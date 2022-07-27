https://arabic.sputniknews.com/20220727/وزير-إسرائيلي-نعتزم-إحداث-خط-طيران-مباشر-بين-طنجة-وبن-غوريون-1065661487.html

وزير إسرائيلي: نعتزم إحداث خط طيران مباشر بين طنجة وبن غوريون

وزير إسرائيلي: نعتزم إحداث خط طيران مباشر بين طنجة وبن غوريون

قال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، عيساوي فريج، اليوم الأربعاء، إن بلاده تبحث إحداث خط طيران مباشر بين مطار طنجة المغربي ومطار بن غوريون بتل أبيب. 27.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-27T18:39+0000

2022-07-27T18:39+0000

2022-07-27T18:39+0000

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ونقل الموقع الإلكتروني i24NEWS عن فريج، مساء اليوم الأربعاء، أن "المغرب هو الوسيط الأكثر قبولا بين جميع شعوب المنطقة، وزيارته للرباط تهدف إلى تعزيز العلاقات الإسرائيلية المغربية.وأكد عيساوي فريج أن "الغرض من زيارة للمغرب، أنه لدى الطرفين الإسرائيلي والمغربي علاقة خاصة منذ عقود نمت وتطورت خلال العامين الماضيين، وبدأ وجود اتصالات مباشرة بين الناس. لأنه لتعزيز أي عملية سلام بين الدول، لا يكفي أن تكون هناك معاهدات ولكن تقوية هذه العلاقة مع الناس، وهذا ما نبحث عنه".وبشأن الترحيب بالإسرائيليين في المغرب، قال الوزير الإسرائيلي" أود أن أشكر وأهنئ عائلتنا وإخواننا في المغرب على الترحيب بي واستقبلوني بما يفوق كل التوقعات. أنا أعتبر نفسي مغربي وإسرائيلي وإماراتي ... كل أبناء العالم العربي، تشير الابتسامة والبهجة خلال الاستقبال إلى رغبة الشعب المغربي في تعزيز وتوطيد العلاقات بين البلدين".وشدد وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي على أن وظيفته تتمثل في بناء جسر بين شعوب المنطقة يعمل على تقوية العلاقات بين الأفراد في الثقافة والرياضة والفن، مشيرا إلى قيامه بتنظيم أكثر من عشرة أحداث تجمع بين المغاربة والإسرائيليين في المغرب وفي تل أبيب.ولفت وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، عيساوي فريج، إلى أن "التعاون وتطبيع العلاقات وتقاربها هو الضمان الوحيد للأمن والاستقرار والمحبة بين الشعوب".وأعلن المغرب في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2020 استئناف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، بعد توقفها عام 2000 إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ليصبح المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد أن قطعت موريتانيا علاقاتها مع تل أبيب في 2010، وسادس بلد عربي بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.وزار المغرب في الفترة الأخيرة خمسة وزراء إسرائيليين هم وزراء الدفاع، والخارجية، والعلوم والتكنولوجيا، والاقتصاد والصناعة، والداخلية.والأسبوع الماضي، استعرض رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، خلال زيارة هي الأولى من نوعها للمغرب، "فرص التعاون العسكري، سواء في التدريبات أو في المجالات العملياتية والاستخباراتية". بحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي.

https://arabic.sputniknews.com/20220725/وزير-العدل-الإسرائيلي-يتوجه-إلى-الرباط-في-زيارة-رسمية-بدعوة-من-نظيره-المغربي-1065530178.html

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