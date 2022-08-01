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الاقتصاد السعودي يقترب من تحقيق رقم تاريخي في 2022
الاقتصاد السعودي يقترب من تحقيق رقم تاريخي في 2022
يقترب الاقتصاد السعودي من تحقيق رقم تاريخي، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، التي تقول إن حجم اقتصاد المملكة يمكن أن يصل إلى تريليون دولار خلال العام الحالي. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T21:47+0000
2022-08-01T21:49+0000
اقتصاد
السعودية
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جاء ذلك في تقرير لقناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الاثنين، نشرته على صفحتها الرسمية على "تويتر" وتحدثت فيه عن نمو الاقتصاد السعودي في الربع الثاني من 2022.ويقول التقرير إن معدلات نمو الاقتصاد السعودي في الربع الثاني من 2022 حققت زيادة بنسبة تصل إلى نحو 12 في المئة مقارنة بذات الفترة من عام 2021.ولفتت التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي أثبت قوته وصموده في مواجهة التحديات العالمية في الوقت الذي تعاني فيه اقتصادات دول كبرى من تراجع أدائها.وأوضح التقرير أن النمو الذي حققه الاقتصاد السعودي هو الأكبر منذ 11 عاما، مشيرا إلى أن الأنشطة النفطية وغير النفطية كان لها دور كبير في دعم اقتصاد المملكة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.وأشار التقرير إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تقول إن حجم اقتصاد السعودية يمكن أن يتخطى تريليون دولار خلال العام الحالي، لأول مرة في تاريخه.
https://arabic.sputniknews.com/20220626/إعادة-هندسة-الشرق-الأوسط-عبرالدبلوماسية-الاقتصادية-خبيرة-سعودية-تكشف-أهداف-تحركات-ولي-العهد-1064249218.html
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اقتصاد, السعودية

الاقتصاد السعودي يقترب من تحقيق رقم تاريخي في 2022

21:47 GMT 01.08.2022 (تم التحديث: 21:49 GMT 01.08.2022)
© AP Photo / Amr Nabilمؤشرات اقتصادية - النفط، أرامكو، السعودية، اقتصاد الشرق الأوسط 2020
مؤشرات اقتصادية - النفط، أرامكو، السعودية، اقتصاد الشرق الأوسط 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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يقترب الاقتصاد السعودي من تحقيق رقم تاريخي، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، التي تقول إن حجم اقتصاد المملكة يمكن أن يصل إلى تريليون دولار خلال العام الحالي.
جاء ذلك في تقرير لقناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الاثنين، نشرته على صفحتها الرسمية على "تويتر" وتحدثت فيه عن نمو الاقتصاد السعودي في الربع الثاني من 2022.
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ويقول التقرير إن معدلات نمو الاقتصاد السعودي في الربع الثاني من 2022 حققت زيادة بنسبة تصل إلى نحو 12 في المئة مقارنة بذات الفترة من عام 2021.
ولفتت التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي أثبت قوته وصموده في مواجهة التحديات العالمية في الوقت الذي تعاني فيه اقتصادات دول كبرى من تراجع أدائها.
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وأوضح التقرير أن النمو الذي حققه الاقتصاد السعودي هو الأكبر منذ 11 عاما، مشيرا إلى أن الأنشطة النفطية وغير النفطية كان لها دور كبير في دعم اقتصاد المملكة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وأشار التقرير إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تقول إن حجم اقتصاد السعودية يمكن أن يتخطى تريليون دولار خلال العام الحالي، لأول مرة في تاريخه.
© Sputnikأرقام مهمة عن الاقتصاد السعودي بعد إقرار الميزانية الجديدة
أرقام مهمة عن الاقتصاد السعودي بعد إقرار الميزانية الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
أرقام مهمة عن الاقتصاد السعودي بعد إقرار الميزانية الجديدة
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