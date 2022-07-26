عربي
بغداد: الجيش التركي اعتدى على أراضي وسيادة العراق وحياة مواطنيه
https://arabic.sputniknews.com/20220726/الممثلة-الأممية-بغداد-أكدت-تورط-تركيا-في-هجوم-دهوك-1065617191.html
الممثلة الأممية أمام مجلس الأمن: عدوان تركيا على العراق يقوض سيادة البلاد
الممثلة الأممية أمام مجلس الأمن: عدوان تركيا على العراق يقوض سيادة البلاد
قالت الممثلة الأممية الخاصة لشؤون العراق جينين بلاسخارت، مساء اليوم الثلاثاء، في جلسة أمام مجلس الأمن الدولي، إن الحكومة العراقية أكدت تورط القوات التركية... 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T21:31+0000
2022-07-26T21:36+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_398896bea25fa53277cbd510ab418369.jpg
وذكرت بلاسخارت في كلمتها، أن خمس قذائف استهدفت مصيف برخ، الذي قالت أيضا إن حزب العمال الكردستاني (الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية) نفى مسؤوليته عن القصف.وأضافت أن الحكومة العراقية أرجعت مصدر قصف دهوك إلى القوات التركية، وأوضحت أنه تسبب في مقتل 9 عراقيين بينهم 3 أطفال، متابعة: "العدوان على العراق يقوض سيادة البلاد، ونطالب بإخراج القوات التركية كافة".
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_95f2805d58fd56b72d8b882bfbb08b06.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم

الممثلة الأممية أمام مجلس الأمن: عدوان تركيا على العراق يقوض سيادة البلاد

21:31 GMT 26.07.2022 (تم التحديث: 21:36 GMT 26.07.2022)
© Sputnikصورة عاجل "سبوتنيك" الجديدة
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
يتبع
قالت الممثلة الأممية الخاصة لشؤون العراق جينين بلاسخارت، مساء اليوم الثلاثاء، في جلسة أمام مجلس الأمن الدولي، إن الحكومة العراقية أكدت تورط القوات التركية بالهجوم على مصيف في محافظة دهوك شمالي البلاد.
وذكرت بلاسخارت في كلمتها، أن خمس قذائف استهدفت مصيف برخ، الذي قالت أيضا إن حزب العمال الكردستاني (الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية) نفى مسؤوليته عن القصف.
وأضافت أن الحكومة العراقية أرجعت مصدر قصف دهوك إلى القوات التركية، وأوضحت أنه تسبب في مقتل 9 عراقيين بينهم 3 أطفال، متابعة: "العدوان على العراق يقوض سيادة البلاد، ونطالب بإخراج القوات التركية كافة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала