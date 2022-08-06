https://arabic.sputniknews.com/20220806/عبير-موسي-هناك-انحرافات-في-السياسة-الخارجية-التونسية-1066056417.html
عبير موسي: هناك انحرافات في السياسة الخارجية التونسية
عبير موسي: هناك انحرافات في السياسة الخارجية التونسية
أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، وجود ما وصفته بـ"الانحرافات"، في السياسية الخارجية التونسية. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T06:51+0000
2022-08-06T06:51+0000
2022-08-06T06:51+0000
أخبار تونس اليوم
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وحسب تصريحات نقلها موقع "نسمة" التونسي، قالت موسي: "هناك انحرافات في السياسة الخارجية التونسية، وتناقض مع ثوابت هذه السياسة التي تعلي مصلحة تونس"، حسب تعبيرها.تصريحات موسي جاءت على هامش تنظيم مركز الدراسات الاستراتيجية والتخطيط بالحزب لندوة أمس الجمعة، بعنوان "مخاطر الانحراف بثوابت السياسة الخارجية التونسية على مصلحة التونسيين بالداخل والخارج".وأكدت أن التصريحات المتعلقة بوكالات التصنيف العالمية، "لا تخدم مصالح تونس الباحثة عن تمويلات أجنبية والتي تواصل المفاوضات مع المانحين الدوليين لإنعاش الميزانية"وأشارت إلى أن الدستوري الحر كان قد "عرض وثيقة الميثاق السياسي على القوى الوطنية التقدمية والحداثية المؤمنة بأنه لا مكان للإسلام السياسي في الحياة السياسية التونسية، لتوحيد صفها ودخول الاستحقاقات القادمة موحدة، وتكون كتلة سياسية تمثل الأغلبية القادرة على إدارة الشأن العام".
https://arabic.sputniknews.com/20220511/عبير-موسي-ترفع-دعوى-قضائية-لإيقاف-قرارات-الرئيس-التونسي-بشأن-هيئة-الانتخابات-1062105928.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
عبير موسي: هناك انحرافات في السياسة الخارجية التونسية
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أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، وجود ما وصفته بـ"الانحرافات"، في السياسية الخارجية التونسية.
وحسب تصريحات
نقلها موقع "نسمة" التونسي، قالت موسي: "هناك انحرافات في السياسة الخارجية التونسية، وتناقض مع ثوابت هذه السياسة التي تعلي مصلحة تونس"، حسب تعبيرها.
تصريحات موسي جاءت على هامش تنظيم مركز الدراسات الاستراتيجية
والتخطيط بالحزب لندوة أمس الجمعة، بعنوان "مخاطر الانحراف بثوابت السياسة الخارجية التونسية على مصلحة التونسيين بالداخل والخارج".
وانتقدت السياسية التونسية ما أسمته بـ"بوادر احتدام معركة محاور على الأرض التونسية... بعد اصطفاف السلطة وراء محاور".
وأكدت أن التصريحات المتعلقة بوكالات التصنيف العالمية، "لا تخدم مصالح تونس الباحثة عن تمويلات أجنبية والتي تواصل المفاوضات مع المانحين الدوليين لإنعاش الميزانية"
وشددت رئيسة الحزب الدستوري الحر، على أن حزبها "لا يزكي تصريحات تضرب الاقتصاد التونسي"، وفقا لرؤيتها، لافتة إلى أنه "يرفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية الوطنية، ولن يسمح بمواصلة دعم الإخوان في تونس والعمل على إعادتهم للهيمنة على الساحة السياسية".
وأشارت إلى أن الدستوري الحر كان قد "عرض وثيقة الميثاق السياسي على القوى الوطنية التقدمية والحداثية المؤمنة بأنه لا مكان للإسلام السياسي في الحياة السياسية التونسية، لتوحيد صفها ودخول الاستحقاقات القادمة
موحدة، وتكون كتلة سياسية تمثل الأغلبية القادرة على إدارة الشأن العام".