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https://arabic.sputniknews.com/20220804/إعلام-وزارة-الدفاع-اليابانية-ستطلب-41-مليار-دولار-للسنة-المالية-القادمة-1066000158.html
إعلام: وزارة الدفاع اليابانية ستطلب 41 مليار دولار للسنة المالية القادمة
إعلام: وزارة الدفاع اليابانية ستطلب 41 مليار دولار للسنة المالية القادمة
قالت تقرير إعلامية إن وزارة الدفاع اليابانية قد تطلب 41 مليار دولار للسنة المالية القادمة، كميزانية لضمان تفوقها العسكري. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T14:21+0000
2022-08-04T14:21+0000
بحر اليابان
وزارة الدفاع
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طوكيو- سبوتنيك. ووفقا لمحطة إن.إتش.كيه اليابانية، قد تطلب وزارة الدفاع اليابانية ما يصل إلى 5.5 تريليون ين (41 مليار دولار) للسنة المالية التالية التي تبدأ في 1 أبريل 2023 لتحسين قدراتها العسكرية، بما في ذلك النشر المبكر للصواريخ خارج الدفاع الجوي للعدو.وذكرت المحطة اليابانية أن نسخة مسودة من الطلب قدمت يوم الخميس في اجتماع لمسؤولي دفاع وممثلين عن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.وقال التقرير إن مسودة الوثيقة تنص على النشر المبكر للسفن والصواريخ غير المأهولة، والتي قد يتم إطلاقها خارج منطقة الدفاع الجوي للعدو، مما يزيد من القدرة على اكتشاف واعتراض القذائف المعادية.في يونيو، أظهر استطلاع أجرته وكالة أنباء كيودو أن اليابانيين منقسمون على ما يبدو حول ما إذا كان ينبغي للحكومة المضي قدمًا في خطتها لمضاعفة الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.وردا على سؤال عما إذا كانوا يوافقون على خطة حكومة الحزب الليبرالي الديمقراطي، قال 37.2% لوكالة الأنباء إنهم يؤيدون الزيادة، بينما قال 31.5% إنه لا توجد حاجة لزيادة النفقات العسكرية.تعد اليابان واحدة من أكبر 10 دول في الإنفاق العسكري على مستوى العالم، على الرغم من أن ميزانيتها الدفاعية نادرًا ما تجاوزت 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
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بحر اليابان, وزارة الدفاع

إعلام: وزارة الدفاع اليابانية ستطلب 41 مليار دولار للسنة المالية القادمة

14:21 GMT 04.08.2022
© Sputnik . Shizuo Kambayashiالجيش الياباني
الجيش الياباني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© Sputnik . Shizuo Kambayashi
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قالت تقرير إعلامية إن وزارة الدفاع اليابانية قد تطلب 41 مليار دولار للسنة المالية القادمة، كميزانية لضمان تفوقها العسكري.
طوكيو- سبوتنيك. ووفقا لمحطة إن.إتش.كيه اليابانية، قد تطلب وزارة الدفاع اليابانية ما يصل إلى 5.5 تريليون ين (41 مليار دولار) للسنة المالية التالية التي تبدأ في 1 أبريل 2023 لتحسين قدراتها العسكرية، بما في ذلك النشر المبكر للصواريخ خارج الدفاع الجوي للعدو.
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وذكرت المحطة اليابانية أن نسخة مسودة من الطلب قدمت يوم الخميس في اجتماع لمسؤولي دفاع وممثلين عن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.
وقال التقرير إن مسودة الوثيقة تنص على النشر المبكر للسفن والصواريخ غير المأهولة، والتي قد يتم إطلاقها خارج منطقة الدفاع الجوي للعدو، مما يزيد من القدرة على اكتشاف واعتراض القذائف المعادية.

وقال التقرير إنه يفترض أيضًا تعزيز قدرات النقل للأفراد العسكريين وضمان إمدادات كافية من الذخيرة والوقود والبارود.

في يونيو، أظهر استطلاع أجرته وكالة أنباء كيودو أن اليابانيين منقسمون على ما يبدو حول ما إذا كان ينبغي للحكومة المضي قدمًا في خطتها لمضاعفة الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وردا على سؤال عما إذا كانوا يوافقون على خطة حكومة الحزب الليبرالي الديمقراطي، قال 37.2% لوكالة الأنباء إنهم يؤيدون الزيادة، بينما قال 31.5% إنه لا توجد حاجة لزيادة النفقات العسكرية.
تعد اليابان واحدة من أكبر 10 دول في الإنفاق العسكري على مستوى العالم، على الرغم من أن ميزانيتها الدفاعية نادرًا ما تجاوزت 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
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