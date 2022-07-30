https://arabic.sputniknews.com/20220730/الحلبوسي-يعلق-جلسات-البرلمان-العراقي-على-خلفية-الاحتجاجات-1065772718.html
الحلبوسي يعلق جلسات البرلمان العراقي على خلفية الاحتجاجات
الحلبوسي يعلق جلسات البرلمان العراقي على خلفية الاحتجاجات
أعلن محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، تعليق جلسات المجلس حتى إشعار آخر، على خلفية اقتحام متظاهرين مطالبين بالإصلاح المنطقة الخضراء. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T15:33+0000
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بغداد، 30 يوليو - سبوتنيك. وجاء إعلان الحلبوسي بعد اقتحام متظاهرين مطالبين بالإصلاح المنطقة الخضراء وإعلان أنصار التيار الصدري اعتصامهم داخل مقر البرلمان العراقي، وذلك احتجاجا على تمسك "الإطار التنسيقي" بترشيح محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة في البلاد.ونشر الحلبوسي بيانا أكد من خلاله أنه "من منطلق المسؤولية الوطنية والسياسية والوظيفية، والتزاما باليمين الدستورية بالمادة 50 من الدستور، التي ألزمتنا حفظ مصالح الشعب، واستنادا إلى المادة 62 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، والمادة 34/ ثامنا من النظام الداخلي لمجلس النواب، تقرَّر: أولا: تعليق عقد جلسات مجلس النواب حتى إشعار آخر".ودعا رئيس مجلس النواب العراقي، القائد العام للقوات المسلحة في بلاده إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المؤسسات، وحماية المتظاهرين، داعيا إياهم إلى الحفاظ على سلميَّتهم وحفظ ممتلكات الدولة.ولم يكتف الحلبوسي بذلك، بل دعا الكتل السياسية إلى "لقاء وطني عاجل؛ لإنجاز حوار وطني فاعل ومسؤول تكون مخرجاته من أجل الوطن، وتغليب مصلحته على كل المصالح الحزبية والفئوية".ويشار إلى أن عددا من المتظاهرين كانوا قد تمكنوا اليوم السبت، من دخول المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، من جهة نفق الزيتون، بعد عمل فتحة صغيرة من بين الحواجز الكونكريتية حسب ما أكدته مصادر أمنية.وقد ردت قوات الأمن العراقية، بإطلاق القنابل المسيلة للدموع قرب بوابة المنطقة الخضراء، بعد محاولة دخول المتظاهرين إليها.
https://arabic.sputniknews.com/20220730/الكاظمي-يدعو-الكتل-السياسية-العراقية-إلى-حوار-شامل-ويؤكد-العراق-أمانة-يجب-ألا-نخسرها-1065770548.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, العالم العربي
الحلبوسي يعلق جلسات البرلمان العراقي على خلفية الاحتجاجات
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أعلن محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، تعليق جلسات المجلس حتى إشعار آخر، على خلفية اقتحام متظاهرين مطالبين بالإصلاح المنطقة الخضراء.
بغداد، 30 يوليو - سبوتنيك
. وجاء إعلان الحلبوسي بعد اقتحام متظاهرين مطالبين بالإصلاح المنطقة الخضراء وإعلان أنصار التيار الصدري اعتصامهم داخل مقر البرلمان العراقي، وذلك احتجاجا على تمسك "الإطار التنسيقي" بترشيح محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة في البلاد.
ونشر الحلبوسي بيانا أكد من خلاله أنه "من منطلق المسؤولية الوطنية والسياسية والوظيفية، والتزاما باليمين الدستورية بالمادة 50 من الدستور، التي ألزمتنا حفظ مصالح الشعب، واستنادا إلى المادة 62 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، والمادة 34/ ثامنا من النظام الداخلي لمجلس النواب، تقرَّر: أولا: تعليق عقد جلسات مجلس النواب حتى إشعار آخر".
ودعا رئيس مجلس النواب العراقي
، القائد العام للقوات المسلحة في بلاده إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المؤسسات، وحماية المتظاهرين، داعيا إياهم إلى الحفاظ على سلميَّتهم وحفظ ممتلكات الدولة.
ولم يكتف الحلبوسي بذلك، بل دعا الكتل السياسية إلى "لقاء وطني عاجل؛ لإنجاز حوار وطني فاعل ومسؤول تكون مخرجاته من أجل الوطن، وتغليب مصلحته على كل المصالح الحزبية والفئوية".
ويشار إلى أن عددا من المتظاهرين
كانوا قد تمكنوا اليوم السبت، من دخول المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، من جهة نفق الزيتون، بعد عمل فتحة صغيرة من بين الحواجز الكونكريتية حسب ما أكدته مصادر أمنية.
وقد ردت قوات الأمن العراقية، بإطلاق القنابل المسيلة للدموع قرب بوابة المنطقة الخضراء، بعد محاولة دخول المتظاهرين إليها.