عربي
افتتاح مركز التنسيق المشترك لتصدير الحبوب في إسطنبول
https://arabic.sputniknews.com/20220727/افتتاح-مركز-التنسيق-المشترك-لتصدير-الحبوب-في-إسطنبول-1065639655.html
افتتاح مركز التنسيق المشترك لتصدير الحبوب في إسطنبول
افتتاح مركز التنسيق المشترك لتصدير الحبوب في إسطنبول
افتتح اليوم الأربعاء، في العاصمة التركية إسطنبول، مركز التنسيق المشترك (جيه سي سي) لتصدير الحبوب الأوكرانية، الذي يشرف على تسهيل صادرات الحبوب والأغذية... 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T11:41+0000
2022-07-27T11:44+0000
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1065639125_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3f641d868a0a83f6c79e8772714adf2a.jpg
قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن مهمة مركز التنسيق المشترك لمراقبة تصدير الحبوب ستكون تأمين نقل الحبوب من موانئ أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1065639125_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_13a189c0dd94d44da6500b873c4bbbcb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا

افتتاح مركز التنسيق المشترك لتصدير الحبوب في إسطنبول

11:41 GMT 27.07.2022 (تم التحديث: 11:44 GMT 27.07.2022)
© Sputnik . Maksim Durnevجلسة مركز التنسيق حول الحبوب في اسطنبول، تركيا 27 يوليو 2022
جلسة مركز التنسيق حول الحبوب في اسطنبول، تركيا 27 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© Sputnik . Maksim Durnev
تابعنا عبرTelegram
يتبع
افتتح اليوم الأربعاء، في العاصمة التركية إسطنبول، مركز التنسيق المشترك (جيه سي سي) لتصدير الحبوب الأوكرانية، الذي يشرف على تسهيل صادرات الحبوب والأغذية والأسمدة في البحر الأسود.
قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن مهمة مركز التنسيق المشترك لمراقبة تصدير الحبوب ستكون تأمين نقل الحبوب من موانئ أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Автомобиль проезжает мимо разрушенного дома в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала