التأكيد على قضايا التعاون الإقليمي والتقدم والأمن".وأضاف: "سنسير بسرعة في طريق التعاون مع جيراننا، فالأجانب لا يستطيعون منع التعاون في المنطقة".وأوضحت الخارجية الإيرانية أن عبد اللهيان قال خلال اتصاله بنظيره الكويتي أحمد ناصر الصباح: "إلى جانب دول الجوار الأخرى، تتبع الكويت وجهة نظر إيجابية بشأن تعزيز العلاقات الإقليمية، وإيران تمد يدها للصداقة للدول الجارة".فيما أكد الصباح على ضرورة توسيع العلاقات الثنائية بين الكويت وطهران وأن تعيين سفير جديد للكويت لدى إيران يصب في هذا الاتجاه، حسب بيان الخارجية الإيرانية.ومنتصف الشهر الجاري، أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة في الإمارات أنور قرقاش، خلال تصريحات تلفزيونية أن بلاده ضد أي تحالف عسكري في المنطقة يستهدف إيران.وتابع المستشار الرئاسي الإماراتي: "لدينا بعض القضايا العالقة، لكننا نؤمن أن حلها يجب أن يكون عبر الطرق السياسية".وأعلن أن بلاده بطور إرسال سفير إلى العاصمة الإيرانية، طهران، قائلًا: "محادثاتنا مستمرة، نحن في طور إرسال سفير إلى طهران، مجالات إعادة بناء الجسور هذه مستمرة".كانت الإمارات خفضت تمثيلها الدبلوماسي في إيران عام 2016 بعد اقتحام مجموعات إيرانية للسفارة السعودية في العاصمة طهران إثر إعدام رجل الدين الشيعي المعارض نمر باقر النمر في المملكة الذي أدين بإثارة الفتنة الطائفية.وأبقت الإمارات على علاقات اقتصادية مع إيران، وسعت في الأشهر الأخيرة إلى الانخراط في حوار مع طهران لحلحلة المسائل العالقة بين البلدين، وهو نفس الأمر الذي يجري حاليا بين طهران والرياض.واستضاف العراق على مدار الأشهر الماضية، جولات من المحادثات بين إيران والسعودية، من أجل رأب الصدع في العلاقات بين البلدين.

https://arabic.sputniknews.com/20220720/إيران-تعرب-عن-تفاؤلها-خيرا-بإرسال-الإمارات-سفيرها-إلى-طهران-1065340635.html

https://arabic.sputniknews.com/20220720/عبد-اللهيان-الكيان-الإسرائيلي-لا-يفهم-إلا-لغة-القوة-وإيران-لن-تبتعد-عن-منطق-المفاوضات-مع-أمريكا-1065325363.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار إيران