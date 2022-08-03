https://arabic.sputniknews.com/20220803/لحظة-انطلاق-مقاتلة-صينية-للمشاركة-في-مهام-عسكرية-حول-تايوان-فيديو-1065956964.html

لحظة انطلاق مقاتلة صينية للمشاركة في مهام عسكرية حول تايوان... فيديو

لحظة انطلاق مقاتلة صينية للمشاركة في مهام عسكرية حول تايوان... فيديو

نشرت صحيفة صينية مقطع فيديو يرصد لحظة انطلاق إحدى المقاتلات الصينية للمشاركة في مهام عسكرية حول تايوان (الصين)، ضمن التدريبات التي أعلن عنها الجيش الصيني. 03.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-03T15:31+0000

2022-08-03T15:31+0000

2022-08-03T15:31+0000

رصد عسكري

التوتر العسكري بين الصين وتايوان

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وقالت صحيفة "الشعب" الصينية إن الفيديو يرصد لحظة انطلاق المقاتلة الصينية التابعة لقيادة المنطقة الشرقية في جيش التحرير الصيني.ولفتت إلى أنها تشارك في سلسلة تدريبات عسكرية مشتركة أطلقها الجيش الصيني، اليوم الأربعاء، حول منطقة تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.وتشارك في التدريبات قوات مهام بحرية، حسبما يوضح الفيديو، الذي رصد لقطات لوجود سفن حربية صينية في مناطق حددها الجيش الصيني شرق جزيرة تايوان.يذكر أن نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أنهت زيارتها إلى تايوان، اليوم الأربعاء، وهي الزيارة التي تسببت في توتر بين الولايات المتحدة والصين.وأعلنت الصين، التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها أن جيشها لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي استفزاز يمس يمكن أن يمس سيادتها، وأطلقت تدريبات عسكرية تستخدم فيها الذخيرة الحية في محيط تايوان.وتقول الإدارة الأمريكية إن زيارة بيلوسي إلى تايوان تتماشى مع مبدأ الصين الواحدة.

https://arabic.sputniknews.com/20220803/بعد-زيارة-بيلوسي-للجزيرة-مقارنة-عسكرية-بين-الصين-وتايوان-في-2022-1065938334.html

https://arabic.sputniknews.com/20220801/معلومات-عن-القوات-الجوية-الصينية-بعد-تحذيرات-من-اعتراضها-لطائرة-بيلوسي-1065858867.html

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رصد عسكري, التوتر العسكري بين الصين وتايوان