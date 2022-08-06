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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220806/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1066054984.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T05:27+0000
2022-08-06T05:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
المركبة المدرعةتيغر (النمر) التابعة للقوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:27 GMT 06.08.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
06:27 GMT 06.08.2022
الروبل والدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
"بلومبرغ": قوة الروبل تشكل صداعا للبنوك الغربية
05:48 GMT
06:27 GMT 06.08.2022
ألمانيا على موعد مع صعوبات مالية غير قابلة للحل
أشار تقرير إعلامي ألماني إلى أن سكان البلاد على موعد مع صعوبات مالية غير قابلة للحل، مضيفا أن شركة RheinEnergie رفعت أسعار الغاز بنسبة 100 في المئة.
06:26 GMT 06.08.2022
مقدونيا تعيد الدبابات القديمة والطائرات الهجومية إلى أوكرانيا
يتم نقل المعدات العسكرية، التي تم تصنيعها في أيام الاتحاد السوفيتي، من مقدونيا الشمالية إلى أوكرانيا.
05:27 GMT 06.08.2022
مدفع ذاتي الحركة من نوع غفوزديكا تابع لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد مدافع ذاتية الحركة "نونا-سي في كي" في منطقة العملية الخاصة
05:13 GMT
05:27 GMT 06.08.2022
بلغاريا تكشف عن النقل السري لأسلحة بقيمة مليار يورو إلى أوكرانيا
أعلن وزير الاقتصاد البلغاري ألكسندر ميخائيلوف أن بلغاريا، في إطار الدعم العسكري لأوكرانيا، نقلت سرا 4.2 ألف طن من الأسلحة عبر بولندا في غضون أربعة أشهر.
05:26 GMT 06.08.2022
سلطات خيرسون: المنطقة لم تعد تحت ولاية كييف
قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية الإقليمية، لـ"سبوتنيك" إن منطقة خيرسون لم تعد خاضعة لولاية أوكرانيا ولا تؤثر عليها.
05:25 GMT 06.08.2022
السفير الروسي في واشنطن: الادعاءات الأمريكية حول دور روسي في أزمة الغذاء "سخيفة"
وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف تصريحات مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور حول الدور الروسي في أزمة الغذاء العالمية بأنها سخيفة.
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