تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:27 GMT 06.08.2022
06:27 GMT 06.08.2022
ألمانيا على موعد مع صعوبات مالية غير قابلة للحل
أشار تقرير إعلامي ألماني إلى أن سكان البلاد على موعد مع صعوبات مالية غير قابلة للحل، مضيفا أن شركة RheinEnergie رفعت أسعار الغاز بنسبة 100 في المئة.
06:26 GMT 06.08.2022
يتم نقل المعدات العسكرية، التي تم تصنيعها في أيام الاتحاد السوفيتي، من مقدونيا الشمالية إلى أوكرانيا.
05:27 GMT 06.08.2022
05:27 GMT 06.08.2022
بلغاريا تكشف عن النقل السري لأسلحة بقيمة مليار يورو إلى أوكرانيا
أعلن وزير الاقتصاد البلغاري ألكسندر ميخائيلوف أن بلغاريا، في إطار الدعم العسكري لأوكرانيا، نقلت سرا 4.2 ألف طن من الأسلحة عبر بولندا في غضون أربعة أشهر.
05:26 GMT 06.08.2022
قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية الإقليمية، لـ"سبوتنيك" إن منطقة خيرسون لم تعد خاضعة لولاية أوكرانيا ولا تؤثر عليها.
05:25 GMT 06.08.2022
وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف تصريحات مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور حول الدور الروسي في أزمة الغذاء العالمية بأنها سخيفة.