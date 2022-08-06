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"سرايا القدس" تعلن مقتل نجل القيادي في "الجهاد الإسلامي" أحمد المدلل إثر غارة إسرائيلية
https://arabic.sputniknews.com/20220806/بعد-الجعبري-اغتيال-خالد-منصور-القائد-في-الجهاد-الإسلامي-بمدينة-رفح-1066088321.html
بعد الجعبري... اغتيال خالد منصور القائد في "الجهاد الإسلامي" بمدينة رفح
بعد الجعبري... اغتيال خالد منصور القائد في "الجهاد الإسلامي" بمدينة رفح
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، باغتيال خالد منصور، القائد البارز في حركة "الجهاد الإسلامي" بمدينة رفح بهجوم إسرائيلي جديد على جنوب القطاع. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T20:26+0000
2022-08-06T20:28+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن عناصر من جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" والجيش الإسرائيلي قامت بتصفية قائد الفرقة الجنوبية في "سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، في مدينة رفح الفلسطينية.يشار إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة التي بدأت مساء أمس الجمعة، استهلت بمقتل تيسير الجعبري، قائد الفرقة الشمالية في "سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، شمالي القطاع.ومن جانبه، لم يؤكد العميد ران كوخافي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مقتل خالد منصور بنسبة 100%، موضحا أنه يبدو أنه قتل في الغارة الجوية الإسرائيلية الأخيرة على جنوب القطاع في مدينة رفح، وأنه بمقتل منصور يوجه الجيش الإسرائيلي رسالة واضحة لقادة "الجهاد الإسلامي".وقال العميد ران كوخافي:وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي في الحركة بسام السعدي.واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.وكان الجيش الإسرائيلي قد كشف أنه حتى الساعة السادسة من مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي، وصل إلى الأراضي الإسرائيلية 227 صاروخا أطلقت من قطاع غزة منذ بداية العملية العسكرية، تم اعتراض 160 منها بواسطة منظومة "القبة الحديدية".وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية، أمس، في قطاع غزة، 24 شخصا، ونحو 203 مصابا، فيما أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن مقاتلات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على وسط قطاع غزة.
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العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

بعد الجعبري... اغتيال خالد منصور القائد في "الجهاد الإسلامي" بمدينة رفح

20:26 GMT 06.08.2022 (تم التحديث: 20:28 GMT 06.08.2022)
© AFP 2022 / MAHMUD HAMSضربات جوية متبادلة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في غزة، 5 أغسطس/ آب 2022
ضربات جوية متبادلة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في غزة، 5 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
© AFP 2022 / MAHMUD HAMS
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، باغتيال خالد منصور، القائد البارز في حركة "الجهاد الإسلامي" بمدينة رفح بهجوم إسرائيلي جديد على جنوب القطاع.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن عناصر من جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" والجيش الإسرائيلي قامت بتصفية قائد الفرقة الجنوبية في "سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، في مدينة رفح الفلسطينية.
يشار إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة التي بدأت مساء أمس الجمعة، استهلت بمقتل تيسير الجعبري، قائد الفرقة الشمالية في "سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، شمالي القطاع.
ومن جانبه، لم يؤكد العميد ران كوخافي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مقتل خالد منصور بنسبة 100%، موضحا أنه يبدو أنه قتل في الغارة الجوية الإسرائيلية الأخيرة على جنوب القطاع في مدينة رفح، وأنه بمقتل منصور يوجه الجيش الإسرائيلي رسالة واضحة لقادة "الجهاد الإسلامي".
وقال العميد ران كوخافي:

بافتراض مقتل خالد منصور، والذي كان نجاحا، فإننا نبعث رسالة واضحة لقادة الجهاد الإسلامي، وهي أنه ليس لهم مكان آمن، ولن يهددوا مواطني إسرائيل وأمنها.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي في الحركة بسام السعدي.
واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.
وكان الجيش الإسرائيلي قد كشف أنه حتى الساعة السادسة من مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي، وصل إلى الأراضي الإسرائيلية 227 صاروخا أطلقت من قطاع غزة منذ بداية العملية العسكرية، تم اعتراض 160 منها بواسطة منظومة "القبة الحديدية".
وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية، أمس، في قطاع غزة، 24 شخصا، ونحو 203 مصابا، فيما أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن مقاتلات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على وسط قطاع غزة.
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