https://arabic.sputniknews.com/20220806/الصين-أمريكا-تصب-الزيت-على-النار-في-تايوان-لإشعال-أزمة-على-غرار-أوكرانيا--1066054332.html
الصين: أمريكا "تصب الزيت على النار" في تايوان لإشعال أزمة على غرار أوكرانيا
الصين: أمريكا "تصب الزيت على النار" في تايوان لإشعال أزمة على غرار أوكرانيا
قال السفير الصيني لدى فرنسا، لو شاي، إن الأزمتين الأوكرانية والتايوانية تشتعلان بمشاركة واشنطن. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T03:46+0000
2022-08-06T03:46+0000
2022-08-06T03:46+0000
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باريس - سبوتنيك. وقال لو شاي على قناة LCI الإخبارية الفرنسية يوم الجمعة: "تريد الولايات المتحدة صب الزيت على النار في مضيق تايوان لخلق أزمة أخرى إلى جانب الأزمة الأوكرانية".وأكد السفير الصيني أن معظم الدول النامية لا تشارك في نظام العقوبات ضد روسيا ولا تتفق مع الولايات المتحدة وحلفائها.وقال لو شاي إن واشنطن تفقد نفوذها أيضا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مضيفا أن هذا هو السبب في أن الولايات المتحدة تريد زعزعة استقرار الوضع في مضيق تايوان.وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أصدر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظراؤه من اليابان وأستراليا بيانا مشتركا بعد اجتماع على هامش القمة الخامسة والخمسين لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بنوم بنه، داعين الصين إلى وقف التدريبات العسكرية.وأطلقت الصين مناورات عسكرية واسعة النطاق في مضيق تايوان الشرقي ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه هذا الأسبوع.يشار إلى أن بيلوسي، التي تجاهلت تحذيرات بكين المتكررة، هي أعلى مسؤول أمريكي يأتي إلى تايوان منذ أربعة عشر عاما.وقالت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة إن الصين ستفرض عقوبات على بيلوسي وأقاربها المقربين بسبب زيارتها الاستفزازية لتايوان التي وجهت ضربة خطيرة لمبدأ صين واحدة وعرضت السلام والاستقرار في مضيق تايوان للخطر.
https://arabic.sputniknews.com/20220806/تايوان-تطلق-قنابل-مضيئة-لإبعاد-طائرات-مسيرة-حلقت-فوق-جزرها-النائية-1066053980.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين: أمريكا "تصب الزيت على النار" في تايوان لإشعال أزمة على غرار أوكرانيا
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قال السفير الصيني لدى فرنسا، لو شاي، إن الأزمتين الأوكرانية والتايوانية تشتعلان بمشاركة واشنطن.
باريس - سبوتنيك
. وقال لو شاي على قناة LCI الإخبارية الفرنسية يوم الجمعة: "تريد الولايات المتحدة صب الزيت على النار في مضيق تايوان لخلق أزمة أخرى إلى جانب الأزمة الأوكرانية".
وأكد السفير الصيني أن معظم الدول النامية لا تشارك في نظام العقوبات ضد روسيا ولا تتفق مع الولايات المتحدة وحلفائها.
وقال لو شاي إن واشنطن تفقد نفوذها أيضا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مضيفا أن هذا هو السبب في أن الولايات المتحدة تريد زعزعة استقرار الوضع في مضيق تايوان.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أصدر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظراؤه من اليابان وأستراليا بيانا مشتركا بعد اجتماع على هامش القمة الخامسة والخمسين لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بنوم بنه، داعين الصين إلى وقف التدريبات العسكرية
.
وأطلقت الصين مناورات عسكرية واسعة النطاق في مضيق تايوان الشرقي ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه هذا الأسبوع.
يشار إلى أن بيلوسي، التي تجاهلت تحذيرات بكين المتكررة، هي أعلى مسؤول أمريكي يأتي إلى تايوان منذ أربعة عشر عاما.
وقالت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة إن الصين ستفرض عقوبات على بيلوسي وأقاربها المقربين
بسبب زيارتها الاستفزازية لتايوان التي وجهت ضربة خطيرة لمبدأ صين واحدة وعرضت السلام والاستقرار في مضيق تايوان للخطر.