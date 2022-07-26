https://arabic.sputniknews.com/20220726/الممثلة-الأممية-بغداد-أكدت-تورط-تركيا-في-هجوم-دهوك-1065617191.html
الممثلة الأممية أمام مجلس الأمن: عدوان تركيا على العراق يقوض سيادة البلاد
الممثلة الأممية أمام مجلس الأمن: عدوان تركيا على العراق يقوض سيادة البلاد
قالت الممثلة الأممية الخاصة لشؤون العراق جينين بلاسخارت، مساء اليوم الثلاثاء، في جلسة أمام مجلس الأمن الدولي، إن الحكومة العراقية أكدت تورط القوات التركية... 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T21:31+0000
2022-07-26T21:31+0000
2022-07-26T21:36+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وذكرت بلاسخارت في كلمتها، أن خمس قذائف استهدفت مصيف برخ، الذي قالت أيضا إن حزب العمال الكردستاني (الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية) نفى مسؤوليته عن القصف.وأضافت أن الحكومة العراقية أرجعت مصدر قصف دهوك إلى القوات التركية، وأوضحت أنه تسبب في مقتل 9 عراقيين بينهم 3 أطفال، متابعة: "العدوان على العراق يقوض سيادة البلاد، ونطالب بإخراج القوات التركية كافة".
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العراق, أخبار العراق اليوم
الممثلة الأممية أمام مجلس الأمن: عدوان تركيا على العراق يقوض سيادة البلاد
21:31 GMT 26.07.2022 (تم التحديث: 21:36 GMT 26.07.2022) تابعنا عبر
يتبع
قالت الممثلة الأممية الخاصة لشؤون العراق جينين بلاسخارت، مساء اليوم الثلاثاء، في جلسة أمام مجلس الأمن الدولي، إن الحكومة العراقية أكدت تورط القوات التركية بالهجوم على مصيف في محافظة دهوك شمالي البلاد.
وذكرت بلاسخارت في كلمتها، أن خمس قذائف استهدفت مصيف برخ، الذي قالت أيضا إن حزب العمال الكردستاني (الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية) نفى مسؤوليته عن القصف.
وأضافت أن الحكومة العراقية أرجعت مصدر قصف دهوك إلى القوات التركية، وأوضحت أنه تسبب في مقتل 9 عراقيين بينهم 3 أطفال، متابعة: "العدوان على العراق يقوض سيادة البلاد، ونطالب بإخراج القوات التركية كافة".