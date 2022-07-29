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وزير الزراعة المصري: صادراتنا تجاوزت 4.1 مليون طن بزيادة مطردة
وزير الزراعة المصري: صادراتنا تجاوزت 4.1 مليون طن بزيادة مطردة
أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، اليوم الجمعة، أن الصادرات الزراعية المصرية بلغت أكثر من 4.1 مليون طن بزيادة لأول مرة عن الفترة نفسها من... 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T13:09+0000
2022-07-29T13:09+0000
العالم العربي
مصر
الطماطم
وزارة الزراعة المصرية
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وفي بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، أضاف السيد القصير أنه رغم جائحة كورونا التي أربكت حركة التجارة والنقل الدولي وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية، فإن جهود الدولة المصرية ساهمت في تعويض النقص والاتجاه إلى زيادة صادرات بعض السلع الأخرى.فتح أسواق جديدةويأتي هذا التعويض من خلال فتح الأسواق الجديدة والتوسع في منظومة التكويد والمتابعة وتطوير الحجر الزراعي، موجها الشكر إلى المنتجين والمزارعين المصريين والعاملين في الحجر الزراعي وكذلك المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري والسفارات المصرية في الخارج من حيث التعاون المثمر والبناء بين جميع الأجهزة المعنية، والذي يهدف إلى زيادة الصادرات الزراعية المصرية ودعم الاقتصاد الوطني.وكان وزير الزراعة المصري قد تلقى من أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، تقريرا بشأن إجمالي الصادرات الزراعية في بلاده خلال الفترة من أول يناير/كانون الثاني 2022 وحتى 27 يوليو/تموز 2022 حيث بلغت حوالي 4 مليون و191 ألف و200 طن من المنتجات الزراعية.أهم الصادرات المصريةومن بين الصادرات الزراعية المصرية المهمة الموالح، البطاطس، البصل الطازج، العنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، البطيخ.وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و610 ألف 773 طن، بالإضافة إلي تصدير 828 ألف 635 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 239 ألف و680 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات.زيادة مطردة واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 128 ألف و570 طن، في حين احتلت الفاصوليا المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 95 ألف و 403 طن، بينما جاءت صادرات مصر من البطاطا المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 42 ألف و460 طن.ووصل إجمالي صادرات مصر من الطماطم 32 ألف و902 طن، في المركز السابع، يليها الثوم في المركز الثامن بإجمالي 21 ألف و185 طن، بينما حصلت الفراولة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي 19 ألف و425 طن.وجاءت البطيخ في المركز العاشر للصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 8234 طن، وحصلت الجوافة على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 7015 طن.
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العالم العربي, مصر, الطماطم, وزارة الزراعة المصرية

وزير الزراعة المصري: صادراتنا تجاوزت 4.1 مليون طن بزيادة مطردة

13:09 GMT 29.07.2022
© Sputnikوزير الزراعة المصري السيد القصير
وزير الزراعة المصري السيد القصير - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
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أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، اليوم الجمعة، أن الصادرات الزراعية المصرية بلغت أكثر من 4.1 مليون طن بزيادة لأول مرة عن الفترة نفسها من العام السابق ‏2021، من حيث الكمية أو القيمة.
وفي بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، أضاف السيد القصير أنه رغم جائحة كورونا التي أربكت حركة التجارة والنقل الدولي وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية، فإن جهود الدولة المصرية ساهمت في تعويض النقص والاتجاه إلى زيادة صادرات بعض السلع الأخرى.
فتح أسواق جديدة
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ويأتي هذا التعويض من خلال فتح الأسواق الجديدة والتوسع في منظومة التكويد والمتابعة وتطوير الحجر الزراعي، موجها الشكر إلى المنتجين والمزارعين المصريين والعاملين في الحجر الزراعي وكذلك المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري والسفارات المصرية في الخارج من حيث التعاون المثمر والبناء بين جميع الأجهزة المعنية، والذي يهدف إلى زيادة الصادرات الزراعية المصرية ودعم الاقتصاد الوطني.
وكان وزير الزراعة المصري قد تلقى من أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، تقريرا بشأن إجمالي الصادرات الزراعية في بلاده خلال الفترة من أول يناير/كانون الثاني 2022 وحتى 27 يوليو/تموز 2022 حيث بلغت حوالي 4 مليون و191 ألف و200 طن من المنتجات الزراعية.
أهم الصادرات المصرية
ومن بين الصادرات الزراعية المصرية المهمة الموالح، البطاطس، البصل الطازج، العنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، البطيخ.
وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و610 ألف 773 طن، بالإضافة إلي تصدير 828 ألف 635 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 239 ألف و680 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات.
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زيادة مطردة
واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 128 ألف و570 طن، في حين احتلت الفاصوليا المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 95 ألف و 403 طن، بينما جاءت صادرات مصر من البطاطا المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 42 ألف و460 طن.
ووصل إجمالي صادرات مصر من الطماطم 32 ألف و902 طن، في المركز السابع، يليها الثوم في المركز الثامن بإجمالي 21 ألف و185 طن، بينما حصلت الفراولة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي 19 ألف و425 طن.
وجاءت البطيخ في المركز العاشر للصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 8234 طن، وحصلت الجوافة على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 7015 طن.
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