https://arabic.sputniknews.com/20220805/أفضل-أوقات-العام-لحجز-رحلات-طيران-رخيصة-1066027570.html

أفضل أوقات العام لحجز رحلات طيران رخيصة

أفضل أوقات العام لحجز رحلات طيران رخيصة

يواجه الكثير من الأشخاص مشاكل كبيرة في حجز تذاكر السفر بسبب ارتفاع أسعارها خاصة في أوقات معينة، لذى يضطر البعض إلى البحث عن الفرص والأوقات، التي تكون فيها... 05.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-05T10:16+0000

2022-08-05T10:16+0000

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منوعات

السياحة

رحلات

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ورصدت مجلة "ذا ترافيل" السياحية، أفضل أوقات السنة لحجز رحلات طيران اقتصادية إلى الوجهة التي تحلم بها.عشية عيد الميلادعلى الرغم أنه من الصعب العثور على رحلات طيران بأسعار معقولة خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، في بعض الدول، إلا أن هناك فرصة لحجز رحلة مغادرة عشية عيد الميلاد أو يوم عيد الميلاد (24-25 ديسمبر)، لأن 68% من الأشخاص يختارون السفر قبل تواريخ العطلات في 21-23 من الشهر.الجمعة السوداءتعتبر ”الجمعة السوداء" (بلاك فرايدي)، ‏التي تسمى أحيانا في الوطن العربي بـ“الجمعة البيضاء“ من أكثر الأوقات في العام التي يمكن حجز تذاكر طيران بتكلفة منخفضة فيها.ويخفض تجار التجزئة في جميع أنحاء أمريكا أسعارهم على أمل زيادة المبيعات، وهذا ينطبق على العديد من شركات الطيران أيضا، مما يجعله وقتا مثاليا للبحث عن العديد من رحلات السفر إلى العديد من المدن حول العالم.فترة العودة إلى المدرسةيعد شهرا يوليو/تموز وأغسطس/آب، ذروة الموسم السياحي في العديد من الأماكن حول العالم، إلا أن بعض الأسر التي تفضل السفر في موسم عودة المدارس في سبتمبر/أيلول، حيث ينخفض الطلب على الرحلات الجوية وكذلك تنخفض الأسعار.ولا تعد أسعار تذاكر الطيران أرخص فقط في هذا الوقت، ولكن العديد من الفنادق تقدم أسعارا أرخص للإقامة.اثنين الإنترنت "Cyber Monday"يعتبر "اثنين الإنترنت" مصطلحا تسويقيا ليوم الاثنين، الذي يلي عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، والذي تم تحديده من قبل شركات التسويق لإقناع الأشخاص للتسوق عبر الإنترنت، حيث يقوم تجار التجزئة بتخفيض أسعارهم في هذا اليوم لتصفية الصفقات التي لم يتم بيعها يوم الجمعة السوداء.وتقوم بعض شركات الطيران الرئيسية المعروفة بتقديم خصومات في هذا اليوم ومنها: الخطوط الجوية المتحدة، طيران كندا، طيران ترانسات، خطوط دلتا، الجوية طيران آيسلندا وويست جيت."شهر يناير وأغسطس"وينطبق الأمر على الرحلات الداخلية داخل الولايات المتحدة وكندا، حيث يمكن للمسافرين حجز تذاكر طيران بأسعار منخفضة في أشهر الشتاء، وتعد الرحلات الداخلية أرخص بنسبة 10 % في يناير/كانون الثاني مقارنة بشهر يونيو/حزيران.كما يعتبر شهر أغسطس، أفضل الشهور لحجز تذاكر طيران للرحلات الخارجية، إذ يصادف نهاية موسم الذروة في العديد من الأماكن حول العالم، وخاصة الوجهات الأوروبية، لذلك تكون الأسعار منخفضة بنسبة 20% ويقل الزحام.يوم الصناديق"Boxing Day"تعد هذه الفترة عطلة رسمية في المملكة المتحدة وكل الدول الناطقة بالإنجليزية باستثناء الولايات المتحدة ومعظم دول الكومنولث.وتسعى في هذا اليوم العديد من الشركات، بما في ذلك شركات الطيران إلى بيع بضائعها وصفقاتها الموسمية بأسعار مخفضة؛ مما يسمح بالعثور على بعض أسعار التذاكر المنخفضة للغاية للسفر إلى منطقة البحر الكاريبي والمكسيك وأوروبا وغيرها.64 يوما قبل أي تاريخ مغادرةوجدت دراسة أجرتها شركة CheapAir أن أفضل وقت لحجز تذكرة طيران محلية، في المتوسط، هو 64 يومًا قبل أي موعد مغادرة. هذا هو الوقت الذي تكون فيه الأسعار عادة في أدنى مستوياتها، بغض النظر عن وقت السنة الذي تسافر فيه أو المكان الذي تتجه إليه. ومع ذلك، فإن حجز مسافري الموسم يؤثر على متوسط نقطة السعر المنخفض، لذا ضع في اعتبارك ما إذا كان الحجز لأكثر من 64 يوما ضروريا للحصول على أفضل سعر. ووجدت الدراسة أنه في الصيف، قبل 67 يوما من الرحلة، قدمت أقل الأسعار، بينما في الشتاء، كان من الأسهل حجز رحلة طيران محلية قبل 94 يوما.

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