عربي
الخارجية الصينية تدين بقوة زيارة بيلوسي لـ تايوان
https://arabic.sputniknews.com/20220802/إعلام-الجيش-الصيني-يجري-تدريبات-عسكرية-في-محيط-تايوان-في-الفترة-من-4-إلى-7-أغسطس-1065913990.html
إعلام: الجيش الصيني يجري تدريبات عسكرية في محيط تايوان في الفترة من 4 إلى 7 أغسطس
إعلام: الجيش الصيني يجري تدريبات عسكرية في محيط تايوان في الفترة من 4 إلى 7 أغسطس
ذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" المحلية أن الجيش الصيني سيجري تدريبات عسكرية في ست مناطق حول تايوان من الخميس إلى الأحد. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T15:38+0000
2022-08-02T15:38+0000
العالم
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103937/53/1039375348_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_333e5c4b2e12672851a7bfb40259dea3.jpg
وقالت الصحيفة على تويتر: "سيجري جيش التحرير الشعبي الصيني تدريبات عسكرية وأنشطة تدريبية مهمة، بما في ذلك تدريبات بالذخيرة الحية، في ست مناطق محيطة بجزيرة تايوان من الخميس إلى الأحد".ويأتي البيان بشأن التمرين وسط زيارة للجزيرة تقوم بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.وأدانت وزارة الخارجية الصينية بشدة زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان واعتبرت الوزارة أن الزيارة بعثت بإشارات خاطئة لما تسميه قوات "الانفصاليين".واحتجت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء على وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان، نانسي بيلوسي، قائلة إن الزيارة بعثت "بإشارات خاطئة" إلى القوات الانفصالية التي تسعى إلى "استقلال تايوان".واعتبرت بكين الزيارة الأميركية لتايوان "استفزازا سياسيا هائلا".
https://arabic.sputniknews.com/20220802/بيلوسي-زيارتي-لا-تتعارض-مع-مبدأ-الصين-الواحدة--1065912581.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103937/53/1039375348_277:0:2500:1667_1920x0_80_0_0_6f4cbe4f798fe7d4c3336f56208b8cc7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: الجيش الصيني يجري تدريبات عسكرية في محيط تايوان في الفترة من 4 إلى 7 أغسطس

15:38 GMT 02.08.2022
© وزارة الدفاع الروسية / الذهاب إلى بنك الصورالجيش الصيني
الجيش الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© وزارة الدفاع الروسية
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
ذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" المحلية أن الجيش الصيني سيجري تدريبات عسكرية في ست مناطق حول تايوان من الخميس إلى الأحد.
وقالت الصحيفة على تويتر: "سيجري جيش التحرير الشعبي الصيني تدريبات عسكرية وأنشطة تدريبية مهمة، بما في ذلك تدريبات بالذخيرة الحية، في ست مناطق محيطة بجزيرة تايوان من الخميس إلى الأحد".
ويأتي البيان بشأن التمرين وسط زيارة للجزيرة تقوم بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.
وأدانت وزارة الخارجية الصينية بشدة زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان واعتبرت الوزارة أن الزيارة بعثت بإشارات خاطئة لما تسميه قوات "الانفصاليين".
واحتجت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء على وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان، نانسي بيلوسي، قائلة إن الزيارة بعثت "بإشارات خاطئة" إلى القوات الانفصالية التي تسعى إلى "استقلال تايوان".
رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
بيلوسي: زيارتي لا تتعارض مع مبدأ "الصين الواحدة" وهي دليل على دعمنا لـ"الديمقراطية التايوانية"
15:10 GMT
واعتبرت بكين الزيارة الأميركية لتايوان "استفزازا سياسيا هائلا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала