https://arabic.sputniknews.com/20220806/نصر-الله-يد-المقاومة-ستكون-العليا-1066090226.html

نصر الله: يد المقاومة ستكون العليا

نصر الله: يد المقاومة ستكون العليا

قال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، اليوم السبت، إن ما حدث في غزة هو عدوان إسرائيلي واضح ومكشوف، وجريمة مباشرة وموصوفة. 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T21:13+0000

2022-08-06T21:13+0000

2022-08-06T21:13+0000

أخبار إسرائيل اليوم

حسن نصر الله

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم العربي

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ونقلت قناة الميادين، مساء اليوم السبت، عن نصر الله، أن كل ساكت عن جريمة غزة مدان، مشددا على حق المقاومة في الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة من خلال الوسائل التي تراها ملائمة.وأكد نصر الله أن "الاحتلال كان يعتقد أن المقاومة لن ترد، وهو أخطأ في التقدير، ويد المقاومة هي التي ستكون العُليا"، مضيفا أن "السكوت عن هذا الاعتداء وعدم الرد سيدفعان العدو إلى ارتكاب مزيد من عمليات الاغتيال ضد القادة".وذكر الأمين العام لحزب الله اللبناني أنه "على الاحتلال ألا يخطئ في التقدير مع لبنان، كما أخطأ في التقدير مع غزة"، موجها حديثه إلى القادة الإسرائيليين بأنوأشار حسن نصر الله إلى أن "العدو يعمل على إبراز نقاط الضعف وتضخيمها عند الشعوب المناهضة له، الأمر الذي يؤدي إلى اليأس والإحباط"، لافتا إلى أن "بعض الحروب العسكرية، التي تُشن هدفه نفسي ومعنوي من خلال التدمير".واستطرد نصر الله:وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي في الحركة بسام السعدي.واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن عناصر من جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" والجيش الإسرائيلي قامت بتصفية قائد الفرقة الجنوبية في "سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، في مدينة رفح الفلسطينية.وكان الجيش الإسرائيلي قد كشف أنه حتى الساعة السادسة من مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي، وصل إلى الأراضي الإسرائيلية 227 صاروخا أطلقت من قطاع غزة منذ بداية العملية العسكرية، تم اعتراض 160 منها بواسطة منظومة "القبة الحديدية".وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية، أمس، في قطاع غزة، 24 شخصا، ونحو 203 مصابا، فيما أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن مقاتلات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على وسط قطاع غزة.

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أخبار إسرائيل اليوم, حسن نصر الله, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي