https://arabic.sputniknews.com/20220805/طوكيو-عن-قرار-بكين-بإلغاء-اجتماع-وزراء-الخارجية-أمر-مؤسف-1066017437.html
طوكيو عن قرار بكين بإلغاء اجتماع وزراء الخارجية: أمر مؤسف
طوكيو عن قرار بكين بإلغاء اجتماع وزراء الخارجية: أمر مؤسف
وصفت اليابان قرار السلطات الصينية بإلغاء الاجتماع الذي كان مقررا بين مسؤولي وزارتي الخاريجية في البلدين بأنه أمر مؤسف. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T06:22+0000
2022-08-05T06:22+0000
2022-08-05T06:22+0000
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طوكيو- سبوتنيك. ووفقا لإفادة صحفية أدلى بها كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، اليوم الجمعة، أكد أن قرار الصين بإلغاء محادثات وزراء الخارجية الثنائية مع اليابان على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كمبوديا أمر مؤسف.وقال: "كان اجتماع وزيري خارجية اليابان والصين على هامش آسيان في طور الانتهاء، لكن الجانب الصيني أعلن أمس أنه لا يريد عقد هذا الاجتماع وذكر أن السبب هو بيان دول مجموعة السبع بشأن تايوان".وأضاف: "قرار الصين مؤسف.. ففي ظل الوضع المتوتر، يكون تبادل الآراء أكثر أهمية"، مشددا: "بلدنا منفتح دائما للحوار مع الصين".وأول أمس الأربعاء، أصدرت دول مجموعة السبع بيانًا مشتركًا، دعت فيه الصين إلى عدم استخدام زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي كذريعة لنشاط عسكري عدواني في مضيق تايوان.وكانت بيلوسي قد وصلت إلى تايوان، يوم الثلاثاء الماضي، كجزء من جولة وفد من الكونغرس في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، متجاهلة التحذيرات الخاصة من إدارة بايدن بشأن المخاطر التي قد تجلبها زيارتها الدبلوماسية رفيعة المستوى من رد فعل حاد من الحكومة الصينية.وكتعبير عن الغضب من الزيارة، أطلقت بكين تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية واسعة النطاق في ست مناطق مائية ومجال جوي بالقرب من تايوان.
https://arabic.sputniknews.com/20220804/الخارجية-الصينية-ألغينا-اجتماعا-مع-نظيرتنا-اليابانية-بسبب-بيان-مجموعة-السبع-بشأن-تايوان-1065974708.html
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الصين, أخبار تايوان
طوكيو عن قرار بكين بإلغاء اجتماع وزراء الخارجية: أمر مؤسف
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وصفت اليابان قرار السلطات الصينية بإلغاء الاجتماع الذي كان مقررا بين مسؤولي وزارتي الخاريجية في البلدين بأنه أمر مؤسف.
طوكيو- سبوتنيك. ووفقا لإفادة صحفية أدلى بها كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني
هيروكازو ماتسونو، اليوم الجمعة، أكد أن قرار الصين بإلغاء محادثات وزراء الخارجية الثنائية مع اليابان على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كمبوديا أمر مؤسف.
وقال: "كان اجتماع وزيري خارجية اليابان والصين على هامش آسيان في طور الانتهاء، لكن الجانب الصيني أعلن أمس أنه لا يريد عقد هذا الاجتماع وذكر أن السبب
هو بيان دول مجموعة السبع بشأن تايوان".
وأضاف: "قرار الصين مؤسف.. ففي ظل الوضع المتوتر، يكون تبادل الآراء أكثر أهمية"، مشددا: "بلدنا منفتح دائما للحوار مع الصين".
وأول أمس الأربعاء، أصدرت دول مجموعة السبع بيانًا مشتركًا، دعت فيه الصين إلى عدم استخدام زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي كذريعة لنشاط عسكري عدواني في مضيق تايوان.
وتعتقد مجموعة السبع أن هذه الزيارة كانت "عادية وروتينية" ولا يوجد تغيير في سياسات الصين الواحدة لأعضاء المجموعة.
وكانت بيلوسي قد وصلت إلى تايوان، يوم الثلاثاء الماضي، كجزء من جولة وفد من الكونغرس في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، متجاهلة التحذيرات الخاصة من إدارة بايدن بشأن المخاطر التي قد تجلبها زيارتها
الدبلوماسية رفيعة المستوى من رد فعل حاد من الحكومة الصينية.
وكتعبير عن الغضب من الزيارة، أطلقت بكين تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية واسعة النطاق في ست مناطق مائية ومجال جوي بالقرب من تايوان.