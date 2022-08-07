https://arabic.sputniknews.com/20220807/الجامعة-العربية-تدين-اقتحام-الأقصى-وتحمل-الحكومة-الإسرائيلية-مسؤولية-التصعيد-1066115242.html
الجامعة العربية تدين اقتحام الأقصى وتحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد
الجامعة العربية تدين اقتحام الأقصى وتحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد
أعربت جامعة الدول العربية عن إدانتها لاقتحام مستوطنين إسرائيليين المسجد الأقصى اليوم الأحد، محملة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية السماح لقوى التطرف بإشعال الموقف. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T15:12+0000
2022-08-07T15:12+0000
2022-08-07T15:12+0000
الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
أخبار العالم العربي
جامعة الدول العربية
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وأدانت الجامعة في بيان لها اليوم، اقتحام الأقصى، وحمل جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن السماح لقوى التطرف، ومن بينهم أعضاء كنيست، بإشعال الموقف على هذا النحو الخطير".وقال رشدي إن "الانتهاكات الإسرائيلية في القدس تأتي تزامنا مع العدوان الغاشم على غزة، ومن شأنها الإسهام في إشعال الموقف وتوسيع دائرة المواجهات عبر تأجيج المشاعر واستفزاز الفلسطينيين".ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن مئات من المستوطنين جددوا اقتحامهم للمسجد الأقصى بحماية الجيش الإسرائيلي.وأفادت وكالة "شهاب"، مساء اليوم الأحد، أن مئات من المستوطنين جددوا اقتحامهم للمسجد الأقصى، بعد ظهر اليوم، بحراسة أو حماية من قوات الجيش والشرطة الإسرائيليين.وفي وقت سابق من اليوم، اقتحمت مجموعات من المستوطنين ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلي، وسط تحليق طائرة إسرائيلية في أجواء المسجد.وأفادت مصادر محلية بأن آلاف المستوطنين تجمعوا في ساحة البراق، واحتشد المئات منهم قبالة باب المغاربة بهدف اقتحام الأقصى، تلبية لدعوة الجمعيات الاستيطانية لتنفيذ اقتحامات جماعية لساحات الحرم، من أجل إحياء ما يسمونه "ذكرى خراب الهيكل".وأضافت المصادر أن المستوطنين شرعوا عند الساعة السابعة صباحا باقتحام ساحات الحرم القدسي الشريف على شكل مجموعات متتالية، بفوج أول من 50 مستوطنا تقدمه الحاخام المتطرف يهودا غليك.يشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية أغلقت منذ الليلة الماضية، المحاور والشوارع المؤدية للمسجد الاقصى المبارك من "روكفلر وادي الجوز وباب الاسباط ورأس العامود ووادي حلوة"، كما منعت الشبان من دخول المسجد الاقصى المبارك، فيما سمحت لمسيرات استفزازية للمستوطنين انطلقت نحو باب العامود وأبواب القدس والبلدة القديمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220807/تجدد-اقتحام-المستوطنين-للمسجد-الأقصى-بحماية-الجيش-الإسرائيلي-فيديو-1066109876.html
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سبوتنيك عربي
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الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, جامعة الدول العربية
الجامعة العربية تدين اقتحام الأقصى وتحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد
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أعربت جامعة الدول العربية عن إدانتها لاقتحام مستوطنين إسرائيليين المسجد الأقصى اليوم الأحد، محملة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية السماح لقوى التطرف بإشعال الموقف.
وأدانت الجامعة في بيان لها اليوم، اقتحام الأقصى، وحمل جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن السماح لقوى التطرف، ومن بينهم أعضاء كنيست، بإشعال الموقف على هذا النحو الخطير".
وقال رشدي إن "الانتهاكات الإسرائيلية في القدس تأتي تزامنا مع العدوان الغاشم على غزة
، ومن شأنها الإسهام في إشعال الموقف وتوسيع دائرة المواجهات عبر تأجيج المشاعر واستفزاز الفلسطينيين".
وحمل المتحدث باسم الأمين العام للجامعة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تبعات هذه السياسة.
ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن مئات من المستوطنين جددوا اقتحامهم للمسجد الأقصى بحماية الجيش الإسرائيلي.
وأفادت وكالة "شهاب"، مساء اليوم الأحد، أن مئات من المستوطنين جددوا اقتحامهم للمسجد الأقصى، بعد ظهر اليوم، بحراسة أو حماية من قوات الجيش والشرطة الإسرائيليين.
وفي وقت سابق من اليوم، اقتحمت مجموعات من المستوطنين ساحات المسجد الأقصى
من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلي، وسط تحليق طائرة إسرائيلية في أجواء المسجد.
وأفادت مصادر محلية بأن آلاف المستوطنين تجمعوا في ساحة البراق، واحتشد المئات منهم قبالة باب المغاربة بهدف اقتحام الأقصى، تلبية لدعوة الجمعيات الاستيطانية لتنفيذ اقتحامات جماعية لساحات الحرم، من أجل إحياء ما يسمونه "ذكرى خراب الهيكل".
وأضافت المصادر أن المستوطنين شرعوا عند الساعة السابعة صباحا باقتحام ساحات الحرم القدسي الشريف على شكل مجموعات متتالية، بفوج أول من 50 مستوطنا تقدمه الحاخام المتطرف يهودا غليك.
يشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية
أغلقت منذ الليلة الماضية، المحاور والشوارع المؤدية للمسجد الاقصى المبارك من "روكفلر وادي الجوز وباب الاسباط ورأس العامود ووادي حلوة"، كما منعت الشبان من دخول المسجد الاقصى المبارك، فيما سمحت لمسيرات استفزازية للمستوطنين انطلقت نحو باب العامود وأبواب القدس والبلدة القديمة.