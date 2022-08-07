https://arabic.sputniknews.com/20220807/الجامعة-العربية-تدين-اقتحام-الأقصى-وتحمل-الحكومة-الإسرائيلية-مسؤولية-التصعيد-1066115242.html

الجامعة العربية تدين اقتحام الأقصى وتحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد

الجامعة العربية تدين اقتحام الأقصى وتحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد

أعربت جامعة الدول العربية عن إدانتها لاقتحام مستوطنين إسرائيليين المسجد الأقصى اليوم الأحد، محملة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية السماح لقوى التطرف بإشعال الموقف. 07.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-07T15:12+0000

2022-08-07T15:12+0000

2022-08-07T15:12+0000

الأقصى

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

أخبار العالم العربي

جامعة الدول العربية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1062870961_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_87837aa92698091b87e1fc6906796789.jpg

وأدانت الجامعة في بيان لها اليوم، اقتحام الأقصى، وحمل جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن السماح لقوى التطرف، ومن بينهم أعضاء كنيست، بإشعال الموقف على هذا النحو الخطير".وقال رشدي إن "الانتهاكات الإسرائيلية في القدس تأتي تزامنا مع العدوان الغاشم على غزة، ومن شأنها الإسهام في إشعال الموقف وتوسيع دائرة المواجهات عبر تأجيج المشاعر واستفزاز الفلسطينيين".ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن مئات من المستوطنين جددوا اقتحامهم للمسجد الأقصى بحماية الجيش الإسرائيلي.وأفادت وكالة "شهاب"، مساء اليوم الأحد، أن مئات من المستوطنين جددوا اقتحامهم للمسجد الأقصى، بعد ظهر اليوم، بحراسة أو حماية من قوات الجيش والشرطة الإسرائيليين.وفي وقت سابق من اليوم، اقتحمت مجموعات من المستوطنين ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلي، وسط تحليق طائرة إسرائيلية في أجواء المسجد.وأفادت مصادر محلية بأن آلاف المستوطنين تجمعوا في ساحة البراق، واحتشد المئات منهم قبالة باب المغاربة بهدف اقتحام الأقصى، تلبية لدعوة الجمعيات الاستيطانية لتنفيذ اقتحامات جماعية لساحات الحرم، من أجل إحياء ما يسمونه "ذكرى خراب الهيكل".وأضافت المصادر أن المستوطنين شرعوا عند الساعة السابعة صباحا باقتحام ساحات الحرم القدسي الشريف على شكل مجموعات متتالية، بفوج أول من 50 مستوطنا تقدمه الحاخام المتطرف يهودا غليك.يشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية أغلقت منذ الليلة الماضية، المحاور والشوارع المؤدية للمسجد الاقصى المبارك من "روكفلر وادي الجوز وباب الاسباط ورأس العامود ووادي حلوة"، كما منعت الشبان من دخول المسجد الاقصى المبارك، فيما سمحت لمسيرات استفزازية للمستوطنين انطلقت نحو باب العامود وأبواب القدس والبلدة القديمة.

https://arabic.sputniknews.com/20220807/تجدد-اقتحام-المستوطنين-للمسجد-الأقصى-بحماية-الجيش-الإسرائيلي-فيديو-1066109876.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, جامعة الدول العربية