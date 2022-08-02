https://arabic.sputniknews.com/20220802/المحكمة-العليا-الروسية-تعترف-بكتيبة-آزوف-كمنظمة-إرهابية-1065893864.html

المحكمة العليا الروسية تعترف بكتيبة "آزوف" كمنظمة إرهابية

المحكمة العليا الروسية تعترف بكتيبة "آزوف" كمنظمة إرهابية

اعترفت المحكمة العليا الروسية، اليوم الثلاثاء، بكتيبة "آزوف" كمنظمة إرهابية، بناء على دعوى رفعها مكتب المدعي العام. 02.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-02T10:38+0000

2022-08-02T10:38+0000

2022-08-02T10:59+0000

روسيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وأكد مراسل "سبوتنيك" من داخل قاعة المحكمة، إعلان القاضي "الاعتراف بكتيبة آزوف كمنظمة إرهابية وحظر أنشطتها على الأراضي الروسية".وقد تم بالفعل رفع دعاوى جنائية ضد عدد من مقاتلي "آزوف" في روسيا بموجب قضايا التطرف والارتزاق وما شابه ذلك.وبموجب قرار المحكمة، يمكن محاكمة مقاتلي كتيبة "آزوف" كشركاء ومشاركين ومنظمين لمنظمة إرهابية.أعلنت وزارة العدل الروسية، في مايو/أيار الماضي، أن المحكمة العليا في روسيا ستنظر، في قضية الاعتراف بالكتيبة الأوكرانية "آزوف"، التي فتحت دعوى جنائية ضد مقاتليها في روسيا، على أنها منظمة إرهابية.وجاء على موقع الوزارة حينها: "تبلغ وزارة العدل الروسية، أن الدعوى الإدارية المتعلقة بالاعتراف بالجمعية القومية شبه العسكرية الأوكرانية "آزوف" (أسماء مستخدمة أخرى: كتيبة آزوف، فوج آزو)، كمنظمة إرهابية وحظر أنشطتها على الأراضي الروسية، من المقرر النظر فيها في 26 مايو، في مبنى المحكمة العليا الروسية".في وقت إعلان جمهورية دونيتسك في عام 2014، كانت ماريوبول، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 450 ألف نسمة، ثاني مدينة في الجمهورية بعد دونيتسك، ولكن في يونيو/حزيران من نفس العام، استعادت قوات الأمن الأوكرانية السيطرة على ماريوبول. في 20 مايو 2022، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن التحرير الكامل لأراضي مصنع ماريوبول للمعادن "آزوفستال" - المنشآت تحت الأرض الخاصة بالمؤسسة، والتي كان يختبئ فيها الجيش الأوكراني ومقاتلو فوج آزوف (الذي رفعت ضده قضايا جنائية في روسيا)، أصبح تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220530/وزير-العدل-في-دونيتسك-جرائم-آزوف-ترقى-لعقوبة-الإعدام-1062886419.html

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روسيا