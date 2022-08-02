https://arabic.sputniknews.com/20220802/إعلام-الجيش-الصيني-يجري-تدريبات-عسكرية-في-محيط-تايوان-في-الفترة-من-4-إلى-7-أغسطس-1065913990.html
إعلام: الجيش الصيني يجري تدريبات عسكرية في محيط تايوان في الفترة من 4 إلى 7 أغسطس
إعلام: الجيش الصيني يجري تدريبات عسكرية في محيط تايوان في الفترة من 4 إلى 7 أغسطس
ذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" المحلية أن الجيش الصيني سيجري تدريبات عسكرية في ست مناطق حول تايوان من الخميس إلى الأحد. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T15:38+0000
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وقالت الصحيفة على تويتر: "سيجري جيش التحرير الشعبي الصيني تدريبات عسكرية وأنشطة تدريبية مهمة، بما في ذلك تدريبات بالذخيرة الحية، في ست مناطق محيطة بجزيرة تايوان من الخميس إلى الأحد".ويأتي البيان بشأن التمرين وسط زيارة للجزيرة تقوم بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.وأدانت وزارة الخارجية الصينية بشدة زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان واعتبرت الوزارة أن الزيارة بعثت بإشارات خاطئة لما تسميه قوات "الانفصاليين".واحتجت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء على وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان، نانسي بيلوسي، قائلة إن الزيارة بعثت "بإشارات خاطئة" إلى القوات الانفصالية التي تسعى إلى "استقلال تايوان".واعتبرت بكين الزيارة الأميركية لتايوان "استفزازا سياسيا هائلا".
https://arabic.sputniknews.com/20220802/بيلوسي-زيارتي-لا-تتعارض-مع-مبدأ-الصين-الواحدة--1065912581.html
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العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: الجيش الصيني يجري تدريبات عسكرية في محيط تايوان في الفترة من 4 إلى 7 أغسطس
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ذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" المحلية أن الجيش الصيني سيجري تدريبات عسكرية في ست مناطق حول تايوان من الخميس إلى الأحد.
وقالت الصحيفة على تويتر: "سيجري جيش التحرير الشعبي الصيني تدريبات عسكرية وأنشطة تدريبية مهمة، بما في ذلك تدريبات بالذخيرة الحية، في ست مناطق محيطة بجزيرة تايوان من الخميس إلى الأحد".
ويأتي البيان بشأن التمرين وسط زيارة للجزيرة تقوم بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.
واحتجت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء على وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان، نانسي بيلوسي
، قائلة إن الزيارة بعثت "بإشارات خاطئة" إلى القوات الانفصالية التي تسعى إلى "استقلال تايوان".
واعتبرت بكين الزيارة الأميركية لتايوان "استفزازا سياسيا هائلا".