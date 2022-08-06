بعد الجعبري... اغتيال خالد منصور القائد في "الجهاد الإسلامي" بمدينة رفح
20:26 GMT 06.08.2022 (تم التحديث: 20:28 GMT 06.08.2022)
© AFP 2022 / MAHMUD HAMSضربات جوية متبادلة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في غزة، 5 أغسطس/ آب 2022
© AFP 2022 / MAHMUD HAMS
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، باغتيال خالد منصور، القائد البارز في حركة "الجهاد الإسلامي" بمدينة رفح بهجوم إسرائيلي جديد على جنوب القطاع.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن عناصر من جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" والجيش الإسرائيلي قامت بتصفية قائد الفرقة الجنوبية في "سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، في مدينة رفح الفلسطينية.
מבצע "עלות השחר": בכיר בג'יהאד האסלאמי חוסל ברפיח >>— ערוץ 7 (@arutz7heb) August 6, 2022
https://t.co/aq6HbcjYAw pic.twitter.com/Dixa3AgzOE
يشار إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة التي بدأت مساء أمس الجمعة، استهلت بمقتل تيسير الجعبري، قائد الفرقة الشمالية في "سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، شمالي القطاع.
החיסול ברפיח: מי היה חאלד מנסור, מפקד הגא"פ בדרום הרצועה? https://t.co/WfhXUmyoVJ— עכשיו 14 (@Now14Israel) August 6, 2022
ومن جانبه، لم يؤكد العميد ران كوخافي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مقتل خالد منصور بنسبة 100%، موضحا أنه يبدو أنه قتل في الغارة الجوية الإسرائيلية الأخيرة على جنوب القطاع في مدينة رفح، وأنه بمقتل منصور يوجه الجيش الإسرائيلي رسالة واضحة لقادة "الجهاد الإسلامي".
מטרת תקיפת צה"ל ושב"כ ברפיח - חיסול מפקד החטיבה הדרומית בזרוע הצבאית של הג'יהאד האסלאמי, ח'אלד מנסור@Doron_Kadosh— גלצ (@GLZRadio) August 6, 2022
وقال العميد ران كوخافي:
بافتراض مقتل خالد منصور، والذي كان نجاحا، فإننا نبعث رسالة واضحة لقادة الجهاد الإسلامي، وهي أنه ليس لهم مكان آمن، ولن يهددوا مواطني إسرائيل وأمنها.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي في الحركة بسام السعدي.
דובר צה"ל, תא"ל רן כוכב: "החיסול של חאלד מנסור, בהנחה שהצליח, הוא מסר ברור לראשי הג'יהאד האסלאמי - אין להם אף מקום בטוח, והם לא יאיימו על תושבי ישראל וביטחונם"@Doron_Kadosh— גלצ (@GLZRadio) August 6, 2022
واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.
وكان الجيش الإسرائيلي قد كشف أنه حتى الساعة السادسة من مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي، وصل إلى الأراضي الإسرائيلية 227 صاروخا أطلقت من قطاع غزة منذ بداية العملية العسكرية، تم اعتراض 160 منها بواسطة منظومة "القبة الحديدية".
המחבל שסוכל ברפיח: חאלד מנסור - פיקד על פעולות טרור רבות | כל הפרטים https://t.co/cGwO9g6502— 0404 (@0404news) August 6, 2022
وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية، أمس، في قطاع غزة، 24 شخصا، ونحو 203 مصابا، فيما أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن مقاتلات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على وسط قطاع غزة.