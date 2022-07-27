https://arabic.sputniknews.com/20220727/افتتاح-مركز-التنسيق-المشترك-لتصدير-الحبوب-في-إسطنبول-1065639655.html
افتتاح مركز التنسيق المشترك لتصدير الحبوب في إسطنبول
افتتاح مركز التنسيق المشترك لتصدير الحبوب في إسطنبول
افتتح اليوم الأربعاء، في العاصمة التركية إسطنبول، مركز التنسيق المشترك (جيه سي سي) لتصدير الحبوب الأوكرانية، الذي يشرف على تسهيل صادرات الحبوب والأغذية... 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T11:41+0000
2022-07-27T11:41+0000
2022-07-27T11:44+0000
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1065639125_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3f641d868a0a83f6c79e8772714adf2a.jpg
قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن مهمة مركز التنسيق المشترك لمراقبة تصدير الحبوب ستكون تأمين نقل الحبوب من موانئ أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1065639125_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_13a189c0dd94d44da6500b873c4bbbcb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
افتتاح مركز التنسيق المشترك لتصدير الحبوب في إسطنبول
11:41 GMT 27.07.2022 (تم التحديث: 11:44 GMT 27.07.2022) تابعنا عبر
يتبع
افتتح اليوم الأربعاء، في العاصمة التركية إسطنبول، مركز التنسيق المشترك (جيه سي سي) لتصدير الحبوب الأوكرانية، الذي يشرف على تسهيل صادرات الحبوب والأغذية والأسمدة في البحر الأسود.
قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن مهمة مركز التنسيق المشترك لمراقبة تصدير الحبوب ستكون تأمين نقل الحبوب من موانئ أوكرانيا.