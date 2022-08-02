https://arabic.sputniknews.com/20220802/كييف-تبدأ-عمليات-الإخلاء-الإلزامي-من-أراضي-دونيتسك-الخاضعة-لسيطرتها-1065908433.html
كييف تبدأ عمليات الإخلاء الإلزامي من أراضي دونيتسك الخاضعة لسيطرتها
كييف تبدأ عمليات الإخلاء الإلزامي من أراضي دونيتسك الخاضعة لسيطرتها
أعلنت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إيرينا فيريشوك، اليوم الثلاثاء، بدء عمليات الإخلاء الإلزامي من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية الخاضعة لسيطرتها، مؤكدة وصول أول... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T14:07+0000
2022-08-02T14:07+0000
2022-08-02T14:17+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وكتبت فيريشوك في قناتها على "تلغرام": "لقد تم البدء بالإخلاء الإلزامي من منطقة دونيتسك. ووصل القطار الأول هذا الصباح إلى كروبيفنيتسكي. يحمل النساء والأطفال وكبار السن، تم استقبال الجميع وتقديم المساعدة لهم".وأعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم السبت الماضي، أن كييف قررت إخلاء المناطق الخاضعة لسيطرتها في جمهورية دونيتسك الشعبية.ونشر زيلينسكي بيانا، أكد من خلاله، أن "هناك مرسوم حكومي بشأن الإخلاء الإلزامي من مقاطعة دونيتسك، كل شيء يتم تنظيمه. هناك دعم كامل ومساعدة كاملة ولوجيستية ومدفوعات، يلزمنا فقط قرار الأشخاص الذين لم يقرروا بأنفسهم بعد".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الرابع والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، جنوب شرقي أوكرانيا.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، مع السعي لمحاولة إيجاد بديل للطاقة بعيداً عن الاعتماد على الموارد الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220730/كييف-تقرر-إخلاء-المناطق-الخاضعة-لسيطرتها-في-دونيتسك-1065775964.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك
كييف تبدأ عمليات الإخلاء الإلزامي من أراضي دونيتسك الخاضعة لسيطرتها
14:07 GMT 02.08.2022 (تم التحديث: 14:17 GMT 02.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إيرينا فيريشوك، اليوم الثلاثاء، بدء عمليات الإخلاء الإلزامي من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية الخاضعة لسيطرتها، مؤكدة وصول أول قطار يحمل أشخاصا إلى كروبيفنيتسكي.
وكتبت فيريشوك في قناتها على "تلغرام": "لقد تم البدء بالإخلاء الإلزامي من منطقة دونيتسك. ووصل القطار الأول هذا الصباح إلى كروبيفنيتسكي. يحمل النساء والأطفال وكبار السن، تم استقبال الجميع وتقديم المساعدة لهم".
ونشر زيلينسكي بيانا، أكد من خلاله، أن "هناك مرسوم حكومي بشأن الإخلاء الإلزامي من مقاطعة دونيتسك، كل شيء يتم تنظيمه. هناك دعم كامل ومساعدة كاملة ولوجيستية ومدفوعات، يلزمنا فقط قرار الأشخاص الذين لم يقرروا بأنفسهم بعد".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الرابع والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وكان الرئيس الروسي
، فلاديمير بوتين، قد أكد أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية
في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، مع السعي لمحاولة إيجاد بديل للطاقة بعيداً عن الاعتماد على الموارد الروسية.