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بارزاني يطلق مبادرة لحل أزمة اقتحام البرلمان العراقي
بارزاني يطلق مبادرة لحل أزمة اقتحام البرلمان العراقي
أطلق رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، "مبادرة سياسية لإنهاء أزمة اقتحام البرلمان العراقي"، داعيا الأطراف السياسية للحضور إلى أربيل،... 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T14:54+0000
2022-07-31T14:54+0000
أخبار العراق اليوم
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وأعرب بارزاني، في بيان له، عن "شعوره بالقلق البالغ إزاء الوضع السياسي في العراق وتطوراته"، داعيا "الأطراف السياسية إلى ضبط النفس والبدء في حوار مباشر لحل هذه القضايا"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وحذر من "تعقيد الوضع وتعرض السلم الاجتماعي والأمن والاستقرار في البلاد للخطر"، داعيا "الأطراف السياسية العراقية للحضور إلى أربيل، العاصمة الثانية، لبدء حوار مفتوح والتوصل إلى اتفاق على أساس المصالح العليا للبلاد. لا توجد مشكلة لا يمكن حلها بالحوار".ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.في المقابل، دعا "الإطار التنسيقي" الذي يضم القوى الشيعية في البلاد باستثناء التيار الصدري وقوى متحالفة معه، أنصاره إلى التظاهر السلمي، من أجل مواجهة الضغوط التي يمارسها أنصار التيار الصدري، وذلك قبل أن يتراجع ويقرر تأجيل هذه التظاهرات إلى إشعار آخر لإفساح المجال أمام الحوار.ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.
https://arabic.sputniknews.com/20220730/الجامعة-العربية-تناشد-القوى-السياسية-في-العراق-وقف-التصعيد-ووأد-الفتنة-1065772552.html
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أخبار العراق اليوم

بارزاني يطلق مبادرة لحل أزمة اقتحام البرلمان العراقي

14:54 GMT 31.07.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubayeأنصار مقتدى الصدر يحتجون على ترشيح الكتلة المنافسة لرئاسة الوزراء في بغداد، ويدخلون مبنى البرلمان العراقي، العراق 27 يوليو 2022
أنصار مقتدى الصدر يحتجون على ترشيح الكتلة المنافسة لرئاسة الوزراء في بغداد، ويدخلون مبنى البرلمان العراقي، العراق 27 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye
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أطلق رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، "مبادرة سياسية لإنهاء أزمة اقتحام البرلمان العراقي"، داعيا الأطراف السياسية للحضور إلى أربيل، لبدء حوار مفتوح والتوصل إلى اتفاق.
وأعرب بارزاني، في بيان له، عن "شعوره بالقلق البالغ إزاء الوضع السياسي في العراق وتطوراته"، داعيا "الأطراف السياسية إلى ضبط النفس والبدء في حوار مباشر لحل هذه القضايا"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.
أنصار مقتدى الصدر يحتجون على ترشيح الكتلة المنافسة لرئاسة الوزراء في بغداد، ويدخلون مبنى البرلمان العراقي، العراق 27 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2022
الجامعة العربية تناشد القوى السياسية في العراق وقف التصعيد ووأد الفتنة
أمس, 15:26 GMT
وحذر من "تعقيد الوضع وتعرض السلم الاجتماعي والأمن والاستقرار في البلاد للخطر"، داعيا "الأطراف السياسية العراقية للحضور إلى أربيل، العاصمة الثانية، لبدء حوار مفتوح والتوصل إلى اتفاق على أساس المصالح العليا للبلاد. لا توجد مشكلة لا يمكن حلها بالحوار".
ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.
في المقابل، دعا "الإطار التنسيقي" الذي يضم القوى الشيعية في البلاد باستثناء التيار الصدري وقوى متحالفة معه، أنصاره إلى التظاهر السلمي، من أجل مواجهة الضغوط التي يمارسها أنصار التيار الصدري، وذلك قبل أن يتراجع ويقرر تأجيل هذه التظاهرات إلى إشعار آخر لإفساح المجال أمام الحوار.
ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.
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