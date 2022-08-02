رئيس مجلس النواب العراقي يعلن دعمه لمبادرة الكاظمي
© ESSAM AL-SUDANIرئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي
© ESSAM AL-SUDANI
أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، دعمه لمبادرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الدعوة إلى حوار بين القوى السياسية العراقية.
وحسب ما نشره الحلبوسي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد أكد على وجوب أن يجلس الجميع على طاولة الحوار.
نؤيد مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء لإيجاد صيغة حلٍّ بشأن الأحداث التي تشهدها البلاد، ونؤكد أهميةَ جلوس الجميع إلى طاولة الحوار، والمضي بخطوات عملية؛ لحل الأزمة الراهنة، وصولًا إلى انتخابات نيابية ومحلية وفق توقيتات زمنية محدَّدة.— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) August 2, 2022
وقال: "نؤيد مبادرة رئيس مجلس الوزراء لإيجاد صيغة حلّ بشأن الأحداث التي تشهدها البلاد"، مشدداً على "أهمية جلوس الجميع إلى طاولة الحوار".
وشدد على ضرورة "المضي بخطوات عملية؛ لحل الأزمة الراهنة، وصولاً إلى انتخابات نيابية ومحلية وفق توقيتات زمنية محدّدة".
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد دعا السياسيين العراقيين إلى الحوار الشامل تفاديا للصدام، عقب موجة الاحتجاجات الأخيرة التي وصلت إلى حد اقتحام البرلمان من قبل بعض الأطياف السياسية العراقية، قائلا في بيان نشره عبر حسابه في "تويتر": "على الكتل السياسية العراقية بدء حوار شامل".
نص كلمة رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi بشأن تطورات الاحداث الجارية :— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) July 30, 2022
بسم الله الرحمن الرحيم
شعبُنا العراقي العظيم..
أخواتي وإخوتي وأبنائي..
أهلي الطيبين..
السلامُ عليكم ورحمةُ وبركاته.. pic.twitter.com/kZXZqkiBXu
وفيما دعا الأحزاب السياسية العراقية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية، قال: "جاهزون لتحمل المسؤولية وفي البلاد ما يكفي من العقلاء"، لافتا إلى أن الحل في العراق ممكن عبر تقديم التنازلات السياسية، ومطالبا بتجنب التصعيد والتشنج السياسي في العراق.
وكان عدد من المتظاهرين قد تمكنوا السبت الماضي، من دخول المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، من جهة نفق الزيتون، بعد عمل فتحة صغيرة بين الحواجز الكونكريتية، حسب ما أكدته مصادر أمنية.
وقد ردت قوات الأمن العراقية، بإطلاق القنابل المسيلة للدموع قرب بوابة المنطقة الخضراء، بعد محاولة دخول المتظاهرين إليها.