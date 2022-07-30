https://arabic.sputniknews.com/20220730/وزير-الإعلام-اليمني-يدعو-إلى-ضغط-دولي-على-أنصار-الله-للإفراج-عن-4-صحفيين-1065775546.html

وزير الإعلام اليمني يدعو إلى ضغط دولي على "أنصار الله" للإفراج عن 4 صحفيين

وزير الإعلام اليمني يدعو إلى ضغط دولي على "أنصار الله" للإفراج عن 4 صحفيين

طالب معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة اليمني، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى الضغط على جماعة "أنصار الله"، للإفراج عن 4 صحفيين حكمت عليهم الجماعة... 30.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-30T19:32+0000

2022-07-30T19:32+0000

2022-07-30T19:32+0000

الحرب على اليمن

أنصار الله

العالم العربي

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القاهرة، 30 يوليو - سبوتنيك. ونشر الإرياني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن "مليشيا الحوثي تواصل إخفاء الصحفيين (أكرم الوليدي، توفيق المنصوري، حارث حميد، عبدالخالق عمران) قسريا منذ اختطافهم في يونيو/حزيران 2015".وأصدرت بحق هؤلاء الصحفيين الأربعة أوامر بالإعدام، في ظروف اعتقال سيئة وحرمان من الرعاية الصحية، وهو ما أدى إلى تدهور وضعهم الصحي ودخولهم مرحلة الخطر.وأضاف الإرياني أن "مليشيا الحوثي الإرهابية اختطفت الصحفيين الأربعة على خلفية عملهم الصحفي، ومارست بحقهم صنوف التعذيب النفسي والجسدي، وأصدرت بحقهم أحكام إعدام من محاكم غير قانونية بتهم ملفقة، ورفضت ولا تزال إطلاقهم أو إدراجهم في قوائم تبادل الأسرى والمختطفين".وحمّل وزير الإعلام والثقافة اليمني، جماعة "أنصار الله" كامل المسئولية عن سلامة وحياة الصحفيين الأربعة، وكذلك عن "كافة الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق الصحفيين في مناطق سيطرتها بهدف قمع وتكميم الأفواه، وخلق بيئة غير آمنة للعمل الصحفي"، مضيفا أن "تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم ولن يفلت المسئولون عنها من العقاب".ويذكر أنه في 11 نيسان/أبريل 2020، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة "أمن الدولة" في مدينة صنعاء، أحكاماً بإعدام 4 صحفيين معتقلين لديها منذ يونيو 2015 بتهم تبني أعمال مضادة لجماعة "أنصار الله" بما فيها التخابر مع الحكومة اليمنية والتحالف العربي.

https://arabic.sputniknews.com/20220729/الجيش-اليمني-يتهم-أنصار-الله-بخرق-الهدنة-وقتل-3-من-عناصره-1065757195.html

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الحرب على اليمن, أنصار الله, العالم العربي