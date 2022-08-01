https://arabic.sputniknews.com/20220801/إجلاء-أكثر-من-24-ألف-شخص-من-المناطق-الخطرة-في-جمهوريتي-دونباس-وأوكرانيا-خلال-24-ساعة-1065871794.html
إجلاء أكثر من 24 ألف شخص من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونباس وأوكرانيا خلال 24 ساعة
إجلاء أكثر من 24 ألف شخص من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونباس وأوكرانيا خلال 24 ساعة
أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الاثنين، عن إجلاء أكثر من 24 ألف شخص من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك... 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T19:32+0000
2022-08-01T19:32+0000
2022-08-01T19:37+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
عملية إجلاء
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف، في إحاطة: "تم خلال اليوم الماضي، ورغم الصعوبات التي يختلقها نظام كييف، إجلاء 24 ألفا و468 شخصا من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا، من بينهم 3512 طفلاً، وبذلك يبلغ عدد من تم إجلاؤهم منذ بداية العملية العسكرية ثلاثة ملايين و27 ألفا و 446 شخصا، بينهم 478 ألفا و 360 طفلا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220712/الدفاع-الروسية-إجلاء-أكثر-من-15-ألف-شخص-من-دونباس-وأوكرانيا-خلال-24-ساعة--1065004233.html
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روسيا, عملية إجلاء
إجلاء أكثر من 24 ألف شخص من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونباس وأوكرانيا خلال 24 ساعة
19:32 GMT 01.08.2022 (تم التحديث: 19:37 GMT 01.08.2022) تابعنا عبر
أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الاثنين، عن إجلاء أكثر من 24 ألف شخص من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف، في إحاطة: "تم خلال اليوم الماضي، ورغم الصعوبات التي يختلقها نظام كييف، إجلاء 24 ألفا و468 شخصا من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا
، من بينهم 3512 طفلاً، وبذلك يبلغ عدد من تم إجلاؤهم منذ بداية العملية العسكرية ثلاثة ملايين و27 ألفا و 446 شخصا، بينهم 478 ألفا و 360 طفلا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.