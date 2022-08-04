https://arabic.sputniknews.com/20220804/محافظ-شبوه-اليمنية-يستقبل-أول-رحلة-طيران-إلى-مطار-عتق-الدولي-1065992366.html

محافظ شبوه اليمنية يستقبل أول رحلة طيران إلى مطار عتق الدولي

محافظ شبوه اليمنية يستقبل أول رحلة طيران إلى مطار عتق الدولي

استقبل محافظ شبوة اليمنية، عوض بن الوزير العولقي، ومدير عام مطار عتق الدولي، سالم لملس، اليوم الخميس، أول رحلة طيران خاص لمنظمة أطباء بلا حدود البلجيكية، قادمة... 04.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-04T13:24+0000

2022-08-04T13:24+0000

2022-08-04T13:24+0000

الحرب على اليمن

جيبوتي

العالم العربي

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وفي بيان خاص لوكالة "سبوتنيك"، رحبّ العولقي بِوصول أول طائرة لأحد شركات المنظمات الدولية؛ عقب زيارة الهيئة العامة لِلطيران المدني والأرصاد في شهر يونيو/حزيران الماضي، لِتفقد وتدشين العمل الرسمي في نشاط أعمال إعادة افتتاح مطار عتق الدولي.وأعلنت "الهيئة العامة لِلطيران المدني والأرصاد" جهوزية مطار عتق الدولي؛ بِصورة كاملة، موجهة شركات الطيران المُشغلة -اليمنية، السعيدة، بلقيس- بِجهوزية المطار، بهدف إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لِتشغيل وتسيير رحلاتها التجارية.من جهته، ثمّن "وفد منظمة أطباء بلا حدود" تعاون قيادة السلطة المحلية اليمنية وموقفها الإيجابي بِتسهيل رحلتهم الأولى من نوعها، شاكرين استقبالهم وتعاونهم اللا محدود بِتذليل الصعوبات والمعوقات في مختلف الأصعدة ومجالات عملها الإغاثي والطبي.وأعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم باستقبالهم الحار، واعدين بأنهم سيأتون إلى محافظة شبوة مرة أخرى بزيارات مُتعددة؛ بمختلف الطائرات الخاصة الصغيرة والإغاثية الكبيرة، متطلعين بتدشين العمل الجاد لما له من أهمية حيوية وخدمة إنسانية.وصرح محافظ شبوة عوض الوزير بأن "تدشين وصول الرحلة الإغاثية الأولى لأحد شركات طيران المنظمات الأجنبية، يعتبر تدشينا رسميا ببدء عملية تسيير الرحلات والخطوط الجوية المحلية والإقليمية والدولية، بِكافة أصعدتها".ووجه المحافظ اليمني بشراء جهاز ثان للملاحة الجوية (V-HF)، لتعزيز منظومة الاتصال في برج مطار عتق الدولي، بهدف التواصل مع مختلف الطائرات في أجواء المحافظة، للالتزام بمعايير وسلامة الملاحة الجوية.وأكد ممثل وفد منظمة أطباء بلا حدود أن رحلات الطيران الخاص بهم ستكون على مدار الشهر، بمعدل 3 مرات، وبخط مسار (جيبوتي - عدن ترانزيت - عتق - جيبوتي)، مشيرا إلى أنهم سيقومون بإرسال طائرات شحن طبية ضخمة للإسهام في تحسين جودة الخدمات الطبية وتطوير البنية التحتية الصحية بمختلف مستوياتها بالمحافظة.والتزم المحافظ اليمني بالحفاظ على المطار من أي أعمال عشوائية أو تخريبية أو ما يقلق ويعيق حركة الطيران الإغاثي والتجاري بالمحافظة، مشيرا إلى استعداد البنية التحتية لمطار عتق الدولي لمتطلبات السلامة المهنية وضوابط المطارات الدولية.وخلال لقائه مع جمع من مسؤولي المطار، أشار مدير عام مطار عتق الدولي سالم حامد لملس، إلى استكمال تركيب منظومة المراقبة الحديثة وجهاز تفتيش الحقائب بالأشعة السينية (X-Ray)، مشيرا إلى قرب وصول أجهزة الفحص الأمنية (AXI) من مدينة المكلا بحضرموت.ويأتي تدشين وصول الرحلة الجوية الأولى لمطار عتق الدولي، ضمن استراتيجية وخطة عمل "المحافظ بن الوزير" بتفعيل دور القطاعات التنموية والاقتصادية الهامة، والرقي بالخدمات المقدمة والمنشودة من قبل المواطنين في المحافظة.

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الحرب على اليمن, جيبوتي, العالم العربي