https://arabic.sputniknews.com/20220726/واشنطن-تعمل-على-تدريب-طيارين-أوكرانيين-على-قيادة-المقاتلات-الأمريكية-1065604594.html

واشنطن تعمل على تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة المقاتلات الأمريكية

واشنطن تعمل على تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة المقاتلات الأمريكية

قال المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية، يوري إغنات، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تدريب الطيارين الأوكرانيين في عام 2023 على قيادة مقاتلات أمريكية من طراز... 26.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-26T14:28+0000

2022-07-26T14:28+0000

2022-07-26T14:28+0000

رصد عسكري

العالم

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وبحسب مزاعم المتحدث، إن هذه التدريبات تأتي كجزء من مبادرة أمريكية تنص على تخصيص 100 مليون دولار أمريكي للتدريب.وفي وقت سابق، وافق الكونغرس الأمريكي على مبادرة لتخصيص 100 مليون دولار لتدريب الطيارين العسكريين الأوكرانيين على طائرات أمريكية الصنع.وقال إغنات "ليس لدينا معلومات تفيد بأن الطيارين يتم تدريبهم (بالخارج الآن). هناك قرار من قبل الحكومة الأمريكية بتقديم 100 مليون دولار أمريكي لتدريب الطيارين العسكريين في عام 2023. ربما سيحدث هذا في وقت سابق".واعتبر المتحدث أن قيام أمريكا بتخصص الأموال لتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة الطائرات الأمريكية "تشير إلى نوايا جادة للولايات المتحدة الأمريكية لتزويد نظام كييف بمقاتلات "إف-15" و"إف-16" وربما مقاتلات أخرى.وكان وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، قد قال أمس الاثنين، إن المطارات الأوكرانية يمكنها استقبال مقاتلات "إف-16" الأمريكية بعد إجراء تحديثات وتعديلات على المطارات.وأعلن لافروف أن المهام الجغرافية للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا قد تغيرت، موضحا أنها الآن لا تقتصر على تحرير دونيتسك ولوغانسك فقط، وإنما تشمل عدة مناطق من بينها مقاطعتي خيرسون وزابوروجيا.

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