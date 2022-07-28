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https://arabic.sputniknews.com/20220728/وزير-إسرائيلي-مباراة-ودية-تجمع-منتخب-شباب-بلادنا-لكرة-القدم-ونظيره-المغربي-1065697558.html
وزير إسرائيلي: مباراة ودية تجمع منتخب شباب بلادنا لكرة القدم ونظيره المغربي
وزير إسرائيلي: مباراة ودية تجمع منتخب شباب بلادنا لكرة القدم ونظيره المغربي
أكد وزير العدل الإسرائيلي، جدعون ساعر، إقامة مباراة بين منتخب بلاده ونظيره المغربي لكرة القدم، قريبا. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T14:24+0000
2022-07-28T14:24+0000
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ونشر جدعون ساعر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الأربعاء، أكد من خلالها اتفاقه مع فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على إقامة مباراة ودية بين منتخبي الشباب المغربي والإسرائيلي.وذكر الوزير الإسرائيلي الذي يزور المملكة المغربية لعدة أيام، أنه التقى بفوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، واتفق معه على إقامة مباراة ودية بين منتخبي الشباب في إسرائيل والمغرب، حيث أرفق بتغريدته تلك صورة تبين لقاءه بفوزي لقجع في الرباط.وبدأ وزير العدل الإسرائيلي، جدعون ساعر، الاثنين الماضي، زيارة رسمية إلى الرباط، بدعوة من نظيره المغربي، عبد اللطيف وهبي.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "وزير العدل جدعون ساعر وصل عاصمة المغرب، الرباط، في زيارة رسمية، بصحبة زوجته، تلبية لدعوة نظيره المغربي عبد اللطيف وهبي".وبرز التقارب بين إسرائيل والمغرب، عقب "اتفاقات إبراهيم" للسلام بين إسرائيل من جهة، والإمارات والبحرين من جهة أخرى، بوساطة أمريكية في عام 2020.وأعلن المغرب في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2020 استئناف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، بعد توقفها عام 2000 إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ليصبح المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد أن قطعت موريتانيا علاقاتها مع تل أبيب في 2010، وسادس بلد عربي بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.وزار المغرب في الفترة الأخيرة خمسة وزراء إسرائيليين هم وزراء الدفاع، والخارجية، والعلوم والتكنولوجيا، والاقتصاد والصناعة، والداخلية.والأسبوع الماضي، استعرض رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، خلال زيارة هي الأولى من نوعها للمغرب، "فرص التعاون العسكري، سواء في التدريبات أو في المجالات العملياتية والاستخباراتية"، بحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي.
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أخبار المغرب اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم العربي, منتخب المغرب لكرة القدم

وزير إسرائيلي: مباراة ودية تجمع منتخب شباب بلادنا لكرة القدم ونظيره المغربي

14:24 GMT 28.07.2022
© Twitter.comمنتخب المغرب لكرة القدم
منتخب المغرب لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
© Twitter.com
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أكد وزير العدل الإسرائيلي، جدعون ساعر، إقامة مباراة بين منتخب بلاده ونظيره المغربي لكرة القدم، قريبا.
ونشر جدعون ساعر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الأربعاء، أكد من خلالها اتفاقه مع فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على إقامة مباراة ودية بين منتخبي الشباب المغربي والإسرائيلي.
وذكر الوزير الإسرائيلي الذي يزور المملكة المغربية لعدة أيام، أنه التقى بفوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، واتفق معه على إقامة مباراة ودية بين منتخبي الشباب في إسرائيل والمغرب، حيث أرفق بتغريدته تلك صورة تبين لقاءه بفوزي لقجع في الرباط.
وبدأ وزير العدل الإسرائيلي، جدعون ساعر، الاثنين الماضي، زيارة رسمية إلى الرباط، بدعوة من نظيره المغربي، عبد اللطيف وهبي.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "وزير العدل جدعون ساعر وصل عاصمة المغرب، الرباط، في زيارة رسمية، بصحبة زوجته، تلبية لدعوة نظيره المغربي عبد اللطيف وهبي".
وبرز التقارب بين إسرائيل والمغرب، عقب "اتفاقات إبراهيم" للسلام بين إسرائيل من جهة، والإمارات والبحرين من جهة أخرى، بوساطة أمريكية في عام 2020.
وأعلن المغرب في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2020 استئناف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، بعد توقفها عام 2000 إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ليصبح المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد أن قطعت موريتانيا علاقاتها مع تل أبيب في 2010، وسادس بلد عربي بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.
وزار المغرب في الفترة الأخيرة خمسة وزراء إسرائيليين هم وزراء الدفاع، والخارجية، والعلوم والتكنولوجيا، والاقتصاد والصناعة، والداخلية.
والأسبوع الماضي، استعرض رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، خلال زيارة هي الأولى من نوعها للمغرب، "فرص التعاون العسكري، سواء في التدريبات أو في المجالات العملياتية والاستخباراتية"، بحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي.
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