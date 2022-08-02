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رئيس مجلس النواب العراقي يعلن دعمه لمبادرة الكاظمي
رئيس مجلس النواب العراقي يعلن دعمه لمبادرة الكاظمي
أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، دعمه لمبادرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الدعوة إلى حوار بين القوى السياسية العراقية. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T09:43+0000
2022-08-02T09:43+0000
أخبار العراق اليوم
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وحسب ما نشره الحلبوسي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد أكد على وجوب أن يجلس الجميع على طاولة الحوار.وقال: "نؤيد مبادرة رئيس مجلس الوزراء لإيجاد صيغة حلّ بشأن الأحداث التي تشهدها البلاد"، مشدداً على "أهمية جلوس الجميع إلى طاولة الحوار".وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد دعا السياسيين العراقيين إلى الحوار الشامل تفاديا للصدام، عقب موجة الاحتجاجات الأخيرة التي وصلت إلى حد اقتحام البرلمان من قبل بعض الأطياف السياسية العراقية، قائلا في بيان نشره عبر حسابه في "تويتر": "على الكتل السياسية العراقية بدء حوار شامل".وفيما دعا الأحزاب السياسية العراقية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية، قال: "جاهزون لتحمل المسؤولية وفي البلاد ما يكفي من العقلاء"، لافتا إلى أن الحل في العراق ممكن عبر تقديم التنازلات السياسية، ومطالبا بتجنب التصعيد والتشنج السياسي في العراق.وقد ردت قوات الأمن العراقية، بإطلاق القنابل المسيلة للدموع قرب بوابة المنطقة الخضراء، بعد محاولة دخول المتظاهرين إليها.
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أخبار العراق اليوم

رئيس مجلس النواب العراقي يعلن دعمه لمبادرة الكاظمي

09:43 GMT 02.08.2022
© ESSAM AL-SUDANIرئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© ESSAM AL-SUDANI
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أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، دعمه لمبادرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الدعوة إلى حوار بين القوى السياسية العراقية.
وحسب ما نشره الحلبوسي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد أكد على وجوب أن يجلس الجميع على طاولة الحوار.
وقال: "نؤيد مبادرة رئيس مجلس الوزراء لإيجاد صيغة حلّ بشأن الأحداث التي تشهدها البلاد"، مشدداً على "أهمية جلوس الجميع إلى طاولة الحوار".

وشدد على ضرورة "المضي بخطوات عملية؛ لحل الأزمة الراهنة، وصولاً إلى انتخابات نيابية ومحلية وفق توقيتات زمنية محدّدة".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد دعا السياسيين العراقيين إلى الحوار الشامل تفاديا للصدام، عقب موجة الاحتجاجات الأخيرة التي وصلت إلى حد اقتحام البرلمان من قبل بعض الأطياف السياسية العراقية، قائلا في بيان نشره عبر حسابه في "تويتر": "على الكتل السياسية العراقية بدء حوار شامل".
وفيما دعا الأحزاب السياسية العراقية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية، قال: "جاهزون لتحمل المسؤولية وفي البلاد ما يكفي من العقلاء"، لافتا إلى أن الحل في العراق ممكن عبر تقديم التنازلات السياسية، ومطالبا بتجنب التصعيد والتشنج السياسي في العراق.

وكان عدد من المتظاهرين قد تمكنوا السبت الماضي، من دخول المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، من جهة نفق الزيتون، بعد عمل فتحة صغيرة بين الحواجز الكونكريتية، حسب ما أكدته مصادر أمنية.

وقد ردت قوات الأمن العراقية، بإطلاق القنابل المسيلة للدموع قرب بوابة المنطقة الخضراء، بعد محاولة دخول المتظاهرين إليها.
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