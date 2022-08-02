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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220802/كييف-تبدأ-عمليات-الإخلاء-الإلزامي-من-أراضي-دونيتسك-الخاضعة-لسيطرتها-1065908433.html
كييف تبدأ عمليات الإخلاء الإلزامي من أراضي دونيتسك الخاضعة لسيطرتها
كييف تبدأ عمليات الإخلاء الإلزامي من أراضي دونيتسك الخاضعة لسيطرتها
أعلنت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إيرينا فيريشوك، اليوم الثلاثاء، بدء عمليات الإخلاء الإلزامي من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية الخاضعة لسيطرتها، مؤكدة وصول أول... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T14:07+0000
2022-08-02T14:17+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وكتبت فيريشوك في قناتها على "تلغرام": "لقد تم البدء بالإخلاء الإلزامي من منطقة دونيتسك. ووصل القطار الأول هذا الصباح إلى كروبيفنيتسكي. يحمل النساء والأطفال وكبار السن، تم استقبال الجميع وتقديم المساعدة لهم".وأعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم السبت الماضي، أن كييف قررت إخلاء المناطق الخاضعة لسيطرتها في جمهورية دونيتسك الشعبية.ونشر زيلينسكي بيانا، أكد من خلاله، أن "هناك مرسوم حكومي بشأن الإخلاء الإلزامي من مقاطعة دونيتسك، كل شيء يتم تنظيمه. هناك دعم كامل ومساعدة كاملة ولوجيستية ومدفوعات، يلزمنا فقط قرار الأشخاص الذين لم يقرروا بأنفسهم بعد".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الرابع والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، جنوب شرقي أوكرانيا.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، مع السعي لمحاولة إيجاد بديل للطاقة بعيداً عن الاعتماد على الموارد الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220730/كييف-تقرر-إخلاء-المناطق-الخاضعة-لسيطرتها-في-دونيتسك-1065775964.html
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أخبار جمهورية دونيتسك

كييف تبدأ عمليات الإخلاء الإلزامي من أراضي دونيتسك الخاضعة لسيطرتها

14:07 GMT 02.08.2022 (تم التحديث: 14:17 GMT 02.08.2022)
© Sputnik . Irina Gerashchenkoأصابت قذيفة من القوات المسلحة الأوكرانية منزل هذا الرجل المسن. في ذلك اليوم، 15 يوليو 2015، دمر الجيش الأوكراني أربعة منازل خاصة في غورلوفكا بقصف مدفعي. قتلت امرأة، وأصيبت أخرى بجروح خطيرة، مما أدى إلى فقدان ساقها. إطلاق النار على المنازل مع المدنيين - كبار السن والأطفال والنساء - كل هذا لم تُعتبر جريمة حرب من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. لقد فقد الآلاف من الناس حياتهم وأحبائهم وصحتهم وسقوفهم فوق رؤوسهم في ثماني سنوات.
أصابت قذيفة من القوات المسلحة الأوكرانية منزل هذا الرجل المسن. في ذلك اليوم، 15 يوليو 2015، دمر الجيش الأوكراني أربعة منازل خاصة في غورلوفكا بقصف مدفعي. قتلت امرأة، وأصيبت أخرى بجروح خطيرة، مما أدى إلى فقدان ساقها. إطلاق النار على المنازل مع المدنيين - كبار السن والأطفال والنساء - كل هذا لم تُعتبر جريمة حرب من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. لقد فقد الآلاف من الناس حياتهم وأحبائهم وصحتهم وسقوفهم فوق رؤوسهم في ثماني سنوات. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© Sputnik . Irina Gerashchenko
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أعلنت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إيرينا فيريشوك، اليوم الثلاثاء، بدء عمليات الإخلاء الإلزامي من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية الخاضعة لسيطرتها، مؤكدة وصول أول قطار يحمل أشخاصا إلى كروبيفنيتسكي.
وكتبت فيريشوك في قناتها على "تلغرام": "لقد تم البدء بالإخلاء الإلزامي من منطقة دونيتسك. ووصل القطار الأول هذا الصباح إلى كروبيفنيتسكي. يحمل النساء والأطفال وكبار السن، تم استقبال الجميع وتقديم المساعدة لهم".
وأعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم السبت الماضي، أن كييف قررت إخلاء المناطق الخاضعة لسيطرتها في جمهورية دونيتسك الشعبية.
ونشر زيلينسكي بيانا، أكد من خلاله، أن "هناك مرسوم حكومي بشأن الإخلاء الإلزامي من مقاطعة دونيتسك، كل شيء يتم تنظيمه. هناك دعم كامل ومساعدة كاملة ولوجيستية ومدفوعات، يلزمنا فقط قرار الأشخاص الذين لم يقرروا بأنفسهم بعد".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الرابع والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، جنوب شرقي أوكرانيا.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
التحقيق بشأن جرائم القوات الأوكرانية في مدينة تابعة لجمهورية دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كييف تقرر إخلاء المناطق الخاضعة لسيطرتها في دونيتسك
30 يوليو, 21:12 GMT
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، مع السعي لمحاولة إيجاد بديل للطاقة بعيداً عن الاعتماد على الموارد الروسية.
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Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:09 GMT
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