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https://arabic.sputniknews.com/20220804/هيئة-البث-الكندية-كندا-تعتزم-المشاركة-في-تدريب-جنود-أوكرانيين--1066004403.html
هيئة البث الكندية: كندا تعتزم المشاركة في تدريب جنود أوكرانيين
هيئة البث الكندية: كندا تعتزم المشاركة في تدريب جنود أوكرانيين
تستعد كندا لتكليف وحدة من قواتها المسلحة بالمشاركة في برنامج للجيش البريطاني لتجنيد وتدريب مدنيين أوكرانيين على أساليب القتال، فيما تواصل القوات المسلحة... 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T15:52+0000
2022-08-04T15:52+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
تدريب
جنود
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت هيئة البث الكندية، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، إن "كندا تعتزم المشاركة في الجهود التي تقودها بريطانيا، ومن المتوقع أن تعلن وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند ذلك رسميا اليوم".ونقلت "فرانس برس" عن رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، قولها بأن مجلس وزرائها وافق على نشر ما يصل إلى 30 من أفراد قوات الدفاع النيوزيلندية (NZDF) في بريطانيا لتدريب القوات الأوكرانية على استخدام مدافع هاوتزر L119105 ملم.ونشرت نيوزيلندا في وقت سابق طائرات من طراز C130 هيركوليز وأفراد من الجيش في أوروبا لتقديم الدعم الاستخباري والنقل والدعم اللوجستي لأوكرانيا.وأوضحت أرديرن أن القرار، وهو قرار حساس بالنسبة لنيوزيلندا، جاء بعد أن تمت دراسة طلب المساعدة بعناية، وأكدت أن بلادها "ستتعامل مع كل ما يطلب منها وفقا لسياستها الخارجية المستقلة ولكن أيضا وفق معايير محددة".من جانبه، قال المارشال كيفين شورت، قائد قوات الدفاع إن أفراده من المتوقع ان يدربوا حوالي 230 جنديا أوكرانيا، وقدر أنه سيتم تدريب نحو 30 طاقما، سيستغرق كل منهم أسبوعا.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/نيوزيلندا-تعتزم-تدريب-القوات-الأوكرانية-على-استخدام-المدفعية-1062577263.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, تدريب, جنود

هيئة البث الكندية: كندا تعتزم المشاركة في تدريب جنود أوكرانيين

15:52 GMT 04.08.2022
© Photo / U.S. Army Europeجنود الجيش الأوكراني
جنود الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© Photo / U.S. Army Europe
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تستعد كندا لتكليف وحدة من قواتها المسلحة بالمشاركة في برنامج للجيش البريطاني لتجنيد وتدريب مدنيين أوكرانيين على أساليب القتال، فيما تواصل القوات المسلحة الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت هيئة البث الكندية، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، إن "كندا تعتزم المشاركة في الجهود التي تقودها بريطانيا، ومن المتوقع أن تعلن وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند ذلك رسميا اليوم".
كشفت الحكومة النيوزيلندية النقاب عن خطط لتدريب عدد محدود من الجنود الأوكرانيين على استخدام المدفعية الميدانية، مما يعمق مشاركة البلاد في تعميق الأزمة الأوكرانية.
ونقلت "فرانس برس" عن رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، قولها بأن مجلس وزرائها وافق على نشر ما يصل إلى 30 من أفراد قوات الدفاع النيوزيلندية (NZDF) في بريطانيا لتدريب القوات الأوكرانية على استخدام مدافع هاوتزر L119105 ملم.
وأضافت أرديرن: "لقد كنا واضحين طوال هجوم روسيا على أوكرانيا، أن مثل هذا الهجوم السافر على أرواح الأبرياء وسيادة دولة أخرى أمر خاطئ، ولم يقتصر ردنا على إدانة روسيا فحسب، بل شمل دعما عمليا لأوكرانيا ".
ونشرت نيوزيلندا في وقت سابق طائرات من طراز C130 هيركوليز وأفراد من الجيش في أوروبا لتقديم الدعم الاستخباري والنقل والدعم اللوجستي لأوكرانيا.
مدفع هاوتزر من وحدة مدفعية تركتها القوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
نيوزيلندا تعتزم تدريب القوات الأوكرانية على استخدام المدفعية
23 مايو, 08:30 GMT
وأوضحت أرديرن أن القرار، وهو قرار حساس بالنسبة لنيوزيلندا، جاء بعد أن تمت دراسة طلب المساعدة بعناية، وأكدت أن بلادها "ستتعامل مع كل ما يطلب منها وفقا لسياستها الخارجية المستقلة ولكن أيضا وفق معايير محددة".
من جانبه، قال المارشال كيفين شورت، قائد قوات الدفاع إن أفراده من المتوقع ان يدربوا حوالي 230 جنديا أوكرانيا، وقدر أنه سيتم تدريب نحو 30 طاقما، سيستغرق كل منهم أسبوعا.
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