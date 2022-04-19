عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220419/نيوزيلندا-تفرض-عقوبات-جديدة-على-أكبر-18-بنكا-روسيا-1061360752.html
نيوزيلندا تفرض عقوبات جديدة على أكبر 18 بنكا روسيا
نيوزيلندا تفرض عقوبات جديدة على أكبر 18 بنكا روسيا
فرضت نيوزيلندا عقوبات جديدة على أكبر 18 بنكًا ومؤسسات مالية روسية بسبب الوضع في أوكرانيا. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T09:51+0000
2022-04-19T09:51+0000
روسيا
نيوزيلاندا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101371/18/1013711863_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e2a6669b2b497011e787f68de989d175.jpg
ووفقا لتصريحات لوزيرة الخارجية النيوزيلندية نانا ماهوتا، اليوم الثلاثاء، فقد فرضت نيوزيلاندا عقوبات على ثمانية عشر كيانًا ماليًا في روسيا، ستدخل حيز التنفيذ في الـ20 من أبريل/ نيسان الجاري، وستظل سارية حتى 17 مارس/آذار 2025.وقد شملت العقوبات البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة السيادية وأكبر المؤسسات المالية في البلاد.وكانت نيوزيلندا قد فرضت بالفعل عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأعضاء جهاز الأمن القومي، والسياسيين الروس، ورجال الأعمال، والقادة العسكريين، ونواب مجلس الدوما، الذين صوتوا للاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في الـ15 من فبراير/ شباط الماضي.يشار إلى أن روسيا كانت قد شنت في الـ24 من فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد القوات الأوكرانية.ورداً على ذلك، أطلقت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون حملة عقوبات شاملة ضد موسكو، والتي شملت إغلاق المجال الجوي وتدابير تقييدية تستهدف العديد من المسؤولين والكيانات الروسية والمؤسسات الإعلامية والمالية.
https://arabic.sputniknews.com/20220417/الاتحاد-الأوروبي-يدرس-فرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-1061280450.html
نيوزيلاندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101371/18/1013711863_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_74f12881c8df7d1898a16898b453bb04.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, نيوزيلاندا

نيوزيلندا تفرض عقوبات جديدة على أكبر 18 بنكا روسيا

09:51 GMT 19.04.2022
© Sputnik . Anton Denisov / الذهاب إلى بنك الصورالبنك المركزي الروسي
البنك المركزي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© Sputnik . Anton Denisov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
فرضت نيوزيلندا عقوبات جديدة على أكبر 18 بنكًا ومؤسسات مالية روسية بسبب الوضع في أوكرانيا.
ووفقا لتصريحات لوزيرة الخارجية النيوزيلندية نانا ماهوتا، اليوم الثلاثاء، فقد فرضت نيوزيلاندا عقوبات على ثمانية عشر كيانًا ماليًا في روسيا، ستدخل حيز التنفيذ في الـ20 من أبريل/ نيسان الجاري، وستظل سارية حتى 17 مارس/آذار 2025.
الاتحاد الأوروبي، 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا
17 أبريل, 06:29 GMT
وقد شملت العقوبات البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة السيادية وأكبر المؤسسات المالية في البلاد.

وقالت ماهوتا في بيان إن هذه المؤسسات الكبرى تشكل نحو 80% من إجمالي الأصول المصرفية لروسيا.

وكانت نيوزيلندا قد فرضت بالفعل عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأعضاء جهاز الأمن القومي، والسياسيين الروس، ورجال الأعمال، والقادة العسكريين، ونواب مجلس الدوما، الذين صوتوا للاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في الـ15 من فبراير/ شباط الماضي.

وشملت العقوبات كذلك إدخال تعريفة إضافية بنسبة 35% على الواردات الروسية إلى نيوزيلندا، بدءًا من 25 أبريل.

يشار إلى أن روسيا كانت قد شنت في الـ24 من فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد القوات الأوكرانية.
ورداً على ذلك، أطلقت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون حملة عقوبات شاملة ضد موسكو، والتي شملت إغلاق المجال الجوي وتدابير تقييدية تستهدف العديد من المسؤولين والكيانات الروسية والمؤسسات الإعلامية والمالية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 55 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала