https://arabic.sputniknews.com/20220804/الجيش-اليمني-يعلن-مقتل-وإصابة-20-من-قواته-في-خروقات-من-أنصار-الله-للهدنة-1065965647.html

الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة 20 من قواته في خروقات من "أنصار الله" للهدنة

الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة 20 من قواته في خروقات من "أنصار الله" للهدنة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، يوم الأربعاء، أن 20 من جنوده سقطوا بين قتيل وجريح، خلال الساعات الماضية، اثر خروقات لجماعة "أنصار الله"... 04.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-04T00:05+0000

2022-08-04T00:05+0000

2022-08-04T00:05+0000

الحرب على اليمن

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القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر حسابه على "تويتر"، أن "الحوثيين ارتكبوا 306 خروقات للهدنة الأممية خلال الثلاثة الأيام الماضية (الأحد 31 يوليو- الثلاثاء 2 أغسطس) في جبهات محافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب".وأوضح أن "الخروقات تنوّعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش والمقاومة [كيان قبلي موالٍ للجيش] بالمدفعية والعيارات المختلفة والقناصة والطائرات المُسيّرة المفخخة"، مؤكداً أنه "نتج عن ذلك مقتل 4 من الجيش وإصابة 16 آخرين".وذكر أن "الحوثيين قاموا باستحداث مواقع وحفر خنادق ونشر مدفعية وعيارات وطائرات استطلاعية مُسيّرة في مختلف الجبهات".في المقابل، أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، رصد 154 خرقاً ارتكبها الجيش اليمني للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها "أنصار الله"، إن "من بين الخروقات، 31 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء، وجبهات الحدود".وأضافت أن "الخروقات شملت 7 خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على منازل المواطنين ومواقع في الميمنة بمنطقة البرح في محافظة تعز، وفي منطقة حيدرة وتباب النبيجات بمنطقة الفاخر ومنطقة بيت المجنون في بتار بمحافظة الضالع".وأشارت إلى "تسجيل 23 خرقاً بقصف مدفعي في محافظات مأرب، حجة، صعدة، الحديدة، وجبهات الحدود [تقصد الحدود اليمنية السعودية]، ورصد 90 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع عسكرية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود".يأتي ذلك غداة إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" على تمديد الهدنة في اليمن، للمرة الثانية شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من أكتوبر المقبل، مؤكداً التزام الطرفين بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن.وتتضمن بنود الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل الماضي، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.كما تتضمن الهدنة، السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220626/الجيش-اليمني-يعلن-مقتل-جندي-إثر-خرق-الحوثيين-الهدنة-الأممية-1064248967.html

https://arabic.sputniknews.com/20220803/الجامعة-العربية-ترحب-بتمديد-الهدنة-في-اليمن-وتدعو-إلى-بدء-عملية-سياسية-جادة-لإنهاء-الأزمة-1065939696.html

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الحرب على اليمن