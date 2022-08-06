https://arabic.sputniknews.com/20220806/الدفاع-الروسية-تكشف-عصيانا-جماعيا-للجنود-الأوكرانيين-وفرارهم-من-المواقع-القتالية-1066063289.html

الدفاع الروسية تكشف "عصيانا جماعيا" للجنود الأوكرانيين وفرارهم من المواقع القتالية

الدفاع الروسية تكشف "عصيانا جماعيا" للجنود الأوكرانيين وفرارهم من المواقع القتالية

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن القوات الروسية دمرت خلال غارات مضادة للصواريخ، راجمات أوكرانية من نوع "أولخا"، إضافة لراجمات "هيمارس" الأمريكية في... 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T11:04+0000

2022-08-06T11:04+0000

2022-08-06T11:04+0000

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وأوضح البيان: "في خضم استهداف بطاريات الصواربخ، تم تدمير رتل من راجمات أولخا الأوكرانية، وهيمارس الأمريكية، في بلدة بياتيغورسكوي التابعة لمقاطعة خاركوف".وتابع البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 8 طائرات مسيّرة في بلدات ديبروفنوي وسوليغوفكا ودولغينكوي وبريشيب وبايراك وفولوخوف يار في مقاطعة خاركوف وبولوغي في مقاطعة زابوروجيه".وبالإضافة إلى ذلك، اعترض الدفاع الجوي الروسي 26 قاذفة صواريخ تم إطلاقها من راجمات في مقاطعتي خيرسون وخاركوف في يوم واحد.وكشف البيان أن الألوية الأوكرانية تفر من منطقة ميكولايف على خلفية خسائر فادحة للقوات الأوكرانية.وبالإضافة إلى ذلك، أشارت وزارة الدفاع إلى أنه "نتيجة الضربات بأسلحة عالية الدقة للقوات الجوفضائية الروسية على مواقع قتالية للكتيبة 105 من اللواء الآلي 63 للقوات الأوكرانية في مناطق أندرييفكا ولوزوفوي ودولغفوي خيرسون في المنطقة، قتل أكثر من 70 قوميًا وأصيب نحو 150".وأضاف البيان: "في قرية فيفودوفو، التابعة لمنطقة دنيبروبتروفسك، ونتيجة لضربة عالية الدقة من قبل القوات الجوية الروسية على معقل تشكيل الفيلق الأجنبي، تم القضاء على أكثر من 80 مرتزقا أجنبيا، وتدمير 11 آليات مجنزرة".وأشار البيان إلى "تدمير 263 طائرة و 145 طائرة مروحية و1693 طائرة مسيرة، و361 بطارية صواريخ مضادة للطائرات منذ بداية العملية العسكرية الخاصة".كما تم تحييد 4259 دبابة وعربات قتال مصفحة أخرى، و789 راجمة صواريخ، و3270 مدفعية ميدان وهاون، و4739 مركبة عسكرية خاصة.

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