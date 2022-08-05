https://arabic.sputniknews.com/20220805/الجيش-الإسرائيلي-يدمر-موقع-إطلاق-صواريخ-لحركة-الجهاد-الإسلامي-جنوبي-قطاع-غزة-فيديو-1066047446.html
الجيش الإسرائيلي يدمر موقع إطلاق صواريخ لحركة "الجهاد الإسلامي" جنوبي قطاع غزة... فيديو
الجيش الإسرائيلي يدمر موقع إطلاق صواريخ لحركة "الجهاد الإسلامي" جنوبي قطاع غزة... فيديو
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، قصف وتدمير موقع لإطلاق الصواريخ تابع لحركة "الجهاد الإسلامي" جنوبي قطاع غزة. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T17:13+0000
2022-08-05T17:13+0000
2022-08-05T17:13+0000
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وذكر الجيش في بيان: "أغارت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي على موقع إطلاق صواريخ تابع لمنظمة الجهاد الإسلامي في خان يونس ودمرته".وتابع "قبل وقت قصير تم رصد محاولة إطلاق فاشلة من الموقع".وأضاف في بيانه: "يواصل الجيش الإسرائيلي مهاجمة أهداف إرهابية تابعة للجهاد الإسلامي في جميع أنحاء قطاع غزة".وقبل ذلك بوقت قصير، أعلن الجيش الإسرائيلي استدعاء ما يصل إلى 25 ألف من جنود الاحتياط.وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي استئناف قصف أهداف تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، وذلك بعد وقت قصير من اغتيال قيادي في الحركة وناشطين آخرين.وقال الجيش في بيان: "تم القضاء على عدد من نشطاء الجهاد الإسلامي في الهجوم".وأضاف: "أمر رئيس الأركان اللواء أفيف كوخافي، الجيش الإسرائيلي بالانتقال إلى حالة الطوارئ وفتح مركز القيادة العليا".وكان الجيش الإسرائيلي قد شن، في وقت سابق من اليوم الجمعة، قصفا على قطاع غزة قال إنه أسفر عن مقتل 15 ناشطا في حركة "الجهاد الإسلامي" بينهم القيادي تيسير الجعبري.وعقب القصف، قال زياد النخالة الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" إنه لا خطوط حمراء في رد الحركة على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، متوعدا أن تكون مدينة تل أبيب وسط إسرائيل "تحت ضربات صواريخ المقاومة".
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أخبار قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الجيش الإسرائيلي يدمر موقع إطلاق صواريخ لحركة "الجهاد الإسلامي" جنوبي قطاع غزة... فيديو
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، قصف وتدمير موقع لإطلاق الصواريخ تابع لحركة "الجهاد الإسلامي" جنوبي قطاع غزة.
وذكر الجيش في بيان: "أغارت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي على موقع إطلاق صواريخ تابع لمنظمة الجهاد الإسلامي في خان يونس ودمرته".
وتابع "قبل وقت قصير تم رصد محاولة إطلاق فاشلة من الموقع".
وأضاف في بيانه: "يواصل الجيش الإسرائيلي مهاجمة أهداف إرهابية تابعة للجهاد الإسلامي في جميع أنحاء قطاع غزة".
وقبل ذلك بوقت قصير، أعلن الجيش الإسرائيلي
استدعاء ما يصل إلى 25 ألف من جنود الاحتياط.
وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي استئناف قصف أهداف تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي
" في قطاع غزة، وذلك بعد وقت قصير من اغتيال قيادي في الحركة وناشطين آخرين.
وقال الجيش في بيان: "تم القضاء على عدد من نشطاء الجهاد الإسلامي في الهجوم".
وأضاف: "أمر رئيس الأركان اللواء أفيف كوخافي، الجيش الإسرائيلي بالانتقال إلى حالة الطوارئ وفتح مركز القيادة العليا".
وكان الجيش الإسرائيلي قد شن، في وقت سابق من اليوم الجمعة، قصفا على قطاع غزة قال إنه أسفر عن مقتل 15 ناشطا في حركة "الجهاد الإسلامي" بينهم القيادي تيسير الجعبري
.
وعقب القصف، قال زياد النخالة
الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" إنه لا خطوط حمراء في رد الحركة على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، متوعدا أن تكون مدينة تل أبيب وسط إسرائيل "تحت ضربات صواريخ المقاومة".