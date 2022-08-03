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https://arabic.sputniknews.com/20220803/برلماني-إيراني-يرجح-عقد-جولة-جديدة-من-المحادثات-النووية-بعد-9-أغسطس-الجاري-1065938613.html
برلماني إيراني يرجح عقد جولة جديدة من المحادثات النووية بعد 9 أغسطس الجاري
برلماني إيراني يرجح عقد جولة جديدة من المحادثات النووية بعد 9 أغسطس الجاري
رجح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، جواد قدوسي، اليوم الأربعاء، احتمالية عقد جولة جديدة من المحادثات النووية بعد 9 أغسطس/ آب... 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T09:58+0000
2022-08-03T09:58+0000
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الاتفاق النووي الإيراني
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وقال البرلماني الإيراني، في تصريح لوكالة الطلبة الإيرانية، إنه "من المحتمل عقد جولة جديدة من المحادثات النووية بعد 9 آب (أغسطس)"، لافتًا إلى أن المبادرة الأوروبية الجديدة مختلفة عن السابقة.وأوضح أن "المبادرة الأوروبية الجديدة تشمل العديد من المطالب الإيرانية ولكن بقي هناك موضوعان عالقان بخصوص العقوبات.. والمبادرة الأوروبية الجديدة مختلفة عن المبادرات السابقة وهذا بسبب منطق إيران القوي وفشل جولة بايدن في المنطقة".وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين الماضي، "إضافة 6 كيانات جديدة على قائمة العقوبات المرتبطة بإيران". وأوضحت الخزانة الأمريكية، في بيان لها، أنها "فرضت عقوبات على كيانات في الإمارات وسنغافورة والصين على صلة بإيران".من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "واشنطن ستواصل استخدام العقوبات ضد إيران إلى أن تصبح مستعدة للعودة للاتفاق النووي".إلى ذلك وصفت وزارة الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد طهران، بالإجراءات المدمّرة التي تأتي في ظل الجهود المبذولة من أجل العودة للاتفاق النووي.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان حول العقوبات المفروضة، في وقت سابق، "حتى في سياق الجهود الحالية لاستئناف المفاوضات من أجل العودة إلى الاتفاق النووي، فإنهم لا يوقفون هذه الإجراءات غير المثمرة والمدمّرة".
https://arabic.sputniknews.com/20220803/البرلمان-الإيراني-يصدر-بيانا-بشأن-اعتقال-جواسيس-الموساد-والعناصر-العميلة-للكيان-الصهيوني-1065934610.html
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني

برلماني إيراني يرجح عقد جولة جديدة من المحادثات النووية بعد 9 أغسطس الجاري

09:58 GMT 03.08.2022
© AFP 2022 / HANDOUTمفاوضات الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية في فيينا
مفاوضات الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية في فيينا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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رجح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، جواد قدوسي، اليوم الأربعاء، احتمالية عقد جولة جديدة من المحادثات النووية بعد 9 أغسطس/ آب الجاري.
وقال البرلماني الإيراني، في تصريح لوكالة الطلبة الإيرانية، إنه "من المحتمل عقد جولة جديدة من المحادثات النووية بعد 9 آب (أغسطس)"، لافتًا إلى أن المبادرة الأوروبية الجديدة مختلفة عن السابقة.
البرلمان الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
البرلمان الإيراني يصدر بيانا بشأن اعتقال "جواسيس الموساد والعناصر العميلة للكيان الصهيوني"
09:25 GMT
وأوضح أن "المبادرة الأوروبية الجديدة تشمل العديد من المطالب الإيرانية ولكن بقي هناك موضوعان عالقان بخصوص العقوبات.. والمبادرة الأوروبية الجديدة مختلفة عن المبادرات السابقة وهذا بسبب منطق إيران القوي وفشل جولة بايدن في المنطقة".
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين الماضي، "إضافة 6 كيانات جديدة على قائمة العقوبات المرتبطة بإيران". وأوضحت الخزانة الأمريكية، في بيان لها، أنها "فرضت عقوبات على كيانات في الإمارات وسنغافورة والصين على صلة بإيران".
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "واشنطن ستواصل استخدام العقوبات ضد إيران إلى أن تصبح مستعدة للعودة للاتفاق النووي".
إلى ذلك وصفت وزارة الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد طهران، بالإجراءات المدمّرة التي تأتي في ظل الجهود المبذولة من أجل العودة للاتفاق النووي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان حول العقوبات المفروضة، في وقت سابق، "حتى في سياق الجهود الحالية لاستئناف المفاوضات من أجل العودة إلى الاتفاق النووي، فإنهم لا يوقفون هذه الإجراءات غير المثمرة والمدمّرة".
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