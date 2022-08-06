https://arabic.sputniknews.com/20220806/بسبب-التصعيد-في-غزة-إلغاء-مباراة-بكرة-القدم-بين-يوفنتوس-وأتلتيكو-مدريد-في-تل-أبيب-1066074178.html

بسبب التصعيد في غزة... إلغاء مباراة بكرة القدم بين يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في تل أبيب

بسبب التصعيد في غزة... إلغاء مباراة بكرة القدم بين يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في تل أبيب

ألغيت مباراة ودية كان من المفترض أن تجري غدا الأحد في استاد بلومفيلد بتل أبيب وسط إسرائيل بين أتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، على خلفية التصعيد... 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T14:28+0000

2022-08-06T14:28+0000

2022-08-06T14:28+0000

أخبار قطاع غزة

رياضة

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن أتلتيكو مدريد كان في طريقه بالفعل إلى المطار من أجل السفر إلى إسرائيل، وأعلنت إدارة الفريق أنه لا توجد مشكلة في الوصول لتل أبيب بالنسبة لهم.لكن مدرب أتلتيكو دييغو سيميوني تحدث في مطار مدريد مع المالك الإسرائيلي للنادي عيدان عوفر وطلب إيجاد بديل للمباراة الودية.في الوقت نفسه تحدث عوفر مع مالكي يوفنتوس، الذين أوضحوا أن لاعبيه يخشون القدوم إلى إسرائيل في ظل تدهور الأوضاع الأمنية.في نهاية الأمر، تم إلغاء المباراة ويحاول كلا الفريقين إيجاد مكان آخر في أوروبا لاستضافة اللقاء الودي بينهما، الذي يأتي ضمن تحضيرات الموسم الجديد من الدوري الإسباني والإيطالي.وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي في الحركة بسام السعدي.واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.وردا على الهجوم، أعلنت حركة "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" إطلاق أكثر من 200 صاروخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية، أمس، في قطاع غزة، 15 شخصا، ونحو 125 مصابا، فيما أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن مقاتلات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على وسط قطاع غزة.

https://arabic.sputniknews.com/20220806/سرايا-القدس-تعلن-قصف-تل-أبيب-ومطار-بن-غوريون-ومواقع-عسكرية-إسرائيلية-بعدد-من-الصواريخ-وقذائف-الهاون-1066061143.html

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